AO VIVO: Siga a corrida do GP da Bélgica, etapa da F1 2026
Atividade acontece no Circuito de Spa-Francorchamps neste domingo (19)
A décima etapa da Fórmula 1 de 2026 está perto do fim. Os pilotos estarão de volta a Spa-Francorchamps neste domingo (19) para a corrida principal, após pole position de Kimi Antonelli, que dominou na classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
ATUALIZAÇÃO: Gabriel Bortoleto é 8º; Pódio: Charles Leclerc (1º), Lando Norris (2º) e Kimi Antonelli (3º)
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Acompanhe a corrida do GP da Inglaterra de F1
*EM ATUALIZAÇÃO
23/44 - Charles Leclerc assume a ponta!
21/44 - Bortoleto também aproveitou o safety car e não perdeu posição na tabela; ele segue em 8º lugar!
21/44 - Ferrari aproveita o VSC, Leclerc faz parada e sai na frente de Antonelli. Que manobra!
20/44 - Safety car virtual foi acionado para limpeza na pista
20/44 - Norris supera companheiro Piastri e sobe ao Top 3
19/44 - Italiano volta na frente de Verstappen, em quinto lugar
18/44 - Rápido safety car virtual, e Antonelli entra nos boxes
18/44 - Max Verstappen faz primeira parada
16/44 - Colapinto e Lawson vão aos boxes e Bortoleto volta a zona de pontuação
15/44 - Isack Hadjar está impressionante. Vindo do fundo do pelotão, mesmo com duas paradas, o francês supera Bortoleto pela 10ª colocação
10/44 - Punição para Hamilton! Acidente com Russell rende 5 segundos para britânico
9/44 - Sem muita dificuldade, Hamilton passa Piastri e vai para quarto
8/44 - Novo toque! Leclerc e Piastri se encostam durante disputa na Les Combes
7/44 - Bortoleto volta a perder posição, desta vez, para Pierre Gasly
6/44 - Verstappen leva a melhor sobre Leclerc e se aproxima de Antonelli
5/44 - Lando Norris ultrapassa Bortoleto, que cai para a 10ª colocação
5/44 - Disputa e dança das cadeiras entre Hamilton e Piastri
5/44 - Safety car sai da pista, e corrida tem relargada
- Veja o momento da largada:
3/44 - Incidente de Hamilton com Russell entra em investigação
2/44 - Pilotos aproveitam para fazer a primeira parada
1/44 - Safety car entra na pista
1/44 - Após batida com Lewis Hamilton, George Russell roda e fica preso na brita
1/44 - Esteban Ocon bate em parceiro de Haas e vai até a brita, mas consegue retornar a ação
1/44 - Verstappen perde posição para Antonelli e Charles Leclerc, caindo para terceiro lugar
1/44 - Gabriel Bortoleto perde uma posição e aparece em nono
1/44 - Problemas no meio do pelotão, com direito a bandeira amarela setorizada
1/44 - Kimi Antonelli defende bem a posição nas primeiras curvas, mas, na Eau Rouge, Max Verstapppen assume a ponta
COMEÇA A CORRIDA!
- Pilotos saem para a volta de aquecimento
- Carlos Sainz precisou fazer mudanças na unidade de potência e sofre punição de 10 posições no grid. Com isso, ele cai para 19ª
- Veja como ficou o grid de largada abaixo
- Relembre como foi o GP da Inglaterra:
- Faltam apenas 30 minutos para o início da corrida
Desempenho do brasileiro em Spa
Gabriel Bortoleto teve uma boa classificação em Spa-Francorchamps e avançou ao Q3 sem grandes sustos nas duas sessões iniciais. O brasileiro começou o dia com o 11º melhor tempo no Q1 e precisou lidar com a evolução constante da pista para garantir uma vaga entre os dez mais rápidos.
No Q2, Gabriel chegou a aparecer na quinta colocação após sua primeira tentativa rápida, mas perdeu posições com a melhora dos adversários e caiu para a zona de risco. Na reta final, porém, conseguiu reagir e avançou à fase decisiva da classificação.
No Q3, o piloto da Audi terminou com o nono melhor tempo. Isack Hadjar, que também avançou à sessão, foi à pista apenas para ajudar Max Verstappen com o vácuo, já que largaria do fim do grid por conta de uma punição e não tinha motivos para buscar uma volta rápida para si. Além disso, a penalidade aplicada a Lando Norris fez Bortoleto ganhar mais uma posição. Assim, o brasileiro largará em oitavo no Grande Prêmio da Bélgica.
Previsão de chuva para décima etapa
As previsões meteorológicas indicam entre 50% e 67% de chance de chuva para sexta-feira (17) e sábado (18) em Spa-Francorchamps, que recebe a décima etapa da Fórmula 1. Para a corrida de domingo (19), marcada para as 10h (de Brasília), a probabilidade diminui para cerca de 39%, embora a possibilidade de pista úmida siga presente.
As temperaturas devem permanecer próximas dos 20°C durante todo o fim de semana. O vento também pode desempenhar papel importante no comportamento dos carros, soprando predominantemente do noroeste. Isso significa vento a favor na reta Kemmel e vento contrário na frenagem para a chicane Bus Stop.
🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP da Bélgica
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