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Piloto da F1 brilha e escala 15 posições no GP da Bélgica

Isack Hadjar saiu da 21ª colocação para o sexto lugar em Spa-Francorchamps

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 14:34
Atualizado há 0 minutos
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Isack Hadjar no GP da Bélgica pela F1 2026
Isack Hadjar no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

Isack Hadjar fez uma corrida de recuperação impressionante no Grande Prêmio da Bélgica. Depois de ser punido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) devido às trocas feitas pela Red Bull na unidade de potência do carro, o francês "herdou" a 21ª posição na largada. O que ninguém esperava, porém, era que o piloto conquistasse 15 posições até a bandeirada.

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    A expectativa era alta para Hadjar antes mesmo do início da prova. Com um carro melhor que o da maior parte do pelotão – pelo menos os da parte inferior da tabela, como Aston Martin e Cadillac –, o objetivo era voltar à zona de pontuação ao longo das 44 voltas. E o resultado foi muito bem-sucedido.

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    A estratégia incomum da Red Bull contou com três paradas para trocas de pneus. Ainda assim, o momento certo foi escolhido pela equipe, e o piloto não sofreu com perdas significativas de posição. Pelo contrário, encontrou espaço para disputar e superar os rivais com certa tranquilidade na pista, até ficar preso atrás do top 5.

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    • Outro piloto a brilhar em uma corrida de recuperação foi Lando Norris. Assim como Hadjar, o britânico sofreu com uma punição após mudanças feitas pela equipe no carro e perdeu posições importantes no grid de largada. Um bom desempenho na pista, então, rendeu grandes avanços ao atual campeão mundial, que saiu da 13ª posição e terminou em sétimo lugar.

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    Isack Hadjar no GP da Bélgica pela F1 2026
    Isack Hadjar no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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    Resultado final do GP da Bélgica

    PosiçãoPilotoEquipeTempo / Situação

    1

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    Líder

    2

    Charles Leclerc

    Ferrari

    +1.952

    3

    Max Verstappen

    Red Bull

    +11.586

    4

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    +17.245

    5

    Oscar Piastri

    McLaren

    +18.988

    6

    Isack Hadjar

    Red Bull

    +23.307

    7

    Lando Norris

    McLaren

    +24.014

    8

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    +49.140

    9

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    +50.405

    10

    Franco Colapinto

    Alpine

    +1:16.037

    11

    Pierre Gasly

    Alpine

    +1:16.991

    12

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    +1:17.523

    13

    Nico Hulkenberg

    Audi

    +1:18.348

    14

    Oliver Bearman

    Haas

    +1:34.465

    15

    Alexander Albon

    Williams

    +1:44.684

    16

    Carlos Sainz

    Williams

    +1:45.856

    17

    Esteban Ocon

    Haas

    +1:50.925

    18

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    +1 volta

    19

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    +2 voltas

    20

    Lance Stroll

    Aston Martin

    Abandonou

    21

    Sergio Perez

    Cadillac

    Abandonou

    22

    George Russell

    Mercedes

    Abandonou

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