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Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Bélgica neste domingo (19)

Programação no Circuito de Spa-Francorchamps se encerra neste domingo (19)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 08:00
Atualizado há 8 minutos
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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

A Fórmula 1 retorna neste domingo (19) às atividades do GP da Bélgica, que acontece no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps. A programação começa às 10h (de Brasília), com a realização da corrida principal, que encerra a décima etapa da temporada.

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    Onde assistir ao GP da Bélgica hoje (19/07):

    DOMINGO, 19 DE JULHO
    🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília) | TV Globo, SporTV3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

    *Horários de Brasília

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    Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Sarah Meyssonnier / POOL / AFP)

    Confira o grid de largada da corrida

    Kimi Antonelli confirmou pela sexta vez a pole position durante a temporada de 2026 e largará em primeiro no GP da Bélgica. O piloto da Mercedes levou a melhor sobre Max Verstappen e Lando Norris, que perdeu o pódio na classificação devido a uma punição. Com isso, é George Russell quem completa o Top 3, enquanto Gabriel Bortoleto ficou com a oitava posição.

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    Previsão de chuva para décima etapa

    As previsões meteorológicas indicam entre 50% e 67% de chance de chuva para sexta-feira (17) e sábado (18) em Spa-Francorchamps, que recebe a décima etapa da Fórmula 1. Para a corrida de domingo (19), marcada para as 10h (de Brasília), a probabilidade diminui para cerca de 39%, embora a possibilidade de pista úmida siga presente.

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    As temperaturas devem permanecer próximas dos 20°C durante todo o fim de semana. O vento também pode desempenhar papel importante no comportamento dos carros, soprando predominantemente do noroeste. Isso significa vento a favor na reta Kemmel e vento contrário na frenagem para a chicane Bus Stop.

    🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP da Bélgica
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