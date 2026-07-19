Piloto da F1 brilha e escala 15 posições no GP da Bélgica Isack Hadjar saiu da 21ª colocação para o sexto lugar em Spa-Francorchamps

Isack Hadjar fez uma corrida de recuperação impressionante no Grande Prêmio da Bélgica. Depois de ser punido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) devido às trocas feitas pela Red Bull na unidade de potência do carro, o francês "herdou" a 21ª posição na largada. O que ninguém esperava, porém, era que o piloto conquistasse 15 posições até a bandeirada.

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A expectativa era alta para Hadjar antes mesmo do início da prova. Com um carro melhor que o da maior parte do pelotão – pelo menos os da parte inferior da tabela, como Aston Martin e Cadillac –, o objetivo era voltar à zona de pontuação ao longo das 44 voltas. E o resultado foi muito bem-sucedido.

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A estratégia incomum da Red Bull contou com três paradas para trocas de pneus. Ainda assim, o momento certo foi escolhido pela equipe, e o piloto não sofreu com perdas significativas de posição. Pelo contrário, encontrou espaço para disputar e superar os rivais com certa tranquilidade na pista, até ficar preso atrás do top 5.

Outro piloto a brilhar em uma corrida de recuperação foi Lando Norris. Assim como Hadjar, o britânico sofreu com uma punição após mudanças feitas pela equipe no carro e perdeu posições importantes no grid de largada. Um bom desempenho na pista, então, rendeu grandes avanços ao atual campeão mundial, que saiu da 13ª posição e terminou em sétimo lugar.

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Isack Hadjar no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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Resultado final do GP da Bélgica

Posição Piloto Equipe Tempo / Situação 1 Kimi Antonelli Mercedes Líder 2 Charles Leclerc Ferrari +1.952 3 Max Verstappen Red Bull +11.586 4 Lewis Hamilton Ferrari +17.245 5 Oscar Piastri McLaren +18.988 6 Isack Hadjar Red Bull +23.307 7 Lando Norris McLaren +24.014 8 Gabriel Bortoleto Audi +49.140 9 Arvid Lindblad Racing Bulls +50.405 10 Franco Colapinto Alpine +1:16.037 11 Pierre Gasly Alpine +1:16.991 12 Liam Lawson Racing Bulls +1:17.523 13 Nico Hulkenberg Audi +1:18.348 14 Oliver Bearman Haas +1:34.465 15 Alexander Albon Williams +1:44.684 16 Carlos Sainz Williams +1:45.856 17 Esteban Ocon Haas +1:50.925 18 Valtteri Bottas Cadillac +1 volta 19 Fernando Alonso Aston Martin +2 voltas 20 Lance Stroll Aston Martin Abandonou 21 Sergio Perez Cadillac Abandonou 22 George Russell Mercedes Abandonou

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