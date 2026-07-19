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Apenas uma volta! GP da Bélgica já terminou antes mesmo de começar na F1 2021

Max Verstappen levou a melhor, mas conquistou apenas metade dos pontos

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 07:00
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Max Verstappen, da Red Bull, durante bandeira vermelha no GP da Bélgica pela F1 2025 (Foto: YVES HERMAN / POOL / AFP)
Max Verstappen, da Red Bull, durante bandeira vermelha no GP da Bélgica pela F1 2025 (Foto: YVES HERMAN / POOL / AFP)

Não é segredo que a melhor parte de um fim de semana de Fórmula 1, para um fã de velocidade, é a corrida de domingo. Mas e quando a prova acaba antes mesmo de começar de verdade? Foi isso que aconteceu no Grande Prêmio da Bélgica na temporada de 2021, que teve apenas uma volta e os pilotos receberam apenas metade dos pontos.

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    As expectativas eram altas após uma emocionante classificação no dia anterior, com Max Verstappen em primeiro, seguido de George Russell e Lewis Hamilton. Apesar disso, as fortes chuvas no Circuito de Spa-Francorchamps impossibilitaram a continuação da etapa, e um fim precoce foi anunciado pela categoria.

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    • A chuva já havia atrasado o início do GP em 30 minutos. Quando os carros finalmente deixaram o grid em 29 de agosto de 2021, as condições da pista ainda eram perigosas demais para uma largada convencional. Os pilotos completaram três voltas de formação atrás do safety car, mas a visibilidade continuava sendo um problema.

    A situação fez a direção de prova interromper a atividade com bandeira vermelha. A expectativa inicial era de que a pausa durasse apenas 20 minutos, mas o tempo passou sem que as condições oferecessem segurança suficiente para o retorno dos pilotos à pista.

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    A Fórmula 1 chegou a tentar uma nova solução. Com a corrida se aproximando do limite de quatro horas previsto para a realização da etapa, a organização iniciou uma contagem regressiva de 60 minutos na tentativa de encontrar uma janela para a retomada. A chuva, porém, voltou a apertar e acabou com qualquer possibilidade de uma disputa real em Spa-Francorchamps.

    Quando a prova foi oficialmente encerrada, os pilotos haviam completado apenas uma volta válida. As outras duas tinham sido realizadas atrás do safety car e, por isso, não representaram uma corrida competitiva. Mesmo assim, a FIA considerou que havia distância suficiente para distribuir metade da pontuação.

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    Verstappen vence, e Russell conquista primeiro pódio

    Sem uma largada efetiva ou qualquer disputa na pista, o resultado final repetiu a ordem da classificação. Max Verstappen ficou com a vitória, enquanto George Russell conquistou o primeiro pódio de sua carreira na Fórmula 1. Lewis Hamilton completou os três primeiros.

    O resultado gerou críticas e discussões entre pilotos, equipes e torcedores, principalmente pela distribuição de pontos em uma corrida que praticamente não teve ação. A etapa, no entanto, foi registrada oficialmente como uma vitória de Verstappen – mesmo com apenas uma volta válida.

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    O GP da Bélgica de 2021 entrou para a história como uma das corridas mais incomuns da F1. Em Spa-Francorchamps, desta vez, a chuva não apenas adiou a largada, mas, sim, impediu que a prova realmente acontecesse. Melhor para Verstappen, que venceu sem sustos.

    Relembre como ficou o grid de chegada

    PosiçãoPilotoEquipePontos

    1

    Max Verstappen

    Red Bull

    12,5

    2

    George Russell

    Williams

    9

    3

    Lewis Hamilton

    Mercedes

    7,5

    4

    Daniel Ricciardo

    McLaren

    6

    5

    Sebastian Vettel

    Aston Martin

    5

    6

    Pierre Gasly

    AlphaTauri

    4

    7

    Esteban Ocon

    Alpine

    3

    8

    Charles Leclerc

    Ferrari

    2

    9

    Nicholas Latifi

    Williams

    1

    10

    Carlos Sainz

    Ferrari

    0,5

    11

    Fernando Alonso

    Alpine

    0

    12

    Valtteri Bottas

    Mercedes

    0

    13

    Antonio Giovinazzi

    Alfa Romeo

    0

    14

    Lando Norris

    McLaren

    0

    15

    Yuki Tsunoda

    AlphaTauri

    0

    16

    Mick Schumacher

    Haas

    0

    17

    Nikita Mazepin

    Haas

    0

    18

    Kimi Räikkönen

    Alfa Romeo

    0

    19

    Sergio Perez

    Red Bull

    0

    20

    Lance Stroll

    Aston Martin

    0

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