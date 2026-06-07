Kimi Antonelli escreveu mais um capítulo importante de sua jovem trajetória na Fórmula 1 neste domingo (7). Após garantir a pole position no Grande Prêmio de Mônaco, o piloto da Mercedes confirmou o favoritismo na corrida, venceu de ponta a ponta e conquistou o primeiro Grand Slam da carreira. Aos 19 anos, o italiano tornou-se o mais jovem da história da categoria a alcançar o feito.

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Para registrar um Grand Slam na F1, o piloto precisa conquistar a pole position, vencer a corrida, registrar a volta mais rápida e liderar todas as voltas da prova. Antonelli cumpriu todos os requisitos em Monte Carlo e superou o recorde que pertencia a Max Verstappen desde o GP da Áustria de 2021.

O desempenho começou ainda no sábado (6), quando o italiano brilhou na classificação e garantiu a primeira posição pela primeira vez em Mônaco. Já na corrida, administrou a liderança desde a largada e não deu oportunidades para os adversários ao longo das voltas disputadas nas ruas do Principado.

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A conquista também amplia a vantagem de Antonelli na liderança do Mundial de Pilotos. Com os pontos somados em Mônaco, o italiano chegou aos 156 e abriu ainda mais distância para os principais concorrentes na disputa pelo título. O resultado reforça a consistência apresentada ao longo da temporada e consolida o piloto da Mercedes como o nome a ser batido em 2026.

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Antes do GP de Mônaco, o último piloto a registrar um Grand Slam havia sido Max Verstappen. Com o novo resultado, Kimi passa a integrar uma lista restrita de nomes que conseguiram dominar completamente um fim de semana de Fórmula 1. Entre eles, vale destacar, Ayrton Senna aparece como sexto mais jovem a alcançar o feito.

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Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

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