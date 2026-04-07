Ex-Botafogo encanta europeus na Inglaterra: 'Simplesmente elite'

Um ex-jogador do Botafogo teve atuação brilhante na Inglaterra e saiu como herói da classificação do Leeds United para a semifinal da Copa da Inglaterra. Nas redes sociais, torcedores ingleses se encantaram com Lucas Perri, goleiro com passagem marcante pelo Glorioso.

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Após empatar por 2 a 2 no tempo normal com o West Ham e vencer nos pênaltis por 4 a 2, o Leeds avançou no torneio. O herói da classificação foi Lucas Perri, goleiro com passagens por São Paulo e Botafogo no futebol brasileiro, autor de quatro defesas ao longo dos 120 minutos e responsável por defender duas cobranças nas penalidades decisivas. Veja os comentários das redes abaixo:

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Lucas Perri teve passagem marcante pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/BFR)

Veja comentários sobre o ex-goleiro do Botafogo

Tradução sobre o ex-Botafogo: Lucas Perri foi o herói do Leeds United ontem contra o West Ham United! Vejam só as defesas dele! Brilhante!

Tradução sobre o goleiro brasileiro: Ele fez um ótimo trabalho

Tradução sobre o ex-Botafogo: Lucas Perri fez uma defesa espetacular! Os reflexos desse cara são simplesmente de elite. Fazer uma defesa dessas, de tão perto e sob pressão, mostra exatamente por que ele é um jogador que muda o jogo. Os torcedores do Leeds definitivamente encontraram uma muralha entre as traves!

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Tradução sobre o arqueiro: defesa maravilhosa

Lucas Perri sai como herói

Quando a partida se encaminhava para o fim e os torcedores já deixavam o estádio, o West Ham alcançou o empate de forma improvável. Aos 48 minutos, Mateus Fernandes marcou após aproveitar rebote em chute de Jarrod Bowen e, aos 51', Axel Disasi anotou o gol que levou o confronto à prorrogação.

Nas cobranças, o Leeds confirmou a classificação ao vencer por 4 a 2, com Lucas Perri, ex-Botafogo, defendendo as tentativas de Jarrod Bowen, ídolo dos Hammers, e do brasileiro Pablo Felipe. Trata-se da primeira vez desde 1987 que os Peacocks alcançam esta fase do torneio.

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