A Fórmula 1 volta à pista neste fim de semana para a disputa do GP de Miami, realizado no circuito montado ao redor do Hard Rock Stadium. Após um intervalo de cinco semanas no calendário, a categoria retoma as atividades cercada de expectativa no paddock e entre os fãs.

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A pausa prolongada ocorreu por conta de alterações no cronograma da temporada. As etapas do Bahrein e da Arábia Saudita foram canceladas devido à guerra no Oriente Médio, o que abriu espaço para um período incomum sem corridas.

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Pirelli leva compostos mais macios

Para a etapa em solo americano, a Pirelli escolheu os pneus C3, C4 e C5, os compostos mais macios da gama disponível em 2026. Em teoria, a seleção poderia apontar para maior desgaste ao longo da prova.

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No entanto, as características do circuito de Miami indicam um cenário diferente. Mesmo sendo um traçado de rua, Miami apresenta baixa degradação dos pneus, isso permite aos pilotos completarem stints mais extensos e fortalece a previsão da Pirelli de uma corrida decidida com apenas uma parada nos boxes. Essa tendência segue o padrão visto em temporadas anteriores.

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Referência de 2025

Na edição de 2025, vencida por Oscar Piastri, da McLaren, a maior parte das equipes realizou as trocas de pneus na metade da corrida. Os longos stints foram sustentados justamente pelo desgaste reduzido dos compostos.

Na largada, houve divisão estratégica: parte do grid escolheu pneus médios, enquanto outra parcela iniciou a prova com compostos duros.

Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP

Safety car pode mudar cenário

Apesar da tendência de estratégia simples, o caráter urbano do circuito mantém elevado o risco de safety car. A proximidade dos muros exige precisão dos pilotos, e qualquer erro pode provocar acidentes e neutralizações.

Essas intervenções costumam impactar diretamente o momento ideal para as paradas, alterando completamente o planejamento das equipes.

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Expectativa para a retomada

Com o retorno da Fórmula 1 após a pausa inesperada, a expectativa é alta para a etapa de Miami. Além da disputa na pista, o GP promete atenção especial para as escolhas estratégicas e para possíveis surpresas causadas por incidentes no circuito de rua.

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