logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Estrangeiros reagem aos novos pontos de Bortoleto na F1: 'Cozinhando'

Brasileiro terminou o GP da Bélgica em oitavo lugar e somou mais quatro pontos

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 14:52
Favorite o Lance! no Google
Gabriel Bortoleto na Fórmula 1
Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 (Foto: Richard Callis/Fotoarena/Folhapress)

Gabriel Bortoleto conseguiu confirmar a boa classificação na corrida do Grande Prêmio da Bélgica. Neste domingo (19), o brasileiro superou os problemas na largada e se manteve dentro da zona de pontuação pela segunda vez consecutiva na F1 2026. A conquista do piloto da Audi rendeu elogios de fãs do automobilismo ao redor do globo.

  • Lewis Hamilton em ação no GP da Bélgica pela F1 2026

    Lewis Hamilton tira Russell de Spa, atropela mecânico e assume vice da F1 2026

    Fórmula 1
    Há 1 minuto
  • Kimi Antonelli, da Mercedes, em coletiva no GP da Bélgica pela F1 2026

    Com pontos de Bortoleto, Kimi Antonelli vence na Bélgica pela F1 2026

    Fórmula 1
    Há 1 minuto
  • Mariana Becker, em transmissão da F1 na Globo

    Mariana Becker sofre críticas em transmissão da F1 na Globo: ‘Não conseguiu’

    Fórmula 1
    Há 1 minuto

    • ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Pontos do brasileiro são exaltados nas redes sociais

  • Luis de la Fuente não promoveu mudanças na Espanha

    Espanha mantém esquema para final da Copa do Mundo; veja escalação

    Copa do Mundo 2026
    Há 24 minutos
  • Lautaro Martínez cabeceia para marcar o gol da vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo

    Argentina fez 66% de seus gols na Copa nos minutos finais ou prorrogação

    Copa do Mundo 2026
    Há 45 minutos
  • Filas extensas para acesso à final da Copa do Mundo (Foto Márcio Dolzan Lance!)

    Presença de Trump provoca esquema especial fila de mais de duas horas na final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 37 minutos

    • Tradução: "Atuações impressionantes de Bortoleto e Colapinto. Não quero falar sobre o meu Brit Awards. Pódio do mal."

    Tradução: "Bortoleto marcou pontos valiosos para a Audi ao terminar em P8. Arvid Lindblad e Franco Colapinto completaram o top 10 após uma emocionante batalha no pelotão intermediário."

    continua após a publicidade

    Tradução: "Bortoleto está cozinhando"

    Tradução: "O Audi é inegavelmente muito rápido. O Bortoleto parece mais confortável. É um bom ponto de partida e presumo que a questão da dependência esteja sendo resolvida. Haverá mais novidades em breve."

    Tradução: "Bom trabalho para Bortoleto se o deixarem correr."

    Tradução: "Bortoleto voa, incrível como um Audi consegue tirar 23 segundos de você quando apenas 3 corridas atrás você era a 5ª equipe mais confortável."

    continua após a publicidade

    Desempenho de Bortoleto

    Bortoleto começou o Grande Prêmio da Bélgica em oitavo lugar, mas perdeu uma posição logo nas primeiras curvas. A corrida, então, passou a ser uma disputa constante para se manter próximo da zona de pontuação, especialmente com os adversários adotando estratégias diferentes de pit stop.

    O brasileiro chegou a cair para décimo após ser ultrapassado por Lando Norris e Pierre Gasly. Com a movimentação nos boxes, porém, voltou a aparecer entre os dez primeiros e passou a controlar a distância para os pilotos que vinham atrás. Na parte final, Bortoleto conseguiu se manter à frente de Arvid Lindblad, que chegou a se aproximar a cerca de dois segundos.

    continua após a publicidade

    Sem perder o controle da situação nas voltas finais, Bortoleto recebeu a bandeirada em oitavo lugar e confirmou mais quatro pontos para a Audi. O resultado manteve o brasileiro na zona de pontuação pela segunda corrida consecutiva e reforçou o momento positivo vivido pela equipe.

    ➡️ Com pontos de Bortoleto, Kimi Antonelli vence na Bélgica pela F1 2026

    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026
    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

    🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1 2026
    *18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026

    Fórmula 1

    Ferrari é multada após erro com Lewis Hamilton no GP da Bélgica

    Há 21 minutos
    Isack Hadjar no GP da Bélgica pela F1 2026

    Fórmula 1

    Piloto da F1 brilha e escala 15 posições no GP da Bélgica

    Há 22 minutos
    Brasileiro Gabriel Bortoleto no circuito de Mônaco de Fórmula 1. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

    Fórmula 1

    Gabriel Bortoleto se empolga com novos pontos na F1: 'Lutar por vitória e título'

    Há 46 minutos
    Lewis Hamilton em ação no GP da Bélgica pela F1 2026

    Fórmula 1

    Lewis Hamilton tira Russell de Spa, atropela mecânico e assume vice da F1 2026

    Há 1 hora
    Kimi Antonelli, da Mercedes, em coletiva no GP da Bélgica pela F1 2026

    Fórmula 1

    Com pontos de Bortoleto, Kimi Antonelli vence na Bélgica pela F1 2026

    Há 3 horas
    Mariana Becker, em transmissão da F1 na Globo

    Fórmula 1

    Mariana Becker sofre críticas em transmissão da F1 na Globo: 'Não conseguiu'

    Há 3 horas
    Mais LANCE!
    Lewis Hamilton, da Ferrari, em ação no GP da Bélgica pela F1 2026

    Volta a volta da vitória de Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

    Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

    Rafa Câmara vence na Bélgica e encosta na vice-liderança da F2

    Max Verstappen, da Red Bull, durante bandeira vermelha no GP da Bélgica pela F1 2025 (Foto: YVES HERMAN / POOL / AFP)

    Apenas uma volta! GP da Bélgica já terminou antes mesmo de começar na F1 2021

    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026

    Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Bélgica neste domingo (19)

    Arvid Lindblad, da Red Bull acing, em ação no GP da Bélgica de F1 2026

    No GP da Bélgica, novato da F1 conquista o melhor grid da carreira

    Gabriel Bortoleto pilota Audi no GP da Bélgica de Fórmula 1

    Bortoleto revela promessa feita ao chefe da Audi na classificação do GP da Bélgica

    Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026

    GP da Bélgica: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

    GP da Bélgica de Fórmula 1

    O acidente que paralisou a F1: 13 carros bateram na largada do GP da Bélgica de 1998

    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026

    Gabriel Bortoleto ganha duas posições 'de graça' na F1 para o GP da Bélgica

    Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

    Antonelli garante sexta pole na F1 2026 no GP da Bélgica

    Max Verstappen, da Red Bull, em ação no GP da Bélgica pela F1 2026

    Volta a volta da pole de Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

    Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026

    Lewis Hamilton destrói Ferrari antes de classificação da F1

    O piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc, participa do primeiro treino livre no circuito de rua de Mônaco, antes do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

    Kimi Antonelli domina TL3 no GP da Bélgica pela F1 2026