logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Ferrari é multada após erro com Lewis Hamilton no GP da Bélgica

Piloto atropelou mecânico nos boxes da Scuderia, mas não levou punição individual

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
19/07/2026 14:34
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026
Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

O fim de semana da Fórmula 1 no Circuito de Spa-Francorchamps ganhou contornos para além das disputas de pista. A Scuderia Ferrari foi punida pelos comissários da FIA com uma multa de 30 mil euros (cerca de R$ 180 mil) devido a uma liberação insegura (unsafe release) envolvendo o carro número 44 de Lewis Hamilton.

  • Lewis Hamilton em ação no GP da Bélgica pela F1 2026

    Lewis Hamilton tira Russell de Spa, atropela mecânico e assume vice da F1 2026

    Fórmula 1
    Há 40 minutos
  • Kimi Antonelli, da Mercedes, em coletiva no GP da Bélgica pela F1 2026

    Com pontos de Bortoleto, Kimi Antonelli vence na Bélgica pela F1 2026

    Fórmula 1
    Há 3 horas
  • Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026

    Lewis Hamilton destrói Ferrari antes de classificação da F1

    Fórmula 1
    Há 1 dia

    • Momento que resultou na multa da Ferrari

    Durante a rodada de pit stops da equipe italiana, o heptacampeão mundial foi liberado de forma precoce e acabou atingindo um de seus próprios mecânicos. Apesar do susto com o atropelamento e do incidente que gerou a punição financeira imediata para o time de Maranello, o profissional da Ferrari afirmou estar bem após o ocorrido.

    continua após a publicidade

    Hamilton, no entanto, não sofreu punições após o final da corrida. Os comissários determinaram que o britânico não teve culpa alguma na confusão.

  • Luis de la Fuente não promoveu mudanças na Espanha

    Espanha mantém esquema para final da Copa do Mundo; veja escalação

    Copa do Mundo 2026
    Há 20 minutos
  • Lautaro Martínez cabeceia para marcar o gol da vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo

    Argentina fez 66% de seus gols na Copa nos minutos finais ou prorrogação

    Copa do Mundo 2026
    Há 41 minutos
  • Filas extensas para acesso à final da Copa do Mundo (Foto Márcio Dolzan Lance!)

    Presença de Trump provoca esquema especial fila de mais de duas horas na final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 33 minutos

    • ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    A nota oficial da FIA foi a seguinte: "A competidora (Scuderia Ferrari HP) é multada em € 30.000, dos quais € 10.000 ficam suspensos por 12 meses, sob a condição de que a competidora não cometa uma infração semelhante nesse período e sob a condição adicional de que, dentro de 14 dias, a competidora apresente um relatório à FIA sobre o incidente e os protocolos implementados para mitigar o risco de ocorrência de tal incidente no futuro."

    continua após a publicidade

    Mesmo com todas as complicações, Lewis Hamilton terminou a etapa da Bélgica em quarto lugar. No momento, o piloto está com a vice-liderança do mundial de pilotos da Fórmula 1, atrás somente de Kimi Antonelli.

    🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1 2026
    *18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Isack Hadjar no GP da Bélgica pela F1 2026

    Fórmula 1

    Piloto da F1 brilha e escala 15 posições no GP da Bélgica

    Há 17 minutos
    Brasileiro Gabriel Bortoleto no circuito de Mônaco de Fórmula 1. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

    Fórmula 1

    Gabriel Bortoleto se empolga com novos pontos na F1: 'Lutar por vitória e título'

    Há 42 minutos
    Lewis Hamilton em ação no GP da Bélgica pela F1 2026

    Fórmula 1

    Lewis Hamilton tira Russell de Spa, atropela mecânico e assume vice da F1 2026

    Há 1 hora
    Kimi Antonelli, da Mercedes, em coletiva no GP da Bélgica pela F1 2026

    Fórmula 1

    Com pontos de Bortoleto, Kimi Antonelli vence na Bélgica pela F1 2026

    Há 3 horas
    Mariana Becker, em transmissão da F1 na Globo

    Fórmula 1

    Mariana Becker sofre críticas em transmissão da F1 na Globo: 'Não conseguiu'

    Há 3 horas
    Lewis Hamilton, da Ferrari, em ação no GP da Bélgica pela F1 2026

    Fórmula 1

    Volta a volta da vitória de Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

    Há 5 horas
    Mais LANCE!
    Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

    Rafa Câmara vence na Bélgica e encosta na vice-liderança da F2

    Max Verstappen, da Red Bull, durante bandeira vermelha no GP da Bélgica pela F1 2025 (Foto: YVES HERMAN / POOL / AFP)

    Apenas uma volta! GP da Bélgica já terminou antes mesmo de começar na F1 2021

    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026

    Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Bélgica neste domingo (19)

    Arvid Lindblad, da Red Bull acing, em ação no GP da Bélgica de F1 2026

    No GP da Bélgica, novato da F1 conquista o melhor grid da carreira

    Gabriel Bortoleto pilota Audi no GP da Bélgica de Fórmula 1

    Bortoleto revela promessa feita ao chefe da Audi na classificação do GP da Bélgica

    Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026

    GP da Bélgica: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

    GP da Bélgica de Fórmula 1

    O acidente que paralisou a F1: 13 carros bateram na largada do GP da Bélgica de 1998

    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026

    Gabriel Bortoleto ganha duas posições 'de graça' na F1 para o GP da Bélgica

    Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

    Antonelli garante sexta pole na F1 2026 no GP da Bélgica

    Max Verstappen, da Red Bull, em ação no GP da Bélgica pela F1 2026

    Volta a volta da pole de Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

    Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026

    Lewis Hamilton destrói Ferrari antes de classificação da F1

    O piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc, participa do primeiro treino livre no circuito de rua de Mônaco, antes do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

    Kimi Antonelli domina TL3 no GP da Bélgica pela F1 2026

    Max Verstappen, da Red Bull, em ação no GP da Bélgica pela F1 2026

    Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Bélgica neste sábado (18)