Não foi um fim de semana fácil para Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 – mais uma vez. Após um sábado (6) marcado por problemas, o brasileiro precisou largar dos boxes e, a partir daí, foi só para trás. Nas redes sociais, os torcedores compartilharam a insatisfação tanto com o piloto quanto com a estratégia utilizada pela Audi.

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Fortes críticas a Audi e Bortoleto

Inches from the points, chaos from lap one. Two drivers who never stopped fighting. Monte Carlo, we'll be back.#ARF1 #Monaco pic.twitter.com/UcpJtRx33n — Audi Revolut F1 Team (@audif1_) June 7, 2026

Tradução: "Vocês precisam melhorar as estratégias. Se Bortoleto tivesse ficado mais tempo com os pneus macios no início da corrida, ele teria voltado na frente do Bottas e poderia estar na zona de pontos."

O Bortoleto errou ontem mas oq foi isso hj, carro dá pau e ele precisa largar do pit lane, dps 500 pit stops 🫩 — 𝑮𝒂𝒃𝒊 ★ (@Gabie145) June 7, 2026

Bortoleto parece que ainda não aprendeu a correr em Mônaco, deixou muito a desejar hj e torço mt pela melhoria dele restante do campeonato — JustDirtyDeedsDoneDirtCheap (@cavaIeirodoamor) June 7, 2026

E com a punição ao Hulkenberg, a Audi termina Mônaco com 0 pontos.



Merecido para uma equipe com confiabilidade negativa.



Se o Bortoleto pudesse largar na posição certa, e não no pit lane, provavelmente teria pontuado. https://t.co/jbStQViFel — Brasil na F1 - BORTOLETO 🇧🇷🏎 (@BrasilNaF2) June 7, 2026

Não teve sentido nenhum a Audi parar o Bortoleto pra trocar o pneu que tinha só 15 voltas. Mesmo com pneu mais velho, nessa pista seria ruim de ultrapassarem o Gabriel e ele ficaria com a posição.

Estava a 5 segundos do Perez e ganharia a posição na parada do Perez no safety car. — Anderson (@and_verdazzo) June 7, 2026

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Desempenho do brasileiro em Mônaco

Gabriel Bortoleto teve uma corrida marcada pela estratégia ousada da Audi nas ruas de Monte Carlo. O brasileiro foi um dos primeiros pilotos a visitar os boxes, trocando os pneus macios pelos duros logo na segunda volta. A equipe apostou em uma abordagem agressiva para tentar ganhar posições em uma pista conhecida pela dificuldade de ultrapassagem.

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Ao longo da prova, Bortoleto passou pelos boxes outras seis vezes. No total, foram sete pit stops, número incomum mesmo para os padrões do GP de Mônaco. As entradas frequentes impediram que o brasileiro brigasse por posições mais altas, mas permitiram que a equipe adaptasse a estratégia às neutralizações e interrupções da corrida.

Sem se envolver nos acidentes que provocaram sete abandonos, o piloto da Audi manteve um ritmo consistente até a bandeirada. Beneficiado também por punições e abandonos de adversários, Bortoleto recebeu a bandeirada na 13ª colocação.

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Gabriel Bortoleto em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

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