Haaland joga? Veja a escalação da Noruega contra Inglaterra na Copa
Seleção norueguesa encara os ingleses em Miami, pelas quartas de final
A Noruega está escalada para encarar a Inglaterra, neste sábado (11), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Para o duelo decisivo, a equipe comandada por Stale Solbakken terá uma mudança no ataque em relação à vitória sobre o Brasil nas oitavas de final, com Andreas Schjelderup ganhando a vaga de Antonio Nusa.
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Com força máxima para o confronto, Solbakken manteve a base da equipe que eliminou o Brasil por 2 a 1. A principal novidade é a entrada de Schjelderup no setor ofensivo, formando o trio de ataque ao lado de Alexander Sørloth e Erling Haaland. O meio-campo segue liderado por Martin Ødegaard, responsável pela articulação das jogadas da seleção norueguesa.
Na defesa, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem e David Møller Wolfe continuam como titulares, enquanto Patrick Berg e Sander Berge atuam na proteção do sistema defensivo.
Veja a escalação da Noruega para encarar a Inglaterra na Copa do Mundo
AO VIVO: Assista ao duelo entre Noruega e Inglaterra com o Lance!TV
Com mudanças, veja a escalação da Inglaterra contra Noruega pela Copa
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Titulares: Ørjan Nyland; Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem e David Møller Wolfe; Julian Ryerson, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard e Andreas Schjelderup; Alexander Sørloth e Erling Haaland.
Como chegam Inglaterra e Noruega para a partida?
A Inglaterra, por sua vez, confirmou o favoritismo desde a fase de grupos ao terminar na liderança do Grupo L. Nas fases eliminatórias, os ingleses passaram por RD Congo e eliminaram o México, um dos países-sede da competição, no Estádio Azteca. Sob o comando de Thomas Tuchel, a equipe aposta na qualidade de jogadores como Jude Bellingham e Harry Kane para garantir vaga entre os quatro melhores
do torneio.
A Noruega chega às quartas de final embalada por uma campanha surpreendente no Mundial. Segunda colocada do Grupo I, a seleção nórdica eliminou Costa do Marfim e Brasil no mata-mata, vencendo ambos os confrontos por 2 a 1. Liderada por Erling Haaland e Martin Odegaard, a equipe comandada por Stale Solbakken tenta alcançar uma semifinal inédita de Copa do Mundo.
Tudo sobre Noruega x Inglaterra (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Noruega 🆚 Inglaterra
Copa do Mundo 2026 – quartas de final
📆 Data e horário: sábado, 11 de julho de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Miami, Estados Unidos
👁️ Onde assistir: CazéTV
🟨 Árbitro: Clément Turpin (França)
🚩 Assistentes: Nicolas Danos (França) e Benjamin Pagès (França)
🖥️ VAR: Jérôme Brisard (França)
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