Lewis Hamilton tira Russell de Spa, atropela mecânico e assume vice da F1 2026 Heptacampeão mundial ultrapassa britânico da Mercedes no Mundial de Pilotos

Muitas emoções para Lewis Hamilton na corrida do Grande Prêmio da Bélgica na F1 2026. Neste domingo (19), o britânico conquistou mais 12 pontos e garantiu o retorno à vice-liderança do Mundial de Pilotos. Como nem tudo são flores, antes da bandeirada, o piloto da Ferrari se envolveu em dois acidentes e recebeu uma punição – com chances de mais uma.

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Os problemas de Hamilton começaram já na primeira volta no longo Circuito de Spa-Francorchamps. Durante uma investida, na freada para a curva Les Combes, a roda do multicampeão encostou na Mercedes de George Russell. O toque foi suficiente para fazer o piloto de 28 anos rodar e parar na brita.

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Sem conseguir sair, Russell precisou da ajuda dos comissários de prova para deixar a brita e, com isso, encerrou sua participação na Bélgica precocemente. O acidente, inclusive, rendeu cinco segundos de punição a Lewis, que cumpriu a penalidade durante um pit stop um tanto quanto polêmico.

Após esperar o tempo da punição, a troca dos pneus foi realizada com tranquilidade. Na hora de sair, porém, houve um erro de comunicação entre equipe e piloto. Hamilton acreditava ter recebido o sinal verde para deixar os boxes, mas um mecânico ainda estava posicionado à frente de sua roda dianteira direita.

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O atropelamento não parece ter deixado ferimentos no profissional da Ferrari, que afirmou estar bem após o ocorrido. Foi então que o veterano acelerou e retornou à pista. A direção de prova chegou a colocar o incidente sob investigação, mas a análise será finalizada ao fim da corrida.

Com isso, Hamilton pode receber uma nova penalização e perder posições no resultado final. Para confirmar a vice-liderança no Mundial de Pilotos mesmo em caso de punição, o heptacampeão da F1 precisa terminar, no mínimo, em sexto lugar, posição que garante oito pontos.

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Caso caia para sétimo ou uma colocação inferior, Hamilton não conseguirá superar a desvantagem de sete pontos para Russell no campeonato. Por isso, além de lidar com a possível nova punição, o britânico precisa torcer para permanecer entre os seis primeiros da corrida.

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Acidente entre Lewis Hamilton e George Russell no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

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