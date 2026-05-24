AO VIVO: Siga a corrida do GP do Canadá, etapa da F1

A quinta etapa da Fórmula 1 de 2026 está quase no fim. Os pilotos estarão de volta ao Circuito Gilles Villeneuve neste domingo (24) para a corrida principal, após a corrida sprint, que teve George Russell como vencedor. A largada da prova está marcada para as 17h (de Brasília). Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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Tempo real da corrida do GP do Canadá de F1

*EM ATUALIZAÇÃO

57/68 - Que disputa é essa! Hamilton e Verstappen lutam pela segunda posição; melhor para o holandês

56/68 - FIA informa que incidente de Bortoleto será investigado

53/68 - Safety car virtual mais uma vez!

46/68 - Mais um problema! Safety car virtual após problema na entrada dos boxes

40/68 - Norris sofre com problemas em sua McLaren e deixa a disputa

34/68 - Após abandonos e pitstops, os primeiros a parar – as duplas da McLaren e Audi – voltaram a subir na tabela

30/68 - Carro do Russell da problema após passar na grama pela curva 8 e precisa abandonar a corrida, enquanto Antonelli assume o topo

25/68 - Novo líder! Duelo intenso entre Antonelli e Russell, que volta para o topo

22/68 - Antonelli ultrapassa Russell com maestria e vai embora

18/68 - Dupla da Mercedes abre mais de 5 segundos de vantagem para o terceiro colocado Max Verstappen

17/68 - Os únicos de compostos médios são Copainto, Lawson, Gasly, Norris, Piastri, Perez e Bottas

14/28 - Alex Albon precisa abandonar a corrida

13/68 - Antonelli cola em Russell pela liderança

13/68 - Piastri volta ao pitstop

9/68 - Disputa forte entre campeões! Verstappen passa Hamilton na pista e sobe para o Top 3

7/68 - Após o pitstop precoce, Bortoleto aparece na 19ª posição, a frente apenas de Perez e Bottas

6/68 - Antonelli erra o circuito e perde a liderança para Russell

3/68 - Piastri e Norris vão para os boxes, assim como Bortoleto e Hulkenberg. Estranho!?

1/68 - Russell, na verdade, é superado também por Antonelli e cai para terceira colocação

1/68 - Que largada de Norris! O britânico da McLaren ultrapassa a dupla da Mercedes e assume a liderança

Nova volta de aquecimento, então a etapa terá menos 2 voltas no total

Os pilotos abrem nova volta de aquecimento; Lindblad não sai e relata problema no carro

COMEÇA A CORRIDA!

Pilotos saem para a volta de aquecimento

Faltam apenas 30 minutos para o início da corrida

Qual a previsão do tempo oficial?

Segundo informações da Fórmula 1, a expectativa é de clima fresco e estável no início das atividades, mas que, no domingo, a chuva poderia embaralhar a corrida. Para o fim de semana completo, a temperatura varia entre 7,5 °C e 19 °C.

Para o último dia, a previsão é de um cenário mais desafiador para equipes e pilotos. Há 60% de probabilidade de precipitação, com chuva irregular entre leve e moderada ao longo do domingo. As temperaturas irão variar entre 10 °C e 16 °C, enquanto a temperatura da pista pode chegar a 24,15 °C. Os ventos terão média de 14,8 km/h, com rajadas de até 36 km/h.

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Quinta etapa do calendário da F1

A prova é realizada no Circuito Gilles Villeneuve, que receberá a quinta etapa do calendário. Assim como na China, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:

DOMINGO, 24 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

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Lewis Hamilton, Oscar Piastri e Charles Leclerc em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

+Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1

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