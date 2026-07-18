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No GP da Bélgica, novato da F1 conquista o melhor grid da carreira

Arvid Lindblad anotou o oitavo melhor tempo da classificação

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 19:46
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Arvid Lindblad, da Red Bull acing, em ação no GP da Bélgica de F1 2026
Arvid Lindblad em ação no GP da Bélgica de F1 2026 (Foto: Andrej Isakovic)

Arvid Lindblad é o único estreante na elite do automobilismo mundial em 2026. Neste sábado (18), o piloto da Racing Bulls anotou o oitavo melhor tempo da classificação do GP da Bélgica, sua melhor posição em um grid de etapa da Fórmula 1. Melhor do que isso, Lindblad ainda foi favorecido pela punição de Lando Norris e largará do sétimo lugar na corrida deste domingo (19).

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    Aos 18 anos, Lindblad comemorou o feito, definindo a sensação do final de semana em Spa-Francorchamps como "uma das melhores do ano". Mas, não satisfeito, acredita que ainda poderia ter ultrapassado Oscar Piastri na sessão classificatória. O piloto da McLaren teve a sétima melhor volta.

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    — Desde o TL1, senti-me bem com o carro. Foi uma das melhores sensações que tive este ano, provavelmente junto com Barcelona, Canadá e Melbourne. Acho que uma parte de mim está um pouco decepcionada porque, se eu tivesse feito um trabalho perfeito, poderia talvez ter ultrapassado o Oscar Piastri por pouco. Mas, mesmo assim, acho que pilotei realmente muito bem. É mais ou menos onde estamos no momento.

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    • Antes do GP da Bélgica, o melhor desempenho do britânico em classificações havia sido o nono lugar, conquistado em três etapas da F1. Em Spa-Francorchamps, às 11h (de Brasília) deste domingo (19), Lindblad busca superar a sua melhor posição em uma corrida principal na elite do automobilismo: sétimo no GP de Mônaco e da Inglaterra.

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    Arvid Lindblad no paddock do GP da Áustria pela F1 2026
    Arvid Lindblad no paddock do GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: MAX SLOVENCIK / APA / AFP)

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    Veja o grid de largada no GP da Bélgica

    PosiçãoPilotoEquipe

    1

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    2

    Max Verstappen

    Red Bull

    3

    George Russell

    Mercedes

    4

    Charles Leclerc

    Ferrari

    5

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    6

    Oscar Piastri

    McLaren

    7

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    8

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    9

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    10

    Pierre Gasly

    Alpine

    11

    Franco Colapinto

    Alpine

    12

    Nico Hülkenberg

    Audi

    13

    Lando Norris

    McLaren

    14

    Carlos Sainz

    Williams

    15

    Oliver Bearman

    Haas

    16

    Alexander Albon

    Williams

    17

    Esteban Ocon

    Haas

    18

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    19

    Sergio Pérez

    Cadillac

    20

    Lance Stroll

    Aston Martin

    21

    Isack Hadjar

    Red Bull

    22

    Fernando Alonso

    Aston Martin

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