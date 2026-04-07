Entenda a logística do Flamengo para enfrentar altitude de Cusco na Libertadores
Delegação rubro-negra viaja nesta terça-feira (7) para estreia na competição
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O Flamengo inicia nesta terça-feira (7) uma logística especial para a estreia na Libertadores de 2026. O time enfrenta o Cusco FC na quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), na cidade de Cusco, no Peru, a cerca de 3.350 metros de altitude, e optou por chegar com mais de 24 horas de antecedência e utilizar um hotel com quartos adaptados para amenizar os efeitos da altitude.
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A delegação viajará nesta tarde do Rio de Janeiro até Arequipa, no Peru, já que o aeroporto de Cusco não recebe aeronaves de grande porte. De lá, seguirá em voo local de aproximadamente 50 minutos até o destino final.
Diferentemente da estratégia mais comum, de chegar poucas horas antes da partida, o clube decidiu desembarcar na cidade na noite anterior ao jogo e permanecer hospedado. A decisão leva em conta dificuldades logísticas, como a distância de cerca de 1.100 km entre Lima e Cusco e o trânsito na capital peruana, que poderia comprometer o deslocamento no dia da partida.
Em Cusco, o elenco ficará hospedado no JW Marriott El Convento Cusco, hiotel que possui quartos com sistema de aumento de oxigênio. A estrutura reduz os efeitos da altitude, simulando condições abaixo dos 2.500 metros.
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Por estar localizado no centro histórico da cidade, o hotel não permite a circulação de ônibus. Por isso, o Flamengo fará o transporte da delegação em vans, tanto na chegada quanto no deslocamento para o estádio Estádio Garcilaso de la Vega.
Após a partida, a equipe permanecerá mais uma noite na cidade, já que o aeroporto local não opera durante a madrugada. O retorno ao Brasil está previsto para a manhã de quinta-feira (9). No sábado (11), o Rubro-Negro volta a campo para enfrentar o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro.
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