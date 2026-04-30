Tempestade ameaça GP de Miami de F1; entenda

O GP de Miami que acontece entre os dias 1º e 3 de maio pode ser decidido antes mesmo da bandeira verde. A previsão meteorológica para a Flórida aponta 92% de probabilidade de chuva, com um agravante que coloca a organização em alerta máximo: a ameaça de tempestades e raios. Com largada programada para as 17h (de Brasília), a Fórmula 1 retorna de um hiato de cinco semanas.

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Diferente de uma chuva comum, o risco de raios aciona protocolos rígidos da legislação dos Estados Unidos para eventos ao ar livre. Caso uma descarga elétrica seja registrada em um raio de 13 km do autódromo, a sessão é suspensa imediatamente.

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O procedimento exige a evacuação das arquibancadas e uma espera mínima de 30 minutos após o último raio para a retomada das atividades. Além disso, as tempestades impedem a operação do helicóptero médico, item obrigatório para a segurança dos pilotos; sem ele, os carros não podem ir à pista sob nenhuma circunstância.

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Plano de contingência da FIA

Apesar do cenário, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e a direção de prova mantêm o otimismo. Embora o clima tenha mudado drasticamente em relação à previsão inicial de sol e 30°C, fatores logísticos jogam a favor da realização do evento, como a ampla janela de luz natural disponível. O cronograma conta com três horas de claridade após o horário previsto para a largada, o que garante uma margem de segurança para que a corrida seja interrompida e retomada caso as condições melhorem.

Além disso, a entidade aposta na eficiência de seu controle de crise. Um porta-voz da FIA reforçou que o monitoramento das condições ocorre em tempo real e que planos de contingência já estão prontos para serem ativados, incluindo a possibilidade de ajustes no horário da largada para fugir do pior momento da tempestade. Segundo a federação, o objetivo é minimizar qualquer interrupção e garantir que a equipe esteja preparada para lidar com as mudanças repentinas no cronograma.

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Lewis Hamilton pilota pela Ferrari no Circuito Internacional de Xangai. (Foto: Andy Wong/Pool/AFP)

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Realidade dos integrantes

A cúpula da Fórmula 1 tratou os rumores com descontração. Miami é uma cidade acostumada a eventos climáticos extremos e furacões anuais; por isso, o ambiente nos bastidores ainda é de festa e entusiasmo.

Com o protocolo americano sendo frequentemente aplicado em esportes como o futebol e sua versão norte-americana durante o verão, a F1 já sabe exatamente quais botões apertar se o céu fechar. A expectativa agora é que a tempestade "desvie" do traçado ou que a janela de luz natural seja suficiente para garantir o espetáculo aos fãs.

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Fórmula 1 está de volta para GP de Miami

Para dar sequência a temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio de Miami, agendado para os dias 1 a 3 de maio. A prova é realizada no Autódromo Internacional de Miami, que receberá a quarta etapa do calendário. Por causa da guerra no Oriente Médio, essa corrida marca o retorno da F1 após uma pausa em todo o mês de abril. Veja programação completa aqui.

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