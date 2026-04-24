Calendário da F1 ganha nova etapa, marcada por domínio brasileiro

A Fórmula 1 confirmou o retorno do GP da Turquia ao calendário a partir de 2027. Nesta sexta-feira (24), a categoria anunciou o acordo com o governo turco em um evento em Istambul. A nova parceria marca a volta da etapa, ausente desde 2021, e que tem o brasileiro Felipe Massa como maior vencedor.

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Garantido na F1 2027, o Circuito Istanbul Park permanecerá na programação da elite do automobilismo pelo menos até 2031. Embora as datas ainda não tenham sido definidas, a expectativa é que a etapa substitua o GP da Holanda, que tem contrato válido até a atual temporada.

A estreia do GP da Turquia ocorreu em 2005, e a prova permaneceu no calendário da Fórmula 1 por seis temporadas consecutivas, até sua saída após 2011. O circuito voltou de forma pontual em 2020 e 2021, mas, desde então, a categoria não havia chegado a um novo acordo com o país.

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Hamilton domina a categoria no GP da Turquia em 2020 (Foto: Clive Mason/AFP)

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Maior vencedor do GP da Turquia é do Brasil

Felipe Massa é o maior vencedor do GP da Turquia, com três triunfos consecutivos entre 2006 e 2008. Pilotando pela Ferrari, o brasileiro construiu uma relação especial com o circuito de Istambul, marcado por curvas de alta velocidade e pelo desafiador trecho da curva 8, onde costumava se destacar em desempenho e consistência.

O domínio no traçado turco se tornou um dos pontos altos da carreira do piloto na Fórmula 1, especialmente por ter ocorrido em uma fase altamente competitiva da categoria. Até hoje, nenhum outro piloto igualou a sequência de vitórias de Massa no país, o que reforça seu status histórico na prova e mantém seu nome diretamente ligado ao sucesso no circuito turco.

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