Ferrari é multada após erro com Lewis Hamilton no GP da Bélgica Piloto atropelou mecânico nos boxes da Scuderia, mas não levou punição individual

O fim de semana da Fórmula 1 no Circuito de Spa-Francorchamps ganhou contornos para além das disputas de pista. A Scuderia Ferrari foi punida pelos comissários da FIA com uma multa de 30 mil euros (cerca de R$ 180 mil) devido a uma liberação insegura (unsafe release) envolvendo o carro número 44 de Lewis Hamilton.

Momento que resultou na multa da Ferrari

Durante a rodada de pit stops da equipe italiana, o heptacampeão mundial foi liberado de forma precoce e acabou atingindo um de seus próprios mecânicos. Apesar do susto com o atropelamento e do incidente que gerou a punição financeira imediata para o time de Maranello, o profissional da Ferrari afirmou estar bem após o ocorrido.

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Hamilton, no entanto, não sofreu punições após o final da corrida. Os comissários determinaram que o britânico não teve culpa alguma na confusão.

FIA comunica que o incidente no pit stop de Lewis Hamilton envolvendo o mecânico da Ferrari será investigado APÓS a corrida.



Lewis perguntou se ele estava bem e indicou que recebeu a luz verde para prosseguir.pic.twitter.com/SlDVxdvTh0 — Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) July 19, 2026

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A nota oficial da FIA foi a seguinte: "A competidora (Scuderia Ferrari HP) é multada em € 30.000, dos quais € 10.000 ficam suspensos por 12 meses, sob a condição de que a competidora não cometa uma infração semelhante nesse período e sob a condição adicional de que, dentro de 14 dias, a competidora apresente um relatório à FIA sobre o incidente e os protocolos implementados para mitigar o risco de ocorrência de tal incidente no futuro."

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Mesmo com todas as complicações, Lewis Hamilton terminou a etapa da Bélgica em quarto lugar. No momento, o piloto está com a vice-liderança do mundial de pilotos da Fórmula 1, atrás somente de Kimi Antonelli.

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