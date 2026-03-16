Campeão da F1 diz que Hamilton e Leclerc 'destruíram' a corrida da Ferrari
Em entrevista dada ao portal Sky Sports, Jacques Villenueve relatou que a disputa prejudicou o desempenho coletivo
O ex-piloto e campeão mundial de 1997 da Fórmula 1, Jacques Villeneuve, criticou a disputa interna entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc durante o GP da China. Em entrevista à Sky Sports, o canadense afirmou que o duelo entre os pilotos comprometeu o resultado da Ferrari e custou à equipe a chance de colocar dois carros no pódio.
Segundo Villeneuve, embora Hamilton tenha terminado à frente do companheiro de equipe, a batalha na pista foi excessiva e prejudicou o desempenho coletivo.
— Foi justo porque ele terminou em terceiro e venceu o companheiro de equipe, então, no fim, deu certo. Mas foi um pouco extremo e acabou destruindo a corrida da Ferrari. Eles estavam em segundo e terceiro.
O ex-campeão destacou ainda que a disputa direta entre os dois, que durou cerca de duas voltas, provocou desgaste adicional nos pneus e fez a dupla perder aproximadamente cinco segundos para o pole position, Kimi Antonelli.
Ao final da corrida, Hamilton garantiu o terceiro lugar, enquanto Leclerc cruzou a linha de chegada logo atrás, em quarto. Nas redes sociais, a batalha entre os companheiros de equipe foi amplamente comentada por fãs, que elogiaram o duelo e o classificaram como intenso, justo e emocionante.
Reação de Vasseur e elogio entre companheiros
Apesar das críticas externas, o chefe da Ferrari, Fred Vasseur, demonstrou entusiasmo com o desfecho da corrida. Após a prova, o dirigente afirmou que a disputa o deixou apreensivo, mas reforçou a confiança na dupla de pilotos.
Segundo ele, interferir na briga seria injusto.
— Tive até que checar meus batimentos. Confio nos dois e com certeza é sempre complicado porque é difícil segura-los. E não quero pedir que mantenham as posições. Teria sido injusto.
Leclerc também reagiu com bom humor ao episódio. O monegasco brincou ao imaginar a reação do chefe da equipe e aproveitou para elogiar o desempenho de Hamilton e o carro da temporada.
— Eu adorei. Tenho certeza de que o Fred não gostou muito, e que o restante da equipe ficou um pouco estressado. Mas, honestamente, é legal ver um carro de Fórmula 1 como esse em uma corrida. O Lewis foi simplesmente mais rápido do começo ao fim; esteve em outro nível neste fim de semana. Parabéns a ele. Estou feliz por vê-lo no pódio.
GP do Japão: horários e onde assistir
QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 1 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 2 - 3h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Treino Livre 3 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
SÁBADO, 28 DE MARÇO
🏎️ Classificação - 3h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 29 DE MARÇO
🏎️ Corrida - A partir de 2h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
