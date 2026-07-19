AO VIVO: Siga a corrida do GP da Bélgica, etapa da F1 2026 Atividade acontece no Circuito de Spa-Francorchamps neste domingo (19)

A décima etapa da Fórmula 1 de 2026 está perto do fim. Os pilotos estarão de volta a Spa-Francorchamps neste domingo (19) para a corrida principal, após pole position de Kimi Antonelli, que dominou na classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.



ATUALIZAÇÃO: Gabriel Bortoleto é 8º; Pódio: Charles Leclerc (1º), Lando Norris (2º) e Kimi Antonelli (3º)

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Acompanhe a corrida do GP da Inglaterra de F1

*EM ATUALIZAÇÃO

23/44 - Charles Leclerc assume a ponta!

21/44 - Bortoleto também aproveitou o safety car e não perdeu posição na tabela; ele segue em 8º lugar!

21/44 - Ferrari aproveita o VSC, Leclerc faz parada e sai na frente de Antonelli. Que manobra!

20/44 - Safety car virtual foi acionado para limpeza na pista

20/44 - Norris supera companheiro Piastri e sobe ao Top 3

19/44 - Italiano volta na frente de Verstappen, em quinto lugar

18/44 - Rápido safety car virtual, e Antonelli entra nos boxes

18/44 - Max Verstappen faz primeira parada

16/44 - Colapinto e Lawson vão aos boxes e Bortoleto volta a zona de pontuação

15/44 - Isack Hadjar está impressionante. Vindo do fundo do pelotão, mesmo com duas paradas, o francês supera Bortoleto pela 10ª colocação

10/44 - Punição para Hamilton! Acidente com Russell rende 5 segundos para britânico

9/44 - Sem muita dificuldade, Hamilton passa Piastri e vai para quarto

8/44 - Novo toque! Leclerc e Piastri se encostam durante disputa na Les Combes

7/44 - Bortoleto volta a perder posição, desta vez, para Pierre Gasly

6/44 - Verstappen leva a melhor sobre Leclerc e se aproxima de Antonelli

5/44 - Lando Norris ultrapassa Bortoleto, que cai para a 10ª colocação

5/44 - Disputa e dança das cadeiras entre Hamilton e Piastri

5/44 - Safety car sai da pista, e corrida tem relargada

Veja o momento da largada:

3/44 - Incidente de Hamilton com Russell entra em investigação

2/44 - Pilotos aproveitam para fazer a primeira parada

1/44 - Safety car entra na pista

1/44 - Após batida com Lewis Hamilton, George Russell roda e fica preso na brita

1/44 - Esteban Ocon bate em parceiro de Haas e vai até a brita, mas consegue retornar a ação

1/44 - Verstappen perde posição para Antonelli e Charles Leclerc, caindo para terceiro lugar

1/44 - Gabriel Bortoleto perde uma posição e aparece em nono

1/44 - Problemas no meio do pelotão, com direito a bandeira amarela setorizada

1/44 - Kimi Antonelli defende bem a posição nas primeiras curvas, mas, na Eau Rouge, Max Verstapppen assume a ponta

COMEÇA A CORRIDA!

Pilotos saem para a volta de aquecimento

Carlos Sainz precisou fazer mudanças na unidade de potência e sofre punição de 10 posições no grid. Com isso, ele cai para 19ª

Veja como ficou o grid de largada abaixo

Relembre como foi o GP da Inglaterra:

Faltam apenas 30 minutos para o início da corrida

Desempenho do brasileiro em Spa

Gabriel Bortoleto teve uma boa classificação em Spa-Francorchamps e avançou ao Q3 sem grandes sustos nas duas sessões iniciais. O brasileiro começou o dia com o 11º melhor tempo no Q1 e precisou lidar com a evolução constante da pista para garantir uma vaga entre os dez mais rápidos.

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No Q2, Gabriel chegou a aparecer na quinta colocação após sua primeira tentativa rápida, mas perdeu posições com a melhora dos adversários e caiu para a zona de risco. Na reta final, porém, conseguiu reagir e avançou à fase decisiva da classificação.

No Q3, o piloto da Audi terminou com o nono melhor tempo. Isack Hadjar, que também avançou à sessão, foi à pista apenas para ajudar Max Verstappen com o vácuo, já que largaria do fim do grid por conta de uma punição e não tinha motivos para buscar uma volta rápida para si. Além disso, a penalidade aplicada a Lando Norris fez Bortoleto ganhar mais uma posição. Assim, o brasileiro largará em oitavo no Grande Prêmio da Bélgica.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica de Fórmula 1 2026 (Foto: John Thys/AFP)

Previsão de chuva para décima etapa

As previsões meteorológicas indicam entre 50% e 67% de chance de chuva para sexta-feira (17) e sábado (18) em Spa-Francorchamps, que recebe a décima etapa da Fórmula 1. Para a corrida de domingo (19), marcada para as 10h (de Brasília), a probabilidade diminui para cerca de 39%, embora a possibilidade de pista úmida siga presente.

As temperaturas devem permanecer próximas dos 20°C durante todo o fim de semana. O vento também pode desempenhar papel importante no comportamento dos carros, soprando predominantemente do noroeste. Isso significa vento a favor na reta Kemmel e vento contrário na frenagem para a chicane Bus Stop.

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🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP da Bélgica

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