Lando Norris sonha com Tríplice Coroa do automobilismo

Lando Norris revelou que não descarta tentar conquistar a Tríplice Coroa do automobilismo no futuro. A declaração aconteceu após o piloto da McLaren visitar o Indianapolis Motor Speedway nesta semana. O britânico esteve no tradicional circuito norte-americano depois do GP do Canadá da Fórmula 1.

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O que é a Tríplice Coroa?

A Tríplice Coroa é considerada um dos feitos mais raros do automobilismo mundial. O desafio consiste em vencer três das provas mais tradicionais do esporte: o GP de Mônaco da Fórmula 1, as 500 Milhas de Indianápolis e as 24 Horas de Le Mans.

Mecânicos trabalham no carro de Lando Norris durante treino para o GP da China de Fórmula 1, em 13 de março de 2026. (Foto: Hector Retamal/AFP)

Visita a Indianápolis despertou interesse

A experiência aumentou o interesse do piloto em competir fora da Fórmula 1. Norris afirmou que gostaria de experimentar outras modalidades do automobilismo ao longo da carreira:

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— Nunca se sabe. Não quero dizer não, e certamente quero experimentar coisas fora da Fórmula 1, afirmou o britânico.

O piloto também destacou a paixão por diferentes categorias do esporte a motor:

— Sou fã de corridas. Amo a Fórmula 1 mais do que tudo, mas amo todas as corridas. Amo motos, rali, IndyCar e tudo o que envolve automobilismo, declarou.

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Atualmente, Norris já possui uma das conquistas necessárias: a vitória no GP de Mônaco. Restariam, portanto, triunfos nas 500 Milhas e em Le Mans para completar o feito histórico.

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