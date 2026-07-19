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AO VIVO: Siga a corrida do GP da Bélgica, etapa da F1 2026

Atividade acontece no Circuito de Spa-Francorchamps neste domingo (19)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 09:30
Atualizado há 2 minutos
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Lewis Hamilton, da Ferrari, em ação no GP da Bélgica pela F1 2026
Lewis Hamilton, da Ferrari, em ação no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

A décima etapa da Fórmula 1 de 2026 está perto do fim. Os pilotos estarão de volta a Spa-Francorchamps neste domingo (19) para a corrida principal, após pole position de Kimi Antonelli, que dominou na classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

ATUALIZAÇÃO: Gabriel Bortoleto é 8º; Pódio: Charles Leclerc (1º), Lando Norris (2º) e Kimi Antonelli (3º)

  • Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

    Rafa Câmara vence na Bélgica e encosta na vice-liderança da F2

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  • Max Verstappen, da Red Bull, durante bandeira vermelha no GP da Bélgica pela F1 2025 (Foto: YVES HERMAN / POOL / AFP)

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    Acompanhe a corrida do GP da Inglaterra de F1

    *EM ATUALIZAÇÃO

    23/44 - Charles Leclerc assume a ponta!

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    • 21/44 - Bortoleto também aproveitou o safety car e não perdeu posição na tabela; ele segue em 8º lugar!

    21/44 - Ferrari aproveita o VSC, Leclerc faz parada e sai na frente de Antonelli. Que manobra!

    20/44 - Safety car virtual foi acionado para limpeza na pista

    20/44 - Norris supera companheiro Piastri e sobe ao Top 3

    19/44 - Italiano volta na frente de Verstappen, em quinto lugar

    18/44 - Rápido safety car virtual, e Antonelli entra nos boxes

    18/44 - Max Verstappen faz primeira parada

    16/44 - Colapinto e Lawson vão aos boxes e Bortoleto volta a zona de pontuação

    15/44 - Isack Hadjar está impressionante. Vindo do fundo do pelotão, mesmo com duas paradas, o francês supera Bortoleto pela 10ª colocação

    10/44 - Punição para Hamilton! Acidente com Russell rende 5 segundos para britânico

    9/44 - Sem muita dificuldade, Hamilton passa Piastri e vai para quarto

    8/44 - Novo toque! Leclerc e Piastri se encostam durante disputa na Les Combes

    7/44 - Bortoleto volta a perder posição, desta vez, para Pierre Gasly

    6/44 - Verstappen leva a melhor sobre Leclerc e se aproxima de Antonelli

    5/44 - Lando Norris ultrapassa Bortoleto, que cai para a 10ª colocação

    5/44 - Disputa e dança das cadeiras entre Hamilton e Piastri

    5/44 - Safety car sai da pista, e corrida tem relargada

    • Veja o momento da largada:

    3/44 - Incidente de Hamilton com Russell entra em investigação

    2/44 - Pilotos aproveitam para fazer a primeira parada

    1/44 - Safety car entra na pista

    1/44 - Após batida com Lewis Hamilton, George Russell roda e fica preso na brita

    1/44 - Esteban Ocon bate em parceiro de Haas e vai até a brita, mas consegue retornar a ação

    1/44 - Verstappen perde posição para Antonelli e Charles Leclerc, caindo para terceiro lugar

    1/44 - Gabriel Bortoleto perde uma posição e aparece em nono

    1/44 - Problemas no meio do pelotão, com direito a bandeira amarela setorizada

    1/44 - Kimi Antonelli defende bem a posição nas primeiras curvas, mas, na Eau Rouge, Max Verstapppen assume a ponta

    COMEÇA A CORRIDA!

    1. Pilotos saem para a volta de aquecimento
    • Carlos Sainz precisou fazer mudanças na unidade de potência e sofre punição de 10 posições no grid. Com isso, ele cai para 19ª
    • Veja como ficou o grid de largada abaixo
    • Relembre como foi o GP da Inglaterra:
    • Faltam apenas 30 minutos para o início da corrida

    Desempenho do brasileiro em Spa

    Gabriel Bortoleto teve uma boa classificação em Spa-Francorchamps e avançou ao Q3 sem grandes sustos nas duas sessões iniciais. O brasileiro começou o dia com o 11º melhor tempo no Q1 e precisou lidar com a evolução constante da pista para garantir uma vaga entre os dez mais rápidos.

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    No Q2, Gabriel chegou a aparecer na quinta colocação após sua primeira tentativa rápida, mas perdeu posições com a melhora dos adversários e caiu para a zona de risco. Na reta final, porém, conseguiu reagir e avançou à fase decisiva da classificação.

    No Q3, o piloto da Audi terminou com o nono melhor tempo. Isack Hadjar, que também avançou à sessão, foi à pista apenas para ajudar Max Verstappen com o vácuo, já que largaria do fim do grid por conta de uma punição e não tinha motivos para buscar uma volta rápida para si. Além disso, a penalidade aplicada a Lando Norris fez Bortoleto ganhar mais uma posição. Assim, o brasileiro largará em oitavo no Grande Prêmio da Bélgica.

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    Gabriel Bortoleto pilota Audi no GP da Bélgica de Fórmula 1
    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica de Fórmula 1 2026 (Foto: John Thys/AFP)

    Previsão de chuva para décima etapa

    As previsões meteorológicas indicam entre 50% e 67% de chance de chuva para sexta-feira (17) e sábado (18) em Spa-Francorchamps, que recebe a décima etapa da Fórmula 1. Para a corrida de domingo (19), marcada para as 10h (de Brasília), a probabilidade diminui para cerca de 39%, embora a possibilidade de pista úmida siga presente.

    As temperaturas devem permanecer próximas dos 20°C durante todo o fim de semana. O vento também pode desempenhar papel importante no comportamento dos carros, soprando predominantemente do noroeste. Isso significa vento a favor na reta Kemmel e vento contrário na frenagem para a chicane Bus Stop.

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    🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP da Bélgica
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