Arrascaeta muda visual antes de jogo do Flamengo e diz: 'Para a altitude'

Giorgian de Arrascaeta apareceu com um visual inusitado no treino do Flamengo na manhã desta terça-feira (7). Na TV oficial do clube, um vídeo da atividade dos jogadores flagrou a reação dos companheiros com o estilo do camisa 10.

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Para inovar no cabelo, Arrascaeta chegou ruivo no CT Ninho do Urubu, onde o Flamengo encerra sua preparação para enfrentar o Cuzco FC, do Peru. Varela e De la Cruz, compatriotas, brincaram com o novo visual.

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- É para a altitude, para eu não sentir - explicou Arrascaeta.

- É uma vergonha - respondeu De la Cruz.

Giorgian de Arrascaeta aparece ruivo em treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Entenda a logística do Flamengo para enfrentar altitude de Cusco na Libertadores

O Flamengo inicia nesta terça-feira (7) uma logística especial para a estreia na Libertadores de 2026. O time enfrenta o Cusco FC na quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), na cidade de Cusco, no Peru, a cerca de 3.350 metros de altitude, e optou por chegar com mais de 24 horas de antecedência e utilizar um hotel com quartos adaptados para amenizar os efeitos da altitude.

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A delegação viajará nesta tarde do Rio de Janeiro até Arequipa, no Peru, já que o aeroporto de Cusco não recebe aeronaves de grande porte. De lá, seguirá em voo local de aproximadamente 50 minutos até o destino final.

Diferentemente da estratégia mais comum, de chegar poucas horas antes da partida, o clube decidiu desembarcar na cidade na noite anterior ao jogo e permanecer hospedado. A decisão leva em conta dificuldades logísticas, como a distância de cerca de 1.100 km entre Lima e Cusco e o trânsito na capital peruana, que poderia comprometer o deslocamento no dia da partida.

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Em Cusco, o elenco ficará hospedado no JW Marriott El Convento Cusco, hiotel que possui quartos com sistema de aumento de oxigênio. A estrutura reduz os efeitos da altitude, simulando condições abaixo dos 2.500 metros.

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Por estar localizado no centro histórico da cidade, o hotel não permite a circulação de ônibus. Por isso, o Flamengo fará o transporte da delegação em vans, tanto na chegada quanto no deslocamento para o estádio Estádio Garcilaso de la Vega.

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