Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Bélgica neste domingo (19)
Programação no Circuito de Spa-Francorchamps se encerra neste domingo (19)
A Fórmula 1 retorna neste domingo (19) às atividades do GP da Bélgica, que acontece no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps. A programação começa às 10h (de Brasília), com a realização da corrida principal, que encerra a décima etapa da temporada.
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Onde assistir ao GP da Bélgica hoje (19/07):
DOMINGO, 19 DE JULHO
🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília) | TV Globo, SporTV3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
*Horários de Brasília
Confira o grid de largada da corrida
Kimi Antonelli confirmou pela sexta vez a pole position durante a temporada de 2026 e largará em primeiro no GP da Bélgica. O piloto da Mercedes levou a melhor sobre Max Verstappen e Lando Norris, que perdeu o pódio na classificação devido a uma punição. Com isso, é George Russell quem completa o Top 3, enquanto Gabriel Bortoleto ficou com a oitava posição.
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Previsão de chuva para décima etapa
As previsões meteorológicas indicam entre 50% e 67% de chance de chuva para sexta-feira (17) e sábado (18) em Spa-Francorchamps, que recebe a décima etapa da Fórmula 1. Para a corrida de domingo (19), marcada para as 10h (de Brasília), a probabilidade diminui para cerca de 39%, embora a possibilidade de pista úmida siga presente.
As temperaturas devem permanecer próximas dos 20°C durante todo o fim de semana. O vento também pode desempenhar papel importante no comportamento dos carros, soprando predominantemente do noroeste. Isso significa vento a favor na reta Kemmel e vento contrário na frenagem para a chicane Bus Stop.
🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP da Bélgica
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