Hamilton vê Ferrari evoluir para Miami e sonha com resultados maiores

A Ferrari prepara um importante pacote de atualizações para o GP de Miami da Fórmula 1 2026, o que pode fortalecer as chances do piloto Lewis Hamilton na temporada. Com a equipe italiana em evolução, o heptacampeão mundial surge como candidato a resultados mais expressivos nas próximas corridas.

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Hamilton mostra adaptação ao carro

Hamilton vem demonstrando adaptação crescente ao carro da Ferrari. O estilo de pilotagem do britânico parece se encaixar melhor às características dos monopostos sob o regulamento atual, algo que tem se refletido em performances mais consistentes ao longo do campeonato.

Até o momento, o piloto soma 41 pontos na classificação geral. Em sua primeira temporada completa pela equipe italiana, Hamilton já garantiu um pódio e também terminou entre os três primeiros colocados em uma corrida Sprint.

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Ferrari' British driver Lewis Hamilton prepares for the start of the Formula Lewis Hamilton no GP da Áustria (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Disputa interna com Leclerc

Apesar da evolução, Charles Leclerc segue como principal referência interna dentro da Ferrari. A disputa direta entre os companheiros de equipe será decisiva para qualquer ambição mais ampla de Hamilton no campeonato, especialmente se a equipe realmente der um salto de desempenho.

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Brundle aposta no britânico

O ex-piloto e comentarista Martin Brundle acredita que o cenário é positivo para o britânico. Segundo ele, Hamilton está mais confortável com os carros atuais e pode se beneficiar imediatamente das novidades previstas para Miami.

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—Lewis claramente gosta muito mais desses carros. A Ferrari está mais competitiva e deve dar outro passo à frente em Miami, afirmou Brundle.

O comentarista também destacou que Hamilton segue pronto para aproveitar qualquer oportunidade de vitória.

—Se houver uma chance de vitória, Lewis ainda é totalmente capaz de aproveitar, completou.

Chance de brigar por vitórias

Com as atualizações programadas para o GP de Miami, a Ferrari tentará se aproximar das equipes líderes do grid. Caso o pacote técnico funcione como esperado, Hamilton pode entrar de vez na briga por pódios frequentes e até por vitórias em 2026.

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