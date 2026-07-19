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Lewis Hamilton tira Russell de Spa, atropela mecânico e assume vice da F1 2026

Heptacampeão mundial ultrapassa britânico da Mercedes no Mundial de Pilotos

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 13:41
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Lewis Hamilton em ação no GP da Bélgica pela F1 2026
Lewis Hamilton em ação no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

Muitas emoções para Lewis Hamilton na corrida do Grande Prêmio da Bélgica na F1 2026. Neste domingo (19), o britânico conquistou mais 12 pontos e garantiu o retorno à vice-liderança do Mundial de Pilotos. Como nem tudo são flores, antes da bandeirada, o piloto da Ferrari se envolveu em dois acidentes e recebeu uma punição – com chances de mais uma.

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    Os problemas de Hamilton começaram já na primeira volta no longo Circuito de Spa-Francorchamps. Durante uma investida, na freada para a curva Les Combes, a roda do multicampeão encostou na Mercedes de George Russell. O toque foi suficiente para fazer o piloto de 28 anos rodar e parar na brita.

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    • Sem conseguir sair, Russell precisou da ajuda dos comissários de prova para deixar a brita e, com isso, encerrou sua participação na Bélgica precocemente. O acidente, inclusive, rendeu cinco segundos de punição a Lewis, que cumpriu a penalidade durante um pit stop um tanto quanto polêmico.

    Após esperar o tempo da punição, a troca dos pneus foi realizada com tranquilidade. Na hora de sair, porém, houve um erro de comunicação entre equipe e piloto. Hamilton acreditava ter recebido o sinal verde para deixar os boxes, mas um mecânico ainda estava posicionado à frente de sua roda dianteira direita.

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    O atropelamento não parece ter deixado ferimentos no profissional da Ferrari, que afirmou estar bem após o ocorrido. Foi então que o veterano acelerou e retornou à pista. A direção de prova chegou a colocar o incidente sob investigação, mas a análise será finalizada ao fim da corrida.

    Com isso, Hamilton pode receber uma nova penalização e perder posições no resultado final. Para confirmar a vice-liderança no Mundial de Pilotos mesmo em caso de punição, o heptacampeão da F1 precisa terminar, no mínimo, em sexto lugar, posição que garante oito pontos.

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    Caso caia para sétimo ou uma colocação inferior, Hamilton não conseguirá superar a desvantagem de sete pontos para Russell no campeonato. Por isso, além de lidar com a possível nova punição, o britânico precisa torcer para permanecer entre os seis primeiros da corrida.

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    Acidente entre Lewis Hamilton e George Russell no GP da Bélgica pela F1 2026
    Acidente entre Lewis Hamilton e George Russell no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

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