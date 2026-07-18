No GP da Bélgica, novato da F1 conquista o melhor grid da carreira Arvid Lindblad anotou o oitavo melhor tempo da classificação

Arvid Lindblad é o único estreante na elite do automobilismo mundial em 2026. Neste sábado (18), o piloto da Racing Bulls anotou o oitavo melhor tempo da classificação do GP da Bélgica, sua melhor posição em um grid de etapa da Fórmula 1. Melhor do que isso, Lindblad ainda foi favorecido pela punição de Lando Norris e largará do sétimo lugar na corrida deste domingo (19).

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Aos 18 anos, Lindblad comemorou o feito, definindo a sensação do final de semana em Spa-Francorchamps como "uma das melhores do ano". Mas, não satisfeito, acredita que ainda poderia ter ultrapassado Oscar Piastri na sessão classificatória. O piloto da McLaren teve a sétima melhor volta.

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— Desde o TL1, senti-me bem com o carro. Foi uma das melhores sensações que tive este ano, provavelmente junto com Barcelona, Canadá e Melbourne. Acho que uma parte de mim está um pouco decepcionada porque, se eu tivesse feito um trabalho perfeito, poderia talvez ter ultrapassado o Oscar Piastri por pouco. Mas, mesmo assim, acho que pilotei realmente muito bem. É mais ou menos onde estamos no momento.

Antes do GP da Bélgica, o melhor desempenho do britânico em classificações havia sido o nono lugar, conquistado em três etapas da F1. Em Spa-Francorchamps, às 11h (de Brasília) deste domingo (19), Lindblad busca superar a sua melhor posição em uma corrida principal na elite do automobilismo: sétimo no GP de Mônaco e da Inglaterra.

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Arvid Lindblad no paddock do GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: MAX SLOVENCIK / APA / AFP)

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