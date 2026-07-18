No GP da Bélgica, novato da F1 conquista o melhor grid da carreira
Arvid Lindblad anotou o oitavo melhor tempo da classificação
Arvid Lindblad é o único estreante na elite do automobilismo mundial em 2026. Neste sábado (18), o piloto da Racing Bulls anotou o oitavo melhor tempo da classificação do GP da Bélgica, sua melhor posição em um grid de etapa da Fórmula 1. Melhor do que isso, Lindblad ainda foi favorecido pela punição de Lando Norris e largará do sétimo lugar na corrida deste domingo (19).
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Aos 18 anos, Lindblad comemorou o feito, definindo a sensação do final de semana em Spa-Francorchamps como "uma das melhores do ano". Mas, não satisfeito, acredita que ainda poderia ter ultrapassado Oscar Piastri na sessão classificatória. O piloto da McLaren teve a sétima melhor volta.
— Desde o TL1, senti-me bem com o carro. Foi uma das melhores sensações que tive este ano, provavelmente junto com Barcelona, Canadá e Melbourne. Acho que uma parte de mim está um pouco decepcionada porque, se eu tivesse feito um trabalho perfeito, poderia talvez ter ultrapassado o Oscar Piastri por pouco. Mas, mesmo assim, acho que pilotei realmente muito bem. É mais ou menos onde estamos no momento.
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Antes do GP da Bélgica, o melhor desempenho do britânico em classificações havia sido o nono lugar, conquistado em três etapas da F1. Em Spa-Francorchamps, às 11h (de Brasília) deste domingo (19), Lindblad busca superar a sua melhor posição em uma corrida principal na elite do automobilismo: sétimo no GP de Mônaco e da Inglaterra.
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Veja o grid de largada no GP da Bélgica
|Posição
|Piloto
|Equipe
1
Kimi Antonelli
Mercedes
2
Max Verstappen
Red Bull
3
George Russell
Mercedes
4
Charles Leclerc
Ferrari
5
Lewis Hamilton
Ferrari
6
Oscar Piastri
McLaren
7
Arvid Lindblad
Racing Bulls
8
Gabriel Bortoleto
Audi
9
Liam Lawson
Racing Bulls
10
Pierre Gasly
Alpine
11
Franco Colapinto
Alpine
12
Nico Hülkenberg
Audi
13
Lando Norris
McLaren
14
Carlos Sainz
Williams
15
Oliver Bearman
Haas
16
Alexander Albon
Williams
17
Esteban Ocon
Haas
18
Valtteri Bottas
Cadillac
19
Sergio Pérez
Cadillac
20
Lance Stroll
Aston Martin
21
Isack Hadjar
Red Bull
22
Fernando Alonso
Aston Martin
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