Briga entre Antonelli e Russell relembra rivalidade na F1: 'Hamilton x Rosberg'

A disputa acirrada entre George Russell e Kimi Antonelli na sprint do GP do Canadá, neste sábado (23), fez fãs relembrarem uma das rivalidades mais explosivas da história recente da Fórmula 1. Nas redes sociais, o toque da dupla da Mercedes e as reclamações pelo rádio renderam comparações imediatas com os tempos de Lewis Hamilton e Nico Rosberg, que protagonizaram intensas disputas internas entre 2014 e 2016.

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Torcida vai à loucura com nova rivalidade

Entenda incidente entre Antonelli e Russell

A grande disputa da sprint ficou entre os companheiros de Mercedes. Depois de largar muito bem e manter a liderança, Russell passou a ser pressionado por Antonelli ainda nas primeiras voltas. O italiano vinha com ritmo forte e decidiu partir para o ataque na sexta volta, mergulhando por dentro na curva 1 do Circuito Gilles Villeneuve.

Antonelli colocou o carro lado a lado com o companheiro na tomada da curva, e os dois acabaram se tocando na disputa pela ponta. O britânico conseguiu frear mais tarde e fazer o traçado com maestria, sustentando a liderança, enquanto o italiano espalhou, passou por cima da grama e se atrapalhou.

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Pouco depois, na curva 8, Kimi voltou a atacar de maneira agressiva, mas acabou atravessando novamente a grama e perdeu velocidade na saída. O erro custou caro: além de não conseguir completar a ultrapassagem, também foi superado por Lando Norris, caindo para a terceira posição.

Rivalidade entre Hamilton e Rosberg marcou Mercedes

Hamilton e Rosberg foram a maior rivalidade da Fórmula 1 entre os anos de 2014 e 2016. Amigos de infância, lá da época do karting, os pilotos se reencontraram na garagem da Mercedes quando o heptacampeão mundial chegou para substituir Michael Schumacher. O que prometia ser um encontro de velhos conhecidos se tornou uma "parceria" marcada por brigas e toques que terminou de vez com a amizade duradoura dos dois.

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O britânico levou a melhor em 2014 e 2015, tornando-se tricampeão. Em 2016, após uma longa batalha na pista e psicológica, Rosberg conquistou pela primeira e única vez o campeonato e, logo na sequência, se aposentou. Até hoje, mesmo longe das disputas nas pistas, Lewis e Nico não se reconciliaram.

Nico Rosberg e Lewis Hamilton, da Mercedes, no GP da Itália (Foto: Andrej ISAKOVIC/ AFP)

Quinta etapa do calendário da F1 2026

A prova é realizada no Circuito Gilles Villeneuve, que receberá a quinta etapa do calendário. Assim como na China, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:

SÁBADO, 23 DE MAIO

🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 24 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Gabriel Bortoleto, da Audi, em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

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*É preciso ter mais de 18 anos para part