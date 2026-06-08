VÍDEO: Antonelli celebra vitória em Mônaco com mergulho no porto

Kimi Antonelli conquistou neste domingo (7) uma vitória marcante no Grande Prêmio de Mônaco e celebrou o resultado de forma especial. Após cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, o piloto italiano da Mercedes seguiu uma das tradições mais conhecidas do circuito e mergulhou no porto de Monte Carlo.

continua após a publicidade

O jovem de 19 anos largou da pole position e liderou a corrida do início ao fim nas ruas do Principado. Mesmo após uma relargada durante a prova, Antonelli manteve o controle da disputa e garantiu sua quinta vitória consecutiva na Fórmula 1.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Festa terminou nas águas de Mônaco

Após a corrida, membros da Mercedes se reuniram para a tradicional foto de comemoração. Durante a celebração, engenheiros e mecânicos começaram a empurrar integrantes da equipe para a água do porto.

continua após a publicidade

Entre eles estava Marco Antonelli, pai do piloto italiano, que acabou sendo lançado na marina pelos companheiros de equipe.

Kimi Antonelli, no entanto, não esperou ser empurrado. Seguindo a tradição dos vencedores em Mônaco, o piloto correu em direção ao porto e se jogou voluntariamente na água, arrancando aplausos dos presentes e encerrando em grande estilo a comemoração por sua primeira vitória no Principado.

Como foi o GP de Mônaco 2026?

Kimi Antonelli dominou o Grande Prêmio de Mônaco deste domingo (7) e conquistou uma vitória de ponta a ponta nas ruas do Principado. O piloto da Mercedes largou da pole position, liderou todas as voltas da corrida e administrou a vantagem mesmo após duas relargadas ao longo da prova.

continua após a publicidade

➡️ Recordes tornaram Ayrton Senna o 'Rei de Mônaco' na F1

Sem cometer erros em um dos circuitos mais desafiadores da Fórmula 1, o italiano confirmou mais um triunfo na temporada e alcançou sua quinta vitória consecutiva na categoria.

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton terminou na segunda colocação, enquanto George Russell completou o pódio em terceiro lugar, garantindo uma dobradinha da Mercedes entre os três primeiros colocados.

O brasileiro Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada na 13ª posição. A corrida também ficou marcada pelo alto número de incidentes, com sete abandonos registrados ao longo das 78 voltas disputadas em Monte Carlo.

Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto na Fórmula 1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.