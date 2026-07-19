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Com pontos de Bortoleto, Kimi Antonelli vence na Bélgica pela F1 2026

Brasileiro confirmou a oitava colocação e volta a pontuar na temporada

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 11:48
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Kimi Antonelli, da Mercedes, em coletiva no GP da Bélgica pela F1 2026
Kimi Antonelli, da Mercedes, em coletiva no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Kimi Antonelli conquistou mais uma vitória na temporada 2026 da Fórmula 1 neste domingo (19). Na pole position, o italiano chegou a perder momentaneamente a liderança na primeira volta, mas recuperou o controle da corrida e recebeu a bandeirada no Grande Prêmio da Bélgica. Charles Leclerc terminou em segundo, enquanto Max Verstappen completou o pódio.

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    Gabriel Bortoleto também teve uma boa atuação em Spa-Francorchamps. O brasileiro largou em oitavo, perdeu uma posição logo no início e chegou a deixar a zona de pontuação durante a prova. Ainda assim, com boa estratégia da Audi, recuperou terreno ao longo das 44 voltas e confirmou o oitavo lugar na chegada.

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    • A largada foi bastante movimentada. Antonelli conseguiu defender a primeira posição nas primeiras curvas, mas Verstappen aproveitou a passagem pela Eau Rouge para assumir a liderança. Não demorou para o italiano recuperar e passar o tetracampeão mundial, que também levou a pior para Leclerc e caiu para terceiro.

    O início da corrida ainda teve problemas no pelotão intermediário. Esteban Ocon se envolveu em um incidente com o companheiro de equipe, mas conseguiu retornar à pista. George Russell, por outro lado, rodou após um toque com Lewis Hamilton e ficou preso na brita. O acidente provocou a entrada do safety car ao circuito.

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    Hamilton foi investigado pelo incidente e recebeu uma punição de cinco segundos. Enquanto isso, alguns pilotos aproveitaram a neutralização para realizar a primeira parada nos boxes. A corrida foi retomada na quinta volta, e a disputa pela liderança voltou a esquentar.

    Ferrari assume a ponta, mas Antonelli reage

    Bortoleto teve um início difícil. Depois de largar em oitavo, o brasileiro caiu para nono e perdeu mais posições para Lando Norris e Pierre Gasly. Com a movimentação dos pit stops, porém, voltou a aparecer na zona de pontuação. E, de lá, não saiu mais.

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    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026
    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

    A estratégia começou a mudar o cenário da corrida a partir da segunda metade. Verstappen fez sua primeira parada na 18ª volta, e Kimi Antonelli entrou nos boxes logo depois. O italiano retornou à pista atrás do rival, mas ainda conseguiu manter uma posição competitiva.

    Pouco depois, um safety car virtual foi acionado para a limpeza da pista. A Ferrari aproveitou a oportunidade e chamou Charles Leclerc aos boxes, voltando à frente de Antonelli e assumindo a liderança do GP da Bélgica. Com os pilotos em estratégias diferentes, a disputa ficou ainda mais aberta. Norris superou Piastri e subiu para terceiro, enquanto Verstappen avançou sobre o britânico e assumiu a terceira colocação.

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    Na frente, Leclerc e Antonelli passaram a protagonizar uma disputa apertada, separados por menos de um segundo. A liderança da Ferrari, entretanto, durou pouco. Na 34ª volta, Antonelli conseguiu superar Leclerc e retomou a primeira posição.

    ➡️ Volta a volta da vitória de Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

    Brasileiro segura oitavo lugar

    Na parte final da corrida, Bortoleto conseguiu administrar a vantagem sobre Arvid Lindblad. O brasileiro chegou a abrir quatro segundos de diferença para o rival e manteve o oitavo lugar mesmo com a aproximação e ultrapassagem de Norris.

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    Nas voltas finais, Hamilton voltou a pressionar Piastri e conseguiu uma bela ultrapassagem para assumir o quarto lugar. Na frente, Kimi Antonelli controlou a vantagem sobre Leclerc e não teve problemas para confirmar a vitória.

    O italiano abriu a última volta na liderança e recebeu a bandeirada em primeiro, garantindo mais um triunfo na temporada. Leclerc terminou em segundo, Verstappen completou o pódio, e Gabriel Bortoleto confirmou a oitava colocação no GP da Bélgica.

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    Resultado final do GP da Bélgica

    PosiçãoPilotoEquipeTempo / Situação

    1

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    Líder

    2

    Charles Leclerc

    Ferrari

    +1.952

    3

    Max Verstappen

    Red Bull

    +11.586

    4

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    +17.245

    5

    Oscar Piastri

    McLaren

    +18.988

    6

    Isack Hadjar

    Red Bull

    +23.307

    7

    Lando Norris

    McLaren

    +24.014

    8

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    +49.140

    9

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    +50.405

    10

    Franco Colapinto

    Alpine

    +1:16.037

    11

    Pierre Gasly

    Alpine

    +1:16.991

    12

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    +1:17.523

    13

    Nico Hulkenberg

    Audi

    +1:18.348

    14

    Oliver Bearman

    Haas

    +1:34.465

    15

    Alexander Albon

    Williams

    +1:44.684

    16

    Carlos Sainz

    Williams

    +1:45.856

    17

    Esteban Ocon

    Haas

    +1:50.925

    18

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    +1 volta

    19

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    +2 voltas

    20

    Lance Stroll

    Aston Martin

    Abandonou

    21

    Sergio Perez

    Cadillac

    Abandonou

    22

    George Russell

    Mercedes

    Abandonou

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