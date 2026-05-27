Lando Norris sonha com Tríplice Coroa do automobilismo
Piloto da McLaren afirmou que sonha em competir em outras categorias além da Fórmula 1
- Matéria
- Mais Notícias
Lando Norris revelou que não descarta tentar conquistar a Tríplice Coroa do automobilismo no futuro. A declaração aconteceu após o piloto da McLaren visitar o Indianapolis Motor Speedway nesta semana. O britânico esteve no tradicional circuito norte-americano depois do GP do Canadá da Fórmula 1.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O que é a Tríplice Coroa?
A Tríplice Coroa é considerada um dos feitos mais raros do automobilismo mundial. O desafio consiste em vencer três das provas mais tradicionais do esporte: o GP de Mônaco da Fórmula 1, as 500 Milhas de Indianápolis e as 24 Horas de Le Mans.
Visita a Indianápolis despertou interesse
A experiência aumentou o interesse do piloto em competir fora da Fórmula 1. Norris afirmou que gostaria de experimentar outras modalidades do automobilismo ao longo da carreira:
— Nunca se sabe. Não quero dizer não, e certamente quero experimentar coisas fora da Fórmula 1, afirmou o britânico.
O piloto também destacou a paixão por diferentes categorias do esporte a motor:
— Sou fã de corridas. Amo a Fórmula 1 mais do que tudo, mas amo todas as corridas. Amo motos, rali, IndyCar e tudo o que envolve automobilismo, declarou.
➡️'Red Bull não me ouviu': Verstappen critica equipe da F1 antes do GP do Canadá
Atualmente, Norris já possui uma das conquistas necessárias: a vitória no GP de Mônaco. Restariam, portanto, triunfos nas 500 Milhas e em Le Mans para completar o feito histórico.
🏎️ Aposte na vitória de Lando Norris
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias