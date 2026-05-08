Lando Norris declara torcida para Verstappen na Alemanha

O piloto Lando Norris, afirmou durante o GP de Miami que pretende acompanhar a participação de Max Verstappen nas 24 horas de Nürburgring. A tradicional corrida de endurance será disputada entre os dias 14 e 17 de maio, no circuito alemão de Nordschleife.

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Norris disse que vai torcer pelo tetracampeão mundial e destacou a admiração que possui pelo holandês dentro das corridas GT:

— As 24 Horas da Nordschleife são especiais, e vou acompanhar, talvez não todas as 24 horas, mas o máximo possível. Vou torcer pelo Max, porque é alguém que respeito muito — declarou o britânico.

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Max Verstappen conversa e ri com membro da Red Bull durante treino do GP da Austrália de F1 em Albert Park. (Foto: William West/AFP)

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Experiência em Nordschleife impressionou Norris

No fim de abril, Norris teve a oportunidade de pilotar um McLaren 750S no lendário circuito de Nordschleife. A atividade aconteceu durante testes da Pirelli em Nürburgring, período que coincidiu com o adiamento do GP da Arábia Saudita por conta dos conflitos no Oriente Médio.

Além de Norris, pilotos como Oscar Piastri, Andrea Kimi Antonelli e George Russell estiveram presentes na pista alemã. O britânico descreveu a experiência como um dos momentos mais marcantes da temporada:

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— Foi provavelmente a maior diversão que tive no ano. É uma pista que todo mundo quer pilotar, seja piloto profissional ou não, porque ela é única — afirmou.

Norris contou que já conhecia cada trecho do circuito graças aos simuladores e jogos de corrida:

— Pilotei essa pista por anos no Gran Turismo e em simuladores. Mesmo sendo minha primeira experiência real lá, eu já conhecia o traçado de cor — explicou.

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