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Mariana Becker sofre críticas em transmissão da F1 na Globo: 'Não conseguiu'

Repórter assumiu posto de comentarista em retorno da categoria a emissora carioca

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 10:59
Atualizado há 3 minutos
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Mariana Becker, em transmissão da F1 na Globo
Mariana Becker, em transmissão da F1 na Globo (Foto: Reprodução/TV Globo)

Além das atualizações no regulamento, a temporada de 2026 da Fórmula 1 contou ainda com mudanças nas transmissões no Brasil. A elite do automobilismo mundial retornou à Globo depois de cinco anos, desde 2021. Para reforçar a equipe, a emissora carioca recebeu de volta grandes nomes da categoria, como Mariana Becker. A nova função da jornalista, porém, não agradou muito aos fãs nas redes sociais.

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    Durante o Grande Prêmio da Bélgica, neste domingo (19), alguns dos comentários da repórter foram definidos como "fora de hora". O teor das informações de Mariana também foi alvo de críticas entre os torcedores brasileiros, que acompanham a disputa no tradicional "Canal 4".

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    'Nova função' de Mari Becker na Globo

    De volta da Band, Mariana Becker será uma comentarista in loco na Globo. A função da jornalista passa a ser, então, comentar as corridas, treinos e classificações que a emissora transmitir diretamente do local onde o evento está acontecendo. Na atual temporada da F1, ela comentará 15 etapas do calendário da Fórmula 1, além de seis etapas que serão exibidas no SporTV.

    A emissora também conta com Everaldo Marques narrando as corridas e Luciano Burti nos comentários. Nos canais SportTV, o narrador será Bruno Fonseca, que irá dividir a cabine com diversos nomes ao longo do ano. Entre eles, Felipe Giaffone, Christian Fittipaldi e Rafael Lopes. Em todas as etapas, os repórteres Marcelo Courrege, Julia Guimarães e Guilherme Pereira também marcarão presença.

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    mariana becker
    Mariana Becker durante evento da Fórmula 1 (Foto: Reprodução)

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