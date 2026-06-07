Charles Leclerc bate na F1 e amplia marca negativa em casa

Charles Leclerc viu mais uma vez a sorte lhe virar as costas em Monte Carlo. Neste domingo (7), o piloto da Ferrari abandonou o Grande Prêmio de Mônaco após se envolver em um acidente logo após a relargada da prova. O anfitrião encerrou, então, precocemente uma corrida que poderia render mais um pódio em sua temporada.

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O monegasco fazia uma apresentação sólida e ocupava as primeiras posições desde o início da corrida. Durante todas as 66 voltas disputadas, Leclerc travava uma disputa direta com o companheiro de equipe, Lewis Hamilton, pela segunda colocação. Inclusive, Charles havia conquistado a vaga no pódio com tranquilidade após abandono de Max Verstappen.

A situação mudou após a entrada do safety car, acionado pelo acidente de Lance Stroll. Na relargada, o piloto da Ferrari perdeu o controle do carro e foi direto contra as barreiras, encerrando sua participação diante dos torcedores que lotavam as arquibancadas de Monte Carlo.

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O resultado interrompe uma sequência positiva de Leclerc em Monte Carlo. Depois do quarto lugar em 2022, da sexta posição em 2023, da vitória em 2024 e do segundo lugar em 2025, o piloto da Ferrari voltou a abandonar sua corrida de casa. Foi a quarta vez na carreira que o monegasco deixou o GP sem ver a bandeirada.

Resultados de Leclerc em Mônaco

2018 - Abandonou

2019 - Abandonou

2021 - Abandonou

2022 - Quarto lugar

2023 - Sexto lugar

2024 - Campeão

2025 - Segundo lugar

2026 - Abandonou

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Outros seis abandonaram

Leclerc não foi o único a abandonar o GP de Mônaco. Ao todo, outros seis pilotos ficaram pelo caminho ao longo das 78 voltas disputadas nas ruas do Principado: Carlos Sainz, Lance Stroll, Lando Norris, Oliver Bearman, Valtteri Bottas e Max Verstappen.

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O primeiro acidente de maior impacto envolveu Stroll. O canadense bateu no muro e provocou a entrada do safety car, fator que acabou influenciando diretamente o abandono de Leclerc na relargada. Sainz, por sua vez, foi atingido por Nico Hulkenberg durante uma disputa de posição. O contato danificou a suspensão de sua Williams e forçou o abandono.

Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Yves Herman / POOL / AFP)

Lando Norris deixou a prova após enfrentar problemas no sistema de energia da McLaren. Sem conseguir manter o carro em funcionamento, o britânico recebeu a orientação para recolher aos boxes. Bearman e Bottas também não completaram a corrida. Ambos abandonaram antes das voltas finais e ficaram fora da classificação final.

Já Max Verstappen teve um domingo especialmente complicado. O holandês apresentou um problema mecânico logo na largada e foi chamado aos boxes pela equipe. Sem conseguir resolver a falha, a Red Bull optou por retirar o carro da disputa.

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