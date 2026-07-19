Rafa Câmara vence na Bélgica e encosta na vice-liderança da F2
Brasileiro confirmou a pole position e vence pela segunda vez na temporad
Rafael Câmara voltou a vencer na Fórmula 2 e ganhou força na disputa pelas primeiras posições do campeonato. Neste domingo (19), o brasileiro terminou na frente na corrida principal em Spa-Francorchamps e reduziu a diferença para Gabriele Minì, segundo colocado na classificação. O triunfo foi o segundo do piloto da Invicta Racing na temporada.
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A vitória, porém, esteve longe de ser tranquila. Câmara largou na pole position, mas perdeu a liderança logo no início para Tasanapol Inthraphuvasak. O brasileiro precisou esperar até a quinta volta para recuperar a primeira posição, quando aproveitou a longa reta Kemmel para ultrapassar o tailandês.
A corrida também teve um roteiro bastante movimentado. Um acidente de Laurens van Hoepen provocou uma bandeira vermelha e alterou completamente o cenário da prova, que tinha apenas mais 24 minutos para disputa. Com diferentes estratégias de pit stop, Joshua Durksen chegou a aparecer na liderança antes que os pilotos completassem as paradas obrigatórias.
Quando a situação se normalizou, Câmara voltou ao comando. O brasileiro conseguiu se manter à frente de Alexander Dunne na parte final da corrida, enquanto o irlandês recebeu uma punição de cinco segundos por exceder os limites da pista. A disputa pela segunda posição também mudou nos minutos finais, com Inthraphuvasak ultrapassando Nikola Tsolov.
Com a bandeira quadriculada, Câmara confirmou a vitória e terminou cinco segundos à frente do tailandês. Tsolov ficou em terceiro e manteve a liderança do campeonato.
O fim de semana também teve um abandono brasileiro. Emerson Fittipaldi Jr. perdeu o controle do carro durante uma disputa na curva 7 e ficou preso na brita, encerrando a participação na corrida. O piloto da AIX Racing terminou fora da prova ao lado de Roman Bilinski, Laurens van Hoepen, Dino Beganovic e Oliver Goethe.
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Brasileiro se aproxima do segundo lugar da F2
O resultado levou Rafa Câmara aos 125 pontos na temporada. O brasileiro continua em terceiro lugar, mas agora está apenas nove pontos atrás do italiano Gabriele Minì, que tem 134. Na liderança, Tsolov se mantém em vantagem com 161.
A conquista na Bélgica foi a segunda vitória de Câmara em 2026. A primeira havia acontecido na corrida principal do Grande Prêmio Barcelona-Catalunha, resultado que já havia colocado o brasileiro entre os principais nomes da temporada.
Com a vitória e a aproximação da vice-liderança, Rafael Câmara mantém vivo o objetivo de terminar o ano entre os principais nomes da Fórmula 2. O desempenho também aumenta a expectativa em torno do brasileiro, que aparece entre os cotados para ocupar uma vaga na Fórmula 1 a partir de 2027.
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