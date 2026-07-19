Gabriel Bortoleto se empolga com novos pontos na F1: 'Lutar por vitória e título' Brasileiro terminou o GP da Bélgica em oitavo lugar e somou mais quatro pontos

Duas corridas, oito pontos. Gabriel Bortoleto se manteve com autoridade na zona de pontuação no Grande Prêmio da Bélgica neste domingo (19). Apesar dos problemas na largada, o brasileiro encontrou o caminho de volta ao top 10 e, lá, permaneceu até a bandeirada. O clima positivo, que se repete desde a Inglaterra, anima o piloto da Audi e sua equipe por um futuro vitorioso.

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Em entrevista ao "ge", Bortoleto definiu a corrida em Spa-Francorchamps como a melhor da temporada até agora. Embora houvesse grande dúvida sobre o desempenho no longo circuito belga, a atuação entregue dentro e fora do carro garantiu mais quatro pontos para o campeonato. O trabalho em equipe, inclusive, foi exaltado pelo piloto.

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— Foi a melhor corrida que eu fiz pela Audi. Hoje conseguimos tirar mais do que deveria do carro, ainda mais em uma pista como essa, onde era para a gente ficar atrás das Racing Bulls e até talvez das Alpines, com a velocidade de reta que eles têm. Mas acho que todo mundo trabalhou muito bem neste fim de semana e a gente conseguiu extrair mais do que deveria. Eu estou muito feliz com isso — declarou Bortoleto.

A emoção parece ter envolvido Gabriel após a nova conquista. Com uma melhora significativa já na primeira temporada oficial na Fórmula 1, a Audi chega para brigar contra os grandes nomes da categoria. Pode não ser em 2026, mas, para Bortoleto, é questão de pouco tempo até o time disputar vitórias e até títulos.

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— Não tenho como descrever o grande apoio da Audi. Esse pessoal da equipe é insano, o quão apaixonados por corrida eles são e o quão motivados eles estão para colocar esse carro no topo. Eu não tenho dúvida de que, em breve, muito em breve, a gente vai ser uma equipe para lutar por vitória e título. Porque começar o primeiro ano como a equipe começou agora é impressionante — completou.

Desempenho de Bortoleto

Bortoleto começou o Grande Prêmio da Bélgica em oitavo lugar, mas perdeu uma posição logo nas primeiras curvas. A corrida, então, passou a ser uma disputa constante para se manter próximo da zona de pontuação, especialmente com os adversários adotando estratégias diferentes de pit stop.

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O brasileiro chegou a cair para décimo após ser ultrapassado por Lando Norris e Pierre Gasly. Com a movimentação nos boxes, porém, voltou a aparecer entre os dez primeiros e passou a controlar a distância para os pilotos que vinham atrás. Na parte final, Bortoleto conseguiu se manter à frente de Arvid Lindblad, que chegou a se aproximar a cerca de dois segundos.

Sem perder o controle da situação nas voltas finais, Bortoleto recebeu a bandeirada em oitavo lugar e confirmou mais quatro pontos para a Audi. O resultado manteve o brasileiro na zona de pontuação pela segunda corrida consecutiva e reforçou o momento positivo vivido pela equipe.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

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