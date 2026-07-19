Com pontos de Bortoleto, Kimi Antonelli vence na Bélgica pela F1 2026
Brasileiro confirmou a oitava colocação e volta a pontuar na temporada
Kimi Antonelli conquistou mais uma vitória na temporada 2026 da Fórmula 1 neste domingo (19). Na pole position, o italiano chegou a perder momentaneamente a liderança na primeira volta, mas recuperou o controle da corrida e recebeu a bandeirada no Grande Prêmio da Bélgica. Charles Leclerc terminou em segundo, enquanto Max Verstappen completou o pódio.
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Gabriel Bortoleto também teve uma boa atuação em Spa-Francorchamps. O brasileiro largou em oitavo, perdeu uma posição logo no início e chegou a deixar a zona de pontuação durante a prova. Ainda assim, com boa estratégia da Audi, recuperou terreno ao longo das 44 voltas e confirmou o oitavo lugar na chegada.
Antonelli supera Verstappen e retoma liderança
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A largada foi bastante movimentada. Antonelli conseguiu defender a primeira posição nas primeiras curvas, mas Verstappen aproveitou a passagem pela Eau Rouge para assumir a liderança. Não demorou para o italiano recuperar e passar o tetracampeão mundial, que também levou a pior para Leclerc e caiu para terceiro.
O início da corrida ainda teve problemas no pelotão intermediário. Esteban Ocon se envolveu em um incidente com o companheiro de equipe, mas conseguiu retornar à pista. George Russell, por outro lado, rodou após um toque com Lewis Hamilton e ficou preso na brita. O acidente provocou a entrada do safety car ao circuito.
Hamilton foi investigado pelo incidente e recebeu uma punição de cinco segundos. Enquanto isso, alguns pilotos aproveitaram a neutralização para realizar a primeira parada nos boxes. A corrida foi retomada na quinta volta, e a disputa pela liderança voltou a esquentar.
Ferrari assume a ponta, mas Antonelli reage
Bortoleto teve um início difícil. Depois de largar em oitavo, o brasileiro caiu para nono e perdeu mais posições para Lando Norris e Pierre Gasly. Com a movimentação dos pit stops, porém, voltou a aparecer na zona de pontuação. E, de lá, não saiu mais.
A estratégia começou a mudar o cenário da corrida a partir da segunda metade. Verstappen fez sua primeira parada na 18ª volta, e Kimi Antonelli entrou nos boxes logo depois. O italiano retornou à pista atrás do rival, mas ainda conseguiu manter uma posição competitiva.
Pouco depois, um safety car virtual foi acionado para a limpeza da pista. A Ferrari aproveitou a oportunidade e chamou Charles Leclerc aos boxes, voltando à frente de Antonelli e assumindo a liderança do GP da Bélgica. Com os pilotos em estratégias diferentes, a disputa ficou ainda mais aberta. Norris superou Piastri e subiu para terceiro, enquanto Verstappen avançou sobre o britânico e assumiu a terceira colocação.
Na frente, Leclerc e Antonelli passaram a protagonizar uma disputa apertada, separados por menos de um segundo. A liderança da Ferrari, entretanto, durou pouco. Na 34ª volta, Antonelli conseguiu superar Leclerc e retomou a primeira posição.
➡️ Volta a volta da vitória de Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026
Brasileiro segura oitavo lugar
Na parte final da corrida, Bortoleto conseguiu administrar a vantagem sobre Arvid Lindblad. O brasileiro chegou a abrir quatro segundos de diferença para o rival e manteve o oitavo lugar mesmo com a aproximação e ultrapassagem de Norris.
Nas voltas finais, Hamilton voltou a pressionar Piastri e conseguiu uma bela ultrapassagem para assumir o quarto lugar. Na frente, Kimi Antonelli controlou a vantagem sobre Leclerc e não teve problemas para confirmar a vitória.
O italiano abriu a última volta na liderança e recebeu a bandeirada em primeiro, garantindo mais um triunfo na temporada. Leclerc terminou em segundo, Verstappen completou o pódio, e Gabriel Bortoleto confirmou a oitava colocação no GP da Bélgica.
Resultado final do GP da Bélgica
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo / Situação
1
Kimi Antonelli
Mercedes
Líder
2
Charles Leclerc
Ferrari
+1.952
3
Max Verstappen
Red Bull
+11.586
4
Lewis Hamilton
Ferrari
+17.245
5
Oscar Piastri
McLaren
+18.988
6
Isack Hadjar
Red Bull
+23.307
7
Lando Norris
McLaren
+24.014
8
Gabriel Bortoleto
Audi
+49.140
9
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+50.405
10
Franco Colapinto
Alpine
+1:16.037
11
Pierre Gasly
Alpine
+1:16.991
12
Liam Lawson
Racing Bulls
+1:17.523
13
Nico Hulkenberg
Audi
+1:18.348
14
Oliver Bearman
Haas
+1:34.465
15
Alexander Albon
Williams
+1:44.684
16
Carlos Sainz
Williams
+1:45.856
17
Esteban Ocon
Haas
+1:50.925
18
Valtteri Bottas
Cadillac
+1 volta
19
Fernando Alonso
Aston Martin
+2 voltas
20
Lance Stroll
Aston Martin
Abandonou
21
Sergio Perez
Cadillac
Abandonou
22
George Russell
Mercedes
Abandonou
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