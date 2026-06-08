Após 33 anos, Ayrton Senna ganha companhia em recorde de Mônaco

Lewis Hamilton escreveu mais um capítulo importante de sua trajetória na Fórmula 1 ao terminar em segundo lugar no GP de Mônaco, disputado no último domingo (7). O resultado garantiu ao piloto da Ferrari seu oitavo pódio nas ruas de Monte Carlo, igualando o recorde histórico de Ayrton Senna no circuito.

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➡️Recordes tornaram Ayrton Senna o 'Rei de Mônaco' na F1

Até então, o brasileiro era o único detentor da marca. Agora, ambos compartilham o topo da lista de pilotos com mais presenças no pódio da tradicional etapa monegasca.

Apesar da igualdade no número de pódios, os dois possuem trajetórias distintas em Mônaco: Senna acumulou seis vitórias, um segundo lugar e um terceiro lugar. Já Hamilton soma três triunfos, três segundos lugares e duas terceiras posições.

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Senna segue como "Rei de Mônaco"

Embora tenha alcançado o brasileiro em pódios, Hamilton ainda está distante do principal recorde de Senna no Principado. O tricampeão mundial continua sendo o maior vencedor da história do GP de Mônaco, com seis conquistas.

A trajetória de Senna em Monte Carlo começou em 1984, quando terminou em segundo lugar pela Toleman. Em 1986, conquistou um terceiro lugar com a Lotus e, no ano seguinte, venceu a prova pela primeira vez. Depois, já pela McLaren, emendou uma sequência histórica de triunfos entre 1989 e 1993.

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Hamilton, por sua vez, estreou nos pódios de Mônaco em 2007, com um segundo lugar pela McLaren. A primeira vitória veio em 2008. Posteriormente, pela Mercedes, conquistou novos pódios em 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019. Em 2026, já defendendo a Ferrari, voltou ao pódio ao terminar na segunda colocação.

(Foto: Jean-Loup Gautreau/AFP)

Hamilton segue na briga pelo título

Com o resultado em Mônaco, Hamilton manteve-se na vice-liderança do Mundial de Pilotos, com 90 pontos. A Ferrari também ocupa a segunda posição no Mundial de Construtores, somando 165 pontos na temporada.

A Fórmula 1 retorna entre os dias 12 e 14 de junho para a disputa do GP de Barcelona, sétima etapa do campeonato de 2026.

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