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Com sete abandonos, Kimi Antonelli conquista GP de Mônaco na F1

Lewis Hamilton e Isack Hadjar fecharam o pódio deste domingo (7)

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/06/2026
12:55
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Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)
imagem cameraKimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)
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Kimi Antonelli conquistou o GP de Mônaco neste domingo (7) após liderar todas as voltas da corrida disputada nas ruas do Principado. O piloto da Mercedes controlou a prova desde a largada, resistiu às duas relargadas e confirmou mais uma vitória na temporada. Lewis Hamilton e George Russell completaram o pódio. Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada na 13ª colocação em uma corrida marcada por sete abandonos.

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A largada

Antonelli manteve a ponta na largada e rapidamente começou a abrir vantagem sobre Lewis Hamilton. Enquanto o piloto da Mercedes controlava a prova na liderança, Max Verstappen enfrentou problemas mecânicos ainda nos primeiros metros e precisou retornar aos boxes. A falha encerrou precocemente a participação do holandês.

Nas primeiras voltas, Gabriel Bortoleto arriscou em uma estratégia curiosa. O brasileiro largou com pneus macios e antecipou sua parada logo na segunda volta. A Audi apostou nos compostos duros para tentar levar o piloto até o fim da corrida.

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Sem grandes disputas pelas primeiras posições, a corrida passou a ser definida pelo ritmo dos líderes e pelas estratégias de parada. Antonelli administrava a vantagem na ponta, enquanto Hamilton sustentava a segunda colocação à frente de Charles Leclerc.

Chuva de punições e batidas

A primeira metade da prova também foi marcada por punições. Sergio Pérez recebeu um drive-through por largar fora da posição correta no grid. Mais tarde, Hamilton e George Russell foram punidos por excesso de velocidade nos boxes durante suas paradas.

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O momento decisivo da corrida aconteceu na volta 60. Lance Stroll perdeu o controle do carro e bateu no muro, provocando a entrada do safety car. A neutralização alterou completamente o cenário da prova e aproximou os pilotos que ocupavam as primeiras posições.

Pouco depois da relargada, Leclerc cometeu um erro e acertou as barreiras. O acidente provocou uma nova interrupção, desta vez com bandeira vermelha, paralisando a corrida por alguns minutos.

Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Yves Herman / POOL / AFP)
Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Yves Herman / POOL / AFP)

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Quando a disputa foi retomada, Antonelli voltou a largar bem e manteve a liderança sem dificuldades. Atrás dele, a corrida ainda registrou o abandono de Carlos Sainz após um toque de Nico Hülkenberg que causou danos na suspensão da Williams.

Nas voltas finais, Russell cumpriu uma punição pendente e perdeu várias posições. O cenário favoreceu Bortoleto, que ganhou uma colocação na classificação. Sem ser ameaçado na liderança, Antonelli recebeu a bandeirada e confirmou a vitória em Monte Carlo, seguido logo depois por Lewis Hamilton e Isack Hadjar.

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