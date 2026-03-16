F1: McLaren investiga problemas no motor após duplo desfalque na China

A McLaren e sua fornecedora de motores, a Mercedes investigam problemas técnicos que impediram Oscar Piastri e Lando Norris de largarem no GP da China, disputado no domingo (15). Norris sequer deixou o box, enquanto Piastri precisou ser empurrado de volta à garagem antes da volta de formação.

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Os dois pilotos estavam previstos para largar na terceira fila do grid. Foi a primeira vez desde o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2005 que a McLaren sofreu uma falha dupla capaz de impedir ambos os carros de iniciarem uma corrida.

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Problemas distintos no mesmo sistema

De acordo com a equipe, falhas diferentes no sistema elétrico da unidade de potência afetaram os carros. No caso de Norris, o defeito foi identificado ainda na garagem, quando os mecânicos preparavam o carro para sair do box. A equipe tentou resolver a falha, mas não houve tempo hábil.

Já o problema de Piastri apareceu apenas quando o carro já estava posicionado no grid de largada.

A escuderia ainda não determinou a causa exata das panes. O chefe da equipe, Andrea Stella, confirmou que a divisão de motores Mercedes High Performance Powertrains participa da investigação.

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— Viemos aqui para correr e hoje não estávamos em condições de fazê-lo por causa de problemas técnicos. Isso é muito frustrante e decepcionante para a equipe, os pilotos, nossos parceiros técnicos e comerciais e também para os fãs. Pedimos desculpas por isso. Agora precisamos nos reagrupar, entender o que aconteceu e seguir em frente no Japão — afirmou Stella à Sky Sports.

Segundo o dirigente, as duas falhas ocorreram no mesmo conjunto, mas de maneiras distintas.

— Quando preparávamos o carro do Lando para sair da garagem, encontramos um problema elétrico na unidade de potência. Tentamos consertar, mas não havia solução imediata. Já no grid detectamos outra falha, também no sistema elétrico, no carro do Oscar. Parecem ser problemas diferentes acontecendo ao mesmo tempo.

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Mecânicos trabalham no carro de Oscar Piastri durante o GP da China de Fórmula 1, em 15 de março de 2026. (Foto: Andy Wong/Pool/AFP)

Impacto na temporada

Para Piastri, o episódio prolonga um início de temporada complicado. O australiano ainda não completou sequer uma volta em corrida em 2026, já que também abandonou sua prova em casa, no Circuito de Melbourne, após um acidente.

Norris, atual campeão da Fórmula 1, registrou o primeiro DNS (did not start, "não largou") de sua carreira na categoria.

Internamente, a McLaren avalia que ainda está cerca de meio segundo atrás da Mercedes, equipe que apresenta o melhor ritmo neste início de temporada. Mesmo assim, a escuderia britânica mantém como objetivo a conquista do terceiro título consecutivo do Mundial de Construtores.

Segundo Andrea Stella, o abandono antes da largada no GP da China representa uma perda significativa, já que deixar de pontuar pode ter impacto direto na disputa ao longo do campeonato.

Apesar do revés, o chefe da equipe destaca que as primeiras corridas de 2026 também têm servido como aprendizado. De acordo com ele, cada volta é valiosa neste início de temporada, e os dados coletados na Austrália e na corrida sprint da China ajudam a equipe a evoluir na exploração e no desempenho das unidades de potência.

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GP do Japão: horários e onde assistir

QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 1 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 2 - 3h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Treino Livre 3 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 28 DE MARÇO

🏎️ Classificação - 3h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 29 DE MARÇO

🏎️ Corrida - A partir de 2h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Lewis Hamilton e Lando Norris conversam durante o desfile dos pilotos antes do GP da China de Fórmula 1, em 15 de março de 2026. (Foto: Greg Baker/AFP)

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