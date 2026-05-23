A terceira sprint da temporada de 2026 da Fórmula 1, no GP do Canadá, teve George Russell como vencedor neste sábado (23). Em meio à disputa interna intensa na pista, o britânico viu a dobradinha da Mercedes ser "roubada" por Lando Norris, que chega em segundo. Kimi Antonelli fechou o Top 3.

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➡️ Volta a volta da vitória de Russell na sprint do GP do Canadá pela F1 2026

Pole position, Russell largou muito bem e manteve a liderança logo nas primeiras curvas, enquanto Antonelli também ganhou destaque ao mostrar uma saída forte, indicando que a equipe alemã finalmente havia resolvido os problemas de largada que vinham aparecendo ao longo da temporada. Mais atrás, o brasileiro Gabriel Bortoleto teve um início complicado: partindo da 12ª posição, perdeu cinco lugares logo na primeira volta e caiu para 17º.

Enquanto o britânico controlava a ponta, a disputa pela liderança rapidamente se desenhou entre os carros da Mercedes. O líder do Mundial pressionava o companheiro de equipe, mas acabou exagerando na tentativa de ataque na curva 1 da sexta volta. O toque entre os dois jogou o italiano para fora da pista e comprometeu sua corrida. Pouco depois, Antonelli voltou a passar pela grama, o que abriu caminho para Lando Norris assumir a segunda colocação e partir para cima de Russell.

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Na parte intermediária do grid, Bortoleto enfrentava dificuldades com sua Audi e reclamava constantemente no rádio da falta de desempenho do motor. Ainda assim, o brasileiro conseguiu reagir aos poucos. Depois de recuperar duas posições e voltar ao 15º lugar, ele iniciou uma escalada gradual no pelotão, ganhando posições com paciência e consistência. Já na reta final da prova, ultrapassou Esteban Ocon para assumir nova colocação, apesar de continuar reclamando do comportamento do carro e relatar que quase rodou na última curva.

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Na frente, Norris encostou de vez em Russell na 13ª volta, chegando a ficar apenas quatro décimos atrás do líder. A pressão aumentou conforme as voltas finais se aproximavam, mas George conseguiu administrar bem o desgaste dos pneus e manteve a calma. Norris ainda passou a se preocupar com a aproximação do jovem da Mercedes, que, mesmo após os erros, voltou a ficar a menos de um segundo do britânico.

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Com cinco voltas restantes, a tensão aumentou, mas a liderança seguiu sem mudanças. Antonelli ainda escapou novamente da pista na abertura da última volta, encerrando qualquer chance de ataque. Sem sustos até a bandeira quadriculada, George Russell confirmou a vitória na corrida sprint do GP do Canadá, coroando um grande desempenho da Mercedes em Montreal. Mais abaixo, na tabela, Gabriel Bortoleto passou pela bandeirada na 13.ª colocação.

Quinta etapa do calendário da F1

A prova é realizada no Circuito Gilles Villeneuve, que receberá a quinta etapa do calendário. Assim como na China, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:

SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO

🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação Sprint - 17h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 23 DE MAIO

🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 24 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Largando do quarto lugar da sprint, Charles Leclerc no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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