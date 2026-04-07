Vidente faz previsões para as estreias de Palmeiras e Flamengo na Libertadores
Equipes jogam nesta quarta-feira (8)
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A ansiedade pelo início da fase de grupos da Libertadores cresce, e o confronto entre Junior Barranquilla x Palmeiras e Cusco x Flamengo ganha um toque místico. Uma previsão detalhada do cartomante Vitor Pinheiro, do canal "Bola Astral", agita as redes sociais ao cravar os resultados.
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Confira as previsões para as estreias de Flamengo e Palmeiras
Previsão para Junior Barranquilla x Palmeiras
O embate, sempre carregado de expectativas, torna-se ainda mais intrigante com a análise energética do jogo. Segundo a leitura do Tarô, o duelo será marcado por "velocidade" e intensidade, prometendo um confronto de qualidade, com "papel interessante da torcida" e uma "mudança brusca de estratégia" por parte das equipes. Para os fãs do Alviverde e do time colombiano, a previsão aponta "números importantes" para se observar: 21 ou 3 para o Junior Barranquilla, e 32 ou 5 para o Palmeiras, seja em tempo de jogo ou em camisas de atletas decisivos.
A parte mais impactante da previsão veio do Baralho Cigano, que indicou para o Junior Barranquilla "escolhas errôneas". Quanto ao empate, as cartas foram categóricas: "negativo", considerando a possibilidade "bem difícil". O foco se volta então para o Palmeiras, cujo jogo deve "fluir bem" e contar com uma "mudança tática" crucial que "favorecerá positivamente" o Verdão.
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Previsão para Cusco x Flamengo
A previsão do tarô aponta que o Flamengo vencerá sua estreia na Libertadores com um suado 1 a 0 sobre o Cusco, em um confronto que promete testar a resistência do Rubro-Negro na desafiadora altitude peruana. Na visão do vidente, com uma estratégia calculada e muita resiliência, o time carioca deve garantir três pontos valiosos em solo estrangeiro.
O Rubro-Negro priorizará o controle do jogo e, sobretudo, a segurança defensiva. Em um cenário onde o desgaste será inevitável — especialmente na segunda etapa — o Flamengo demonstrará disciplina tática e notável capacidade de adaptação.
O time carioca saberá "sofrer" quando necessário e, mais importante, reconhecerá o momento exato de agir. Em confrontos dessa natureza, a praticidade e a inteligência tática se revelarão determinantes.
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