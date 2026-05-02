A segunda sprint da temporada de 2026 da Fórmula 1 teve Lando Norris como vencedor neste sábado (2). A frente a dobradinha com Oscar Piastri, o britânico dominou a prova do GP de Miami para sair na frente pela primeira vez no ano. Charles Leclerc, da Ferrari, fechou o Top 3.

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A corrida sprint começou com problemas antes mesmo da largada. Nico Hulkenberg apresentou falhas no carro ainda a caminho do grid e ficou fora, assim como Arvid Lindblad, que não conseguiu largar. Quando as luzes se apagaram, Norris fez uma excelente saída e manteve a liderança, enquanto Piastri segurou a pressão de Leclerc.

Com a corrida estabilizada, o atual campeão mundial passou a controlar a prova na frente, abrindo vantagem sobre Piastri. Mais atrás, a disputa esquentou entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, que protagonizaram um duelo intenso.

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O holandês chegou a forçar uma ultrapassagem jogando o rival para fora da pista, chegou a assumir a posição, mas foi orientado pela Red Bull a devolvê-la. Pouco depois, Verstappen conseguiu uma manobra limpa e ficou à frente. Enquanto isso, na liderança, Norris mantinha cerca de 2,5 segundos de vantagem sobre Piastri – que chegou a quase 4 segundos ao fim da prova.

Lando Norris lidera pelotão na sprint do GP de Miami na F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Na segunda metade da sprint, a briga pela segunda posição ganhou destaque. Piastri e Leclerc disputaram roda a roda, com o piloto da McLaren levando a melhor após erros do monegasco, que chegou a escapar da pista mais de uma vez.

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Mais atrás, Gabriel Bortoleto fez uma corrida discreta, mantendo a 11ª posição, embora sem ritmo para se aproximar do top 10. Houve ainda momentos pontuais de destaque como a ida de Alex Albon aos boxes para troca de asa dianteira, o que o jogou para o fim do pelotão, além de disputas no meio do grid, como a ultrapassagem de Isack Hadjar sobre Franco Colapinto.

Já nas voltas finais, Lando Norris seguiu tranquilo na liderança, sem ser ameaçado, enquanto a Mercedes teve um desempenho abaixo do esperado após o domínio nas etapas anteriores – com George Russel em quarto e Kimi Antonelli em sexto. Sem sustos, o britânico abriu a última volta e confirmou a vitória na sprint, com Piastri garantindo a segunda posição e consolidando o bom desempenho da McLaren no início do fim de semana.

Por que não teve etapa em abril?

Com um calendário planejado com antecedência, a Fórmula 1 se preparou para a realização de 24 etapas ao longo do ano. Contudo, as primeiras mudanças precisaram acontecer por conta da guerra no Oriente Médio entre Estados Unidos, Israel e Irã.

Para garantir a segurança de todos os envolvidos, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu adiar os GPs do Bahrein e da Arábia Saudita. A princípio, as etapas não eram dadas como "canceladas", mas a previsão é de que a programação siga com apenas 22 corridas em 2026.

GP de Miami: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 01 DE MAIO

🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação Sprint - 18h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 02 DE MAIO

🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 03 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

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