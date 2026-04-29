A Aston Martin vive um início de temporada 2026 turbulento, e Lance Stroll não escondeu as fragilidades que têm atrasado o progresso da equipe britânica. O piloto canadense identificou as curvas de alta velocidade como o principal ponto fraco do AMR26, somando-se a um pacote técnico que ainda sofre com a falta de confiabilidade do motor.

continua após a publicidade

— Sabemos que temos problemas com o motor. Há áreas em que precisamos trabalhar no carro. Acho que as curvas de alta velocidade ainda são um ponto fraco para nós. Então, sim, estamos tentando melhorar em todas as áreas que precisam de trabalho, e o objetivo é melhorar o desempenho o mais rápido possível.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O cenário em Silverstone é de reconstrução. Após um começo de campeonato muito abaixo das expectativas, a equipe só conseguiu ver a bandeira quadriculada pela primeira vez no GP do Japão, e apenas com Fernando Alonso. A falta de competitividade tem forçado o time a uma corrida contra o tempo para implementar melhorias urgentes em todas as áreas.

continua após a publicidade

Fernando Alonso (ESP) e Lance Stroll (CAN) na F1 (Foto: Divulgação/F1)

➡️ Análise: Mudanças na F1 podem ser decisivas para Bortoleto e veteranos

➡️ De Monte Carlo a Interlagos: saiba como foi a pausa da F1 para Gabriel Bortoleto

Clima de frustração e foco no desenvolvimento

O piloto não mascarou o sentimento que domina a garagem da Aston Martin, admitindo que nenhum membro da equipe está satisfeito com a situação atual. Segundo Stroll, embora este não seja o início de temporada planejado, o foco agora é transformar a insatisfação em trabalho.

continua após a publicidade

O canadense reforçou que o corpo técnico em Silverstone trabalha em capacidade máxima para solucionar o comportamento do carro e a entrega de potência do motor, buscando estabilizar o AMR26. O objetivo final é transformar uma plataforma instável em um carro capaz de permitir que ele e Alonso briguem por pontos de forma consistente.

🏎️ Aposte na vitória de seu piloto favorito na F1!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Fórmula 1 está de volta para GP de Miami

Para dar sequência a temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio de Miami, agendado para os dias 1 a 3 de maio. A prova é realizada no Autódromo Internacional de Miami, que receberá a quarta etapa do calendário. Por causa da guerra no Oriente Médio, essa corrida marca o retorno da F1 após uma pausa em todo o mês de abril. Veja programação completa aqui.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial