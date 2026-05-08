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Lando Norris declara torcida para Verstappen na Alemanha

tetracampeão mundial confirmou presença nas 24 Horas de Nürburgring no início de março

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/05/2026
09:34
Lando Norris é campeão da F1 (Foto: Giuseppe CACACE / POOL / AFP)
imagem cameraLando Norris é campeão da F1 (Foto: Giuseppe CACACE / POOL / AFP)
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O piloto Lando Norris, afirmou durante o GP de Miami que pretende acompanhar a participação de Max Verstappen nas 24 horas de Nürburgring. A tradicional corrida de endurance será disputada entre os dias 14 e 17 de maio, no circuito alemão de Nordschleife.

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Norris disse que vai torcer pelo tetracampeão mundial e destacou a admiração que possui pelo holandês dentro das corridas GT:

— As 24 Horas da Nordschleife são especiais, e vou acompanhar, talvez não todas as 24 horas, mas o máximo possível. Vou torcer pelo Max, porque é alguém que respeito muito — declarou o britânico.

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Max Verstappen conversa e ri com membro da Red Bull durante treino do GP da Austrália de F1 em Albert Park. (Foto: William West/AFP)
Max Verstappen conversa e ri com membro da Red Bull durante treino do GP da Austrália de F1 em Albert Park. (Foto: William West/AFP)

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Experiência em Nordschleife impressionou Norris

No fim de abril, Norris teve a oportunidade de pilotar um McLaren 750S no lendário circuito de Nordschleife. A atividade aconteceu durante testes da Pirelli em Nürburgring, período que coincidiu com o adiamento do GP da Arábia Saudita por conta dos conflitos no Oriente Médio.

Além de Norris, pilotos como Oscar Piastri, Andrea Kimi Antonelli e George Russell estiveram presentes na pista alemã. O britânico descreveu a experiência como um dos momentos mais marcantes da temporada:

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— Foi provavelmente a maior diversão que tive no ano. É uma pista que todo mundo quer pilotar, seja piloto profissional ou não, porque ela é única — afirmou.

Norris contou que já conhecia cada trecho do circuito graças aos simuladores e jogos de corrida:

— Pilotei essa pista por anos no Gran Turismo e em simuladores. Mesmo sendo minha primeira experiência real lá, eu já conhecia o traçado de cor — explicou.

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