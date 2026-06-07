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Torcida ataca atuação de Audi e Bortoleto na F1: 'Não aprendeu a correr'

Brasileiro fez 7 pit stops durante a corrida no GP de Mônaco deste domingo (7)

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/06/2026
15:28
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Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
imagem cameraGabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
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Não foi um fim de semana fácil para Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 – mais uma vez. Após um sábado (6) marcado por problemas, o brasileiro precisou largar dos boxes e, a partir daí, foi só para trás. Nas redes sociais, os torcedores compartilharam a insatisfação tanto com o piloto quanto com a estratégia utilizada pela Audi.

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Fortes críticas a Audi e Bortoleto

Tradução: "Vocês precisam melhorar as estratégias. Se Bortoleto tivesse ficado mais tempo com os pneus macios no início da corrida, ele teria voltado na frente do Bottas e poderia estar na zona de pontos."

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Desempenho do brasileiro em Mônaco

Gabriel Bortoleto teve uma corrida marcada pela estratégia ousada da Audi nas ruas de Monte Carlo. O brasileiro foi um dos primeiros pilotos a visitar os boxes, trocando os pneus macios pelos duros logo na segunda volta. A equipe apostou em uma abordagem agressiva para tentar ganhar posições em uma pista conhecida pela dificuldade de ultrapassagem.

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Ao longo da prova, Bortoleto passou pelos boxes outras seis vezes. No total, foram sete pit stops, número incomum mesmo para os padrões do GP de Mônaco. As entradas frequentes impediram que o brasileiro brigasse por posições mais altas, mas permitiram que a equipe adaptasse a estratégia às neutralizações e interrupções da corrida.

Sem se envolver nos acidentes que provocaram sete abandonos, o piloto da Audi manteve um ritmo consistente até a bandeirada. Beneficiado também por punições e abandonos de adversários, Bortoleto recebeu a bandeirada na 13ª colocação.

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Gabriel Bortoleto em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)
Gabriel Bortoleto em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

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