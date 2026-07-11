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Haaland joga? Veja a escalação da Noruega contra Inglaterra na Copa

Seleção norueguesa encara os ingleses em Miami, pelas quartas de final

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 16:56
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Haaland comemorando a vitória da Noruega após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa
Haaland comemorando a vitória da Noruega após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

A Noruega está escalada para encarar a Inglaterra, neste sábado (11), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Para o duelo decisivo, a equipe comandada por Stale Solbakken terá uma mudança no ataque em relação à vitória sobre o Brasil nas oitavas de final, com Andreas Schjelderup ganhando a vaga de Antonio Nusa.

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    Com força máxima para o confronto, Solbakken manteve a base da equipe que eliminou o Brasil por 2 a 1. A principal novidade é a entrada de Schjelderup no setor ofensivo, formando o trio de ataque ao lado de Alexander Sørloth e Erling Haaland. O meio-campo segue liderado por Martin Ødegaard, responsável pela articulação das jogadas da seleção norueguesa.

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    Na defesa, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem e David Møller Wolfe continuam como titulares, enquanto Patrick Berg e Sander Berge atuam na proteção do sistema defensivo.

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    • Titulares: Ørjan Nyland; Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem e David Møller Wolfe; Julian Ryerson, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard e Andreas Schjelderup; Alexander Sørloth e Erling Haaland.

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    Como chegam Inglaterra e Noruega para a partida?

    A Inglaterra, por sua vez, confirmou o favoritismo desde a fase de grupos ao terminar na liderança do Grupo L. Nas fases eliminatórias, os ingleses passaram por RD Congo e eliminaram o México, um dos países-sede da competição, no Estádio Azteca. Sob o comando de Thomas Tuchel, a equipe aposta na qualidade de jogadores como Jude Bellingham e Harry Kane para garantir vaga entre os quatro melhores
     do torneio.

    A Noruega chega às quartas de final embalada por uma campanha surpreendente no Mundial. Segunda colocada do Grupo I, a seleção nórdica eliminou Costa do Marfim e Brasil no mata-mata, vencendo ambos os confrontos por 2 a 1. Liderada por Erling Haaland e Martin Odegaard, a equipe comandada por Stale Solbakken tenta alcançar uma semifinal inédita de Copa do Mundo.

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    Haaland e os jogadores da Noruega remam com a torcida após classificação sobre o Brasil na Copa do Mundo
    Haaland e os jogadores da Noruega remam com a torcida após classificação sobre o Brasil na Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

    Tudo sobre Noruega x Inglaterra (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Noruega 🆚 Inglaterra
    Copa do Mundo 2026 – quartas de final

    📆 Data e horário: sábado, 11 de julho de 2026, às 18h (de Brasília)
    📍 Local: Miami, Estados Unidos
    👁️ Onde assistir: CazéTV
    🟨 Árbitro: Clément Turpin (França)
    🚩 Assistentes: Nicolas Danos (França) e Benjamin Pagès (França)
    🖥️ VAR: Jérôme Brisard (França)

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