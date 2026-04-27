Fora da F1, Sebastian Vettel volta a ação em outra modalidade

Sebastian Vettel se despediu das pistas da Fórmula 1 em 2021, mas não do automobilismo. Longe da rotina de corridas, o tetracampeão mundial mantém sua presença ativa no esporte por meio de causas sociais e aparições pontuais. Ainda como atleta, decidiu voltar em um cenário diferente: o tetracampeão se aventurou na Maratona de Londres no último domingo (26) e mandou bem.

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— Pareceu muito longo, mas era a minha primeira vez, então não sabia o que esperar. Mas foi incrível ver a quantidade de pessoas que estavam próximas ao circuito, e o quão feliz todo mundo está. É uma experiência realmente legal. Eu estou muito empolgado e muito feliz por ter concluído — celebrou Vettel, em entrevista à "BBC".

A ideia inicial era terminar a tradicional prova de 42 Km em menos de três horas – o que Vettel conseguiu, ficando cerca de um minuto do seu limite. O alemão concluiu o percurso nas ruas de Londres em 2h59min08s. Ao fim da prova, Seb conquistou ainda uma medalha como forma de celebração.

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— Bem, eu sempre quis correr uma maratona. Sempre me mantive em forma e pratiquei muito a corrida, o ciclismo. Então pensei que estava na hora e coloquei um objetivo ambicioso, que consegui cumprir. Eu queria estar um pouco abaixo das três horas, o que eu consegui, então estou muito feliz com isso. Mais do que isso, feliz por ter finalizado. Tendo vivido a experiência, eu só posso recomendar às pessoas que se inscrevam e tentem fazer isso — completou.

A maratona não serviu apenas de desafio pessoal para Sebastian. O alemão também transformou a prova em uma ação solidária, mobilizando arrecadações em apoio a duas instituições ligadas ao universo da Fórmula 1: a Grand Prix Trust e a Brain & Spine Foundation.

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Vettel apoia críticas dos pilotos sobre novas regras

Em entrevista a "The Perfect World Foundation", o alemão alertou para o risco de a categoria perder sua essência e manifestou apoio às críticas dos pilotos sobre o regulamento. A declaração ocorreu em resposta às mudanças técnicas recentemente confirmadas pela FIA.

— Do ponto de vista esportivo, eu escuto e também concordo com as críticas. Os carros provavelmente são divertidos de pilotar. No entanto, não são tão divertidos para correr por causa do regulamento e das dificuldades envolvidas. Eu simpatizo com os pilotos. Além disso, sou muito crítico quanto à possibilidade de perder o DNA e o coração do esporte. Afinal, a F1 precisa continuar sendo sobre encontrar o piloto mais rápido na máquina mais rápida — disse Vettel.

Sebastian Vettel aproveitou para enfatizar a importância de preservar as características fundamentais da categoria. Em meio a mudanças, a conexão entre pilotos e público segue como um dos principais pontos de destaque da Fórmula 1 para o ex-Red Bull.

Fórmula 1 está de volta para GP de Miami

Para dar sequência a temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio de Miami, agendado para os dias 1 a 3 de maio. A prova é realizada no Autódromo Internacional de Miami, que receberá a quarta etapa do calendário. Por causa da guerra no Oriente Médio, essa corrida marca o retorno da F1 após uma pausa em todo o mês de abril. Veja programação completa aqui.

Lewis Hamilton em ação no GP de Miami pela F1 2025 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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