Piloto da F1 brilha e escala 15 posições no GP da Bélgica
Isack Hadjar saiu da 21ª colocação para o sexto lugar em Spa-Francorchamps
Isack Hadjar fez uma corrida de recuperação impressionante no Grande Prêmio da Bélgica. Depois de ser punido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) devido às trocas feitas pela Red Bull na unidade de potência do carro, o francês "herdou" a 21ª posição na largada. O que ninguém esperava, porém, era que o piloto conquistasse 15 posições até a bandeirada.
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A expectativa era alta para Hadjar antes mesmo do início da prova. Com um carro melhor que o da maior parte do pelotão – pelo menos os da parte inferior da tabela, como Aston Martin e Cadillac –, o objetivo era voltar à zona de pontuação ao longo das 44 voltas. E o resultado foi muito bem-sucedido.
A estratégia incomum da Red Bull contou com três paradas para trocas de pneus. Ainda assim, o momento certo foi escolhido pela equipe, e o piloto não sofreu com perdas significativas de posição. Pelo contrário, encontrou espaço para disputar e superar os rivais com certa tranquilidade na pista, até ficar preso atrás do top 5.
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Outro piloto a brilhar em uma corrida de recuperação foi Lando Norris. Assim como Hadjar, o britânico sofreu com uma punição após mudanças feitas pela equipe no carro e perdeu posições importantes no grid de largada. Um bom desempenho na pista, então, rendeu grandes avanços ao atual campeão mundial, que saiu da 13ª posição e terminou em sétimo lugar.
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Resultado final do GP da Bélgica
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo / Situação
1
Kimi Antonelli
Mercedes
Líder
2
Charles Leclerc
Ferrari
+1.952
3
Max Verstappen
Red Bull
+11.586
4
Lewis Hamilton
Ferrari
+17.245
5
Oscar Piastri
McLaren
+18.988
6
Isack Hadjar
Red Bull
+23.307
7
Lando Norris
McLaren
+24.014
8
Gabriel Bortoleto
Audi
+49.140
9
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+50.405
10
Franco Colapinto
Alpine
+1:16.037
11
Pierre Gasly
Alpine
+1:16.991
12
Liam Lawson
Racing Bulls
+1:17.523
13
Nico Hulkenberg
Audi
+1:18.348
14
Oliver Bearman
Haas
+1:34.465
15
Alexander Albon
Williams
+1:44.684
16
Carlos Sainz
Williams
+1:45.856
17
Esteban Ocon
Haas
+1:50.925
18
Valtteri Bottas
Cadillac
+1 volta
19
Fernando Alonso
Aston Martin
+2 voltas
20
Lance Stroll
Aston Martin
Abandonou
21
Sergio Perez
Cadillac
Abandonou
22
George Russell
Mercedes
Abandonou
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