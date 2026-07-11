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Itália aposta em tetracampeão mundial para reconstruir seleção

Maldini e Leonardo irão assumir o projeto de reconstrução da seleção italiana

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 17:41
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Jogadores da Itália protestam após expulsão de Bastoni contra a Bósnia
Jogadores da Itália protestam após expulsão de Bastoni contra a Bósnia (Foto: Elvis Barukcic/AFP)

A Itália definiu os responsáveis pela reestruturação de suas seleções após ficar fora da Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva. O ex-zagueiro Paolo Maldini, ídolo do Milan e da Azzurra, será o novo diretor de seleções da FIGC (Federação Italiana de Futebol), enquanto o brasileiro Leonardo atuará como consultor no projeto. A informação foi divulgada pela imprensa italiana e confirmada pelo presidente da entidade, Giovanni Malagò, à agência ANSA.

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    A principal missão da dupla será conduzir a reformulação do futebol italiano e escolher o novo treinador da seleção principal. O cargo está vago desde a saída de Gennaro Gattuso, que deixou a equipe em abril após o fracasso nas Eliminatórias da Copa do Mundo e, em junho, assumiu o comando da Lazio.

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    Maldini volta ao futebol italiano

    Considerado um dos maiores jogadores da história da Itália, Paolo Maldini retorna ao futebol após deixar o Milan em 2023. O ex-zagueiro foi diretor do clube entre 2018 e 2023, período em que participou da reconstrução da equipe, mas encerrou sua passagem após divergências com os proprietários e integrantes do elenco.

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    • Durante sua trajetória como dirigente no clube italiano, Maldini trabalhou ao lado de Leonardo entre 2018 e 2019, parceria que agora será retomada na seleção italiana.

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    Leonardo assume papel de consultor

    Tetracampeão mundial com o Brasil em 1994, Leonardo construiu a maior parte de sua carreira fora das quatro linhas após encerrar a trajetória como jogador. Depois de rápidas passagens como treinador por Milan e Inter de Milão, consolidou-se como dirigente em clubes como Milan, Inter, Antalyaspor e Paris Saint-Germain.

    Na equipe francesa, participou de negociações de grande impacto no mercado, incluindo a contratação de Lionel Messi e a renovação contratual de Kylian Mbappé, antes de deixar o clube em 2022.

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    Leonardo será consultor da seleção italiana
    Leonardo será consultor da seleção italiana (Foto: AFP)

    Crise histórica da Azzurra

    A chegada de Maldini e Leonardo ocorre em um dos momentos mais delicados da história recente da seleção italiana. Campeã mundial em quatro oportunidades, a Itália ficou fora das Copas de 2018, 2022 e 2026, ampliando a maior sequência de ausências do país no torneio.

    Nem mesmo o aumento do número de participantes do Mundial, que passou de 32 para 48 seleções na edição de 2026, foi suficiente para recolocar a Azzurra entre os classificados. Agora, a expectativa da federação é que a nova estrutura acelere a reconstrução da equipe e conduza a seleção de volta ao principal palco do futebol mundial.

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    Donnarumma coloca as mãos na cabeça após derrota da Itália para a Bósnia nos pênaltis (Foto: Elvis Barukcic/AFP)
    Donnarumma coloca as mãos na cabeça após derrota da Itália para a Bósnia nos pênaltis (Foto: Elvis Barukcic/AFP)

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