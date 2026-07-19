Apenas uma volta! GP da Bélgica já terminou antes mesmo de começar na F1 2021
Max Verstappen levou a melhor, mas conquistou apenas metade dos pontos
Não é segredo que a melhor parte de um fim de semana de Fórmula 1, para um fã de velocidade, é a corrida de domingo. Mas e quando a prova acaba antes mesmo de começar de verdade? Foi isso que aconteceu no Grande Prêmio da Bélgica na temporada de 2021, que teve apenas uma volta e os pilotos receberam apenas metade dos pontos.
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As expectativas eram altas após uma emocionante classificação no dia anterior, com Max Verstappen em primeiro, seguido de George Russell e Lewis Hamilton. Apesar disso, as fortes chuvas no Circuito de Spa-Francorchamps impossibilitaram a continuação da etapa, e um fim precoce foi anunciado pela categoria.
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A chuva já havia atrasado o início do GP em 30 minutos. Quando os carros finalmente deixaram o grid em 29 de agosto de 2021, as condições da pista ainda eram perigosas demais para uma largada convencional. Os pilotos completaram três voltas de formação atrás do safety car, mas a visibilidade continuava sendo um problema.
A situação fez a direção de prova interromper a atividade com bandeira vermelha. A expectativa inicial era de que a pausa durasse apenas 20 minutos, mas o tempo passou sem que as condições oferecessem segurança suficiente para o retorno dos pilotos à pista.
A Fórmula 1 chegou a tentar uma nova solução. Com a corrida se aproximando do limite de quatro horas previsto para a realização da etapa, a organização iniciou uma contagem regressiva de 60 minutos na tentativa de encontrar uma janela para a retomada. A chuva, porém, voltou a apertar e acabou com qualquer possibilidade de uma disputa real em Spa-Francorchamps.
Quando a prova foi oficialmente encerrada, os pilotos haviam completado apenas uma volta válida. As outras duas tinham sido realizadas atrás do safety car e, por isso, não representaram uma corrida competitiva. Mesmo assim, a FIA considerou que havia distância suficiente para distribuir metade da pontuação.
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Verstappen vence, e Russell conquista primeiro pódio
Sem uma largada efetiva ou qualquer disputa na pista, o resultado final repetiu a ordem da classificação. Max Verstappen ficou com a vitória, enquanto George Russell conquistou o primeiro pódio de sua carreira na Fórmula 1. Lewis Hamilton completou os três primeiros.
O resultado gerou críticas e discussões entre pilotos, equipes e torcedores, principalmente pela distribuição de pontos em uma corrida que praticamente não teve ação. A etapa, no entanto, foi registrada oficialmente como uma vitória de Verstappen – mesmo com apenas uma volta válida.
O GP da Bélgica de 2021 entrou para a história como uma das corridas mais incomuns da F1. Em Spa-Francorchamps, desta vez, a chuva não apenas adiou a largada, mas, sim, impediu que a prova realmente acontecesse. Melhor para Verstappen, que venceu sem sustos.
Relembre como ficou o grid de chegada
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
1
Max Verstappen
Red Bull
12,5
2
George Russell
Williams
9
3
Lewis Hamilton
Mercedes
7,5
4
Daniel Ricciardo
McLaren
6
5
Sebastian Vettel
Aston Martin
5
6
Pierre Gasly
AlphaTauri
4
7
Esteban Ocon
Alpine
3
8
Charles Leclerc
Ferrari
2
9
Nicholas Latifi
Williams
1
10
Carlos Sainz
Ferrari
0,5
11
Fernando Alonso
Alpine
0
12
Valtteri Bottas
Mercedes
0
13
Antonio Giovinazzi
Alfa Romeo
0
14
Lando Norris
McLaren
0
15
Yuki Tsunoda
AlphaTauri
0
16
Mick Schumacher
Haas
0
17
Nikita Mazepin
Haas
0
18
Kimi Räikkönen
Alfa Romeo
0
19
Sergio Perez
Red Bull
0
20
Lance Stroll
Aston Martin
0
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