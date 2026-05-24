O toque entre George Russell e Kimi Antonelli foi o principal assunto na F1 após a corrida sprint deste sábado (23), no Canadá. Enquanto o italiano defendia uma punição pelo incidente, Russell minimizou o contato e classificou a disputa como um lance normal de corrida. O britânico ainda argumentou que tinha vantagem na curva no momento da manobra, motivo pelo qual acredita não ter cometido qualquer irregularidade.

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Mas, afinal, o que aconteceu?

A grande disputa da sprint ficou entre os companheiros de Mercedes. Depois de largar muito bem e manter a liderança, Russell passou a ser pressionado por Antonelli ainda nas primeiras voltas. O italiano vinha com ritmo forte e decidiu partir para o ataque na sexta volta, mergulhando por dentro na curva 1 do Circuito Gilles Villeneuve.

Antonelli colocou o carro lado a lado com o companheiro na tomada da curva, e os dois acabaram se tocando na disputa pela ponta da F1. O britânico conseguiu frear mais tarde e fazer o traçado com maestria, sustentando a liderança, enquanto o italiano espalhou, passou por cima da grama e se atrapalhou.

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— Foi uma disputa boa e acirrada. Obviamente, eu defendi na primeira curva, e ninguém consegue ultrapassar por fora nessa curva, então eu sabia que estava bem seguro. A pista está muito suja, fora da linha ideal; vimos isso o fim de semana todo. Então, eu estava bastante nervoso em defender com muita força na curva oito, porque sabia que havia uma chance de travar se fosse para lá, e foi basicamente isso — afirmou Russell.

A curva 8, inclusive, virou um pesadelo para Antonelli na sequência da disputa. Pouco depois do toque, o italiano voltou a atacar de maneira agressiva, mas acabou escapando novamente pela grama ao tentar contornar o trecho por fora. A perda de velocidade comprometeu completamente a saída da curva e custou caro: além de não conseguir concluir a ultrapassagem sobre o companheiro, ainda acabou superado por Lando Norris, caindo para a terceira posição.

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George Russell e Kimi Antonelli após sprint do GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Bryn Lennon/Getty Images/AFP)

Para o britânico da Mercedes, o erro cometido por Kimi Antonelli na sprint deste sábado (23) faz parte de um aprendizado comum no automobilismo desde os tempos do kart. Apesar do incidente entre os dois, George destacou o resultado da equipe e comemorou a presença da dupla no pódio no Canadá.

— Como crianças no kart, sabemos que ultrapassar por fora envolve um certo risco, e há ultrapassagens incríveis quando dão certo, mas as chances são bem pequenas. Então, eu só tinha um caminho a seguir e ia fechar a linha, porque é meu direito fazer isso. Estou muito feliz por estarmos os dois aqui agora. Poderia ter sido diferente, mas não foi, e é assim que as corridas devem ser.

Acidente rendeu até esporro do chefe

Após o toque entre os pilotos da Mercedes na briga pela liderança da F1, o italiano passou a reclamar pelo rádio das manobras do britânico e chegou a pedir punição contra o companheiro. As críticas irritaram a equipe alemã e renderam uma advertência direta de Toto Wolff, que pediu para deixar que o assunto fosse resolvido internamente.

A orientações de Bono não surtiram efeito, então coube ao chefe entrar no rádio para pedir que o italiano deixasse a discussão de lado e voltasse o foco para a pilotagem. A intervenção de Wolff acalmou Antonelli apenas momentaneamente, já que, logo após a bandeirada, o piloto voltou a provocar Russell pelo incidente nas primeiras voltas da sprint.

— É, se precisamos correr desse jeito… é bom saber disso — criticou o italiano.

— Kimi, essa é a pior hora para falar disso. Nós falamos disso internamente e não pelo rádio, ok? — reforçou o chefe.

Quinta etapa do calendário

A prova é realizada no Circuito Gilles Villeneuve, que receberá a quinta etapa do calendário. Assim como na China, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:

DOMINGO, 24 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real