Subir ao topo do pódio virou rotina para Lando Norris na última temporada – foram sete vitórias e, de quebra, o primeiro título mundial da carreira. O domínio recente, porém, contrasta com o início mais contido na Fórmula 1: sua primeira vitória só veio anos antes, já em sua sexta temporada, no Grande Prêmio de Miami de 2024, marco que mudou o rumo de sua trajetória na categoria.

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Durante anos, o piloto esteve perto. Bateu na trave, acumulou pódios e viu a vitória escapar por detalhes. Em Miami, porém, a história foi diferente. No Grande Prêmio de Miami de 2024, o britânico construiu sua primeira vitória na Fórmula 1 com uma combinação certeira de paciência, oportunidade e controle absoluto quando mais importava.

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Oportunidade de ouro em Miami

A corrida começou com o roteiro esperado: Max Verstappen manteve a liderança, enquanto o pelotão se reorganizava atrás dele. Norris, sem alarde, se manteve entre os primeiros, atento a qualquer brecha. Não era ainda o protagonista, mas já estava no lugar certo.

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Enquanto a prova avançava, o jogo estratégico começou a se desenhar. Paradas nos boxes embaralharam as posições, e Norris prolongou seu stint na pista, esperando o momento ideal. Então veio, enfim, o instante que mudaria tudo.

Um incidente na pista provocou a entrada do safety car. Para muitos, era apenas mais uma neutralização. Para Norris, era a oportunidade que faltava. Sem ainda ter parado, ele foi aos boxes no momento perfeito e voltou à frente, com a corrida completamente ao seu alcance.

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Na relargada, o desafio era claro: segurar Verstappen. Mas o que se viu foi o oposto do esperado. Norris não apenas resistiu – ele se impôs. Com voltas limpas e ritmo consistente, começou a abrir vantagem e, metro a metro, volta a volta, transformou pressão em controle.

Atrás, Verstappen enfrentava dificuldades e não conseguia reagir. À frente, o piloto da McLaren não cometia erros. A diferença crescia, e com ela, a certeza de que algo especial estava acontecendo. Quando recebeu a bandeirada, não era mais sobre estratégia ou circunstância. Era sobre conquista.

A primeira vitória de Norris na Fórmula 1 não veio por acaso. Veio com autoridade. E, em Miami, o piloto que tantas vezes esteve perto finalmente deixou de ser promessa para se tornar vencedor.

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Lando Norris celebrando o primeiro lugar no GP de Miami de 2024 (Foto: Reprodução/F1)

Expectativas para 4ª etapa da F1 2026

O início da temporada 2026 vem sendo conturbado para Lando Norris, atual campeão da Fórmula 1. Na primeira e na terceira etapas, o britânico ficou no quinto lugar. Já na segunda, sequer largou. Em busca do primeiro pódio no ano no GP de Miami, ele aposta nas mudanças feitas no carro e no regulamento durante a pausa de abril para defender o título mundial.

A F1 ficou paralisada durante o mês devido ao cancelamento das etapas do Bahrein e da Arábia Saudita, por conta da Guerra no Oriente Médio. O retorno da elite do automobilismo mundial será em 3 de maio, com o Grande Prêmio de Miami. Nesse período, a McLaren promoveu atualizações em seu carro.

Norris analisou a forma como vem se desenrolando a temporada 2026, com as novas regras implementadas pela FIA. Para ele, com base nas experiências das três primeiras etapas, o principal desafio é justamente a adaptação. O piloto também apontou a falta de um elemento marcante das temporadas anteriores: a emoção da volta de classificação.

— Quando você entra na pista para a volta rápida, sempre tenta frear o mais tarde possível, acelerar o mais cedo possível, manter a velocidade máxima possível nas curvas rápidas, pisar fundo no acelerador, todas essas pequenas coisas para estar sempre no limite. Mas aquele algo a mais que permite ganhar os últimos um ou dois por cento desapareceu, e é esse aspecto que torna tudo muito especial. Até agora, esse elemento tem faltado.

Fórmula 1 está de volta para GP de Miami

Para dar sequência a temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio de Miami, agendado para os dias 1 a 3 de maio. A prova é realizada no Autódromo Internacional de Miami, que receberá a quarta etapa do calendário. Por causa da guerra no Oriente Médio, essa corrida marca o retorno da F1 após uma pausa em todo o mês de abril. Veja programação completa aqui.

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