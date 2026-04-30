GP de Miami: o que você deve ficar de olho na volta da Fórmula 1

A Fórmula 1 retorna às pistas neste fim de semana com o GP de Miami, etapa que marca a retomada da temporada 2026 após uma longa pausa no calendário. A última corrida aconteceu no Japão, e o campeonato ficou mais de 30 dias sem atividades por causa do cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, motivados pela guerra no Oriente Médio. Veja programação completa do GP de Miami aqui.

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O evento na Flórida contará com corrida sprint e acontece em um momento importante do campeonato, após mudanças técnicas implementadas pela categoria depois das polêmicas registradas nas três primeiras etapas do ano.

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Confira os principais pontos para ficar de olho nesta etapa:

Antonelli tenta se firmar como líder

Kimi Antonelli lidera o Mundial de Pilotos depois das três primeiras corridas. O italiano abriu nove pontos de vantagem sobre George Russell e se tornou uma das grandes surpresas deste início de temporada.

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Muitos esperavam que Russell assumisse naturalmente o protagonismo da Mercedes, mas o britânico sofreu com problemas de confiabilidade e erros estratégicos nas primeiras provas. Antonelli, por outro lado, mostrou evolução rápida. Em Miami, ele também carrega boas lembranças: no ano passado, conquistou sua primeira pole position em uma sprint. Agora, com carro mais competitivo, chega como um dos favoritos do fim de semana.

Italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, beija o troféu da vitória no GP do Japão de Fórmula 1 (Foto: Philip FONG / AFP)

McLaren prepara grandes atualizações

A McLaren promete mudanças importantes para tentar reagir no campeonato. O chefe da equipe, Andrea Stella, revelou que o time levará novidades técnicas para Miami e também para o Canadá.

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Atualmente terceira colocada entre os construtores, a equipe britânica já vê a Mercedes abrir larga vantagem na tabela. Por isso, o GP de Miami pode representar um divisor de águas na temporada.

Oscar Piastri teve um começo complicado, com abandonos antes da largada em Melbourne e Xangai. Ainda assim, a equipe mostrou sinais de recuperação no último GP, no Japão, e voltou a brigar por vitórias.

Red Bull tenta recuperação em pista favorável

Max Verstappen e a Red Bull costumam andar bem em Miami. A equipe venceu duas das três primeiras edições da corrida e só não triunfou em 2024 após um safety car favorecer Lando Norris.

Mesmo assim, o início de 2026 está sendo irregular, Verstappen está em nono lugar e soma somente 12 pontos. A equipe austríaca precisa apresentar evolução técnica para recolocar o piloto na disputa direta pela liderança do campeonato.

O desempenho em Miami pode indicar se a Red Bull ainda tem força para reagir rapidamente.

F1: Max Verstappen na coletiva de imprensa do GP do Japão 2026 (Foto: Andrew Caballero - Reynolds/AFP)

Cadillac encara primeira corrida em casa

A Cadillac-Ferrari viverá um momento simbólico neste fim de semana: sua estreia em solo americano como equipe de Fórmula 1.

Além da expectativa do público local, o time chega pressionado pelos resultados discretos nas três primeiras corridas. O MAC-26 ainda não mostrou competitividade, e o melhor resultado até agora foi o 13º lugar de Valtteri Bottas, na China.

Miami será o primeiro grande teste da equipe diante dos torcedores e do mercado dos Estados Unidos.

Haas vive início promissor e quer confirmar fase positiva

Enquanto a Cadillac sofre para evoluir, a Haas chega embalada. A equipe americana ocupa a quarta colocação no Mundial de Construtores, com 18 pontos somados.

É a melhor posição da Haas nesta fase do campeonato desde sua estreia na Fórmula 1, em 2016.

Com um carro sólido e motor Ferrari eficiente, o time tenta aproveitar o fim de semana em casa para manter o ótimo começo de temporada.

Hamilton e sonha com melhores resultados

A Ferrari prepara um pacote importante de atualizações para o GP de Miami, novidade que pode impulsionar as chances de Lewis Hamilton na sequência da temporada.

O britânico ocupa a quarta colocação no Mundial de Pilotos, com 41 pontos e um pódio até aqui. Desde o início do campeonato, Hamilton vem mostrando evolução constante em sua adaptação ao carro da equipe italiana.

O estilo de pilotagem do heptacampeão parece se encaixar melhor às características dos monopostos desenvolvidos sob o regulamento atual, fator que tem contribuído para atuações mais sólidas e competitivas.

Com as novidades técnicas previstas para Miami, a Ferrari espera reduzir a diferença para as equipes que lideram o grid. Caso o pacote entregue o desempenho esperado, Hamilton pode entrar de vez na disputa por pódios frequentes e até por vitórias em 2026.

Lewis Hamilton foi eliminado no Q1 do GP de Abu Dhabi (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Novas regras estreiam no GP de Miami

A Fórmula 1 promove mudanças importantes no regulamento de 2026 para o GP de Miami, com foco na gestão de energia dos carros.

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Após críticas de pilotos e equipes, a FIA reduziu a energia regenerada em voltas rápidas e ampliou a entrega de potência em momentos específicos. A medida busca diminuir a necessidade de longos períodos de recarga durante as corridas.

Também foram criados novos limites para equilibrar desempenho entre as equipes. O ganho extra de potência terá teto padronizado, enquanto o uso do MGU-K passa a contar com restrições maiores ao longo da volta.

Outra novidade envolve as largadas. Se o carro apresentar aceleração abaixo do esperado, o sistema poderá acionar automaticamente o MGU-K para evitar perda brusca de velocidade e reduzir risco de acidentes.

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