Estrangeiros reagem aos novos pontos de Bortoleto na F1: 'Cozinhando' Brasileiro terminou o GP da Bélgica em oitavo lugar e somou mais quatro pontos

Gabriel Bortoleto conseguiu confirmar a boa classificação na corrida do Grande Prêmio da Bélgica. Neste domingo (19), o brasileiro superou os problemas na largada e se manteve dentro da zona de pontuação pela segunda vez consecutiva na F1 2026. A conquista do piloto da Audi rendeu elogios de fãs do automobilismo ao redor do globo.

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Pontos do brasileiro são exaltados nas redes sociais

Tradução: "Atuações impressionantes de Bortoleto e Colapinto. Não quero falar sobre o meu Brit Awards. Pódio do mal."

Tradução: "Bortoleto marcou pontos valiosos para a Audi ao terminar em P8. Arvid Lindblad e Franco Colapinto completaram o top 10 após uma emocionante batalha no pelotão intermediário."

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Tradução: "Bortoleto está cozinhando"

Tradução: "O Audi é inegavelmente muito rápido. O Bortoleto parece mais confortável. É um bom ponto de partida e presumo que a questão da dependência esteja sendo resolvida. Haverá mais novidades em breve."

Tradução: "Bom trabalho para Bortoleto se o deixarem correr."

Tradução: "Bortoleto voa, incrível como um Audi consegue tirar 23 segundos de você quando apenas 3 corridas atrás você era a 5ª equipe mais confortável."

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Desempenho de Bortoleto

Bortoleto começou o Grande Prêmio da Bélgica em oitavo lugar, mas perdeu uma posição logo nas primeiras curvas. A corrida, então, passou a ser uma disputa constante para se manter próximo da zona de pontuação, especialmente com os adversários adotando estratégias diferentes de pit stop.

O brasileiro chegou a cair para décimo após ser ultrapassado por Lando Norris e Pierre Gasly. Com a movimentação nos boxes, porém, voltou a aparecer entre os dez primeiros e passou a controlar a distância para os pilotos que vinham atrás. Na parte final, Bortoleto conseguiu se manter à frente de Arvid Lindblad, que chegou a se aproximar a cerca de dois segundos.

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Sem perder o controle da situação nas voltas finais, Bortoleto recebeu a bandeirada em oitavo lugar e confirmou mais quatro pontos para a Audi. O resultado manteve o brasileiro na zona de pontuação pela segunda corrida consecutiva e reforçou o momento positivo vivido pela equipe.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

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