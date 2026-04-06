O Palmeiras tem uma semana intensa pela frente. O time que venceu o Bahia na Arena Fonte Nova, por 2 a 1, seguirá em Salvador para um treinamento nesta segunda-feira (6) antes de embarcar direto para a Colômbia, país em que vai estrear na Libertadores contra o Junior Barranquilla, na quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília).

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Este será só o primeiro dos dois grandes desafios do time de Abel Ferreira até domingo, já que após a partida em Cartagena a delegação alviverde retornará à capital paulista e terá praticamente dois dias para se preparar para o clássico contra o Corinthians, marcado para o final de semana, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Enquanto vai fazer sua primeira partida nesta edição do torneio continental, no Nacional o Palmeiras tem uma vantagem de cinco pontos na liderança, o que dá uma certa tranquilidade ao time, mas o desgaste dos atletas preocupa a comissão técnica. Abel Ferreira, que tem quatro jogadores fora de combate neste momento, falou sobre isso após o jogo na Bahia.

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- Eu não estou a pedir para nos darem uma semana de descanso, só quero pelo menos três dias de descanso. Se queremos jogos com intensidade e qualidade, temos que criar condições, estamos em um país continental, não em Portugal, França. Tivemos três horas até aqui, depois mais seis horas para jogar na Colômbia, depois outras seis para cá e dois dias depois vamos jogar contra o Corinthians. Acham que isso é cuidar do futebol brasileiro? Acho que isso beneficia o futebol brasileiro? - questionou o português.

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Palmeiras liga alerta para problemas físicos

Um sinal de alerta foi ligado no em razão de desgastes físicos e, consequentemente, lesões nos atletas pelo alto número de jogos e calendário apertado nas últimas semanas. Os dois últimos alvos foram os laterais Piquerez, que precisou passar por cirurgia nesta semana, e Jefté.

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Ainda em fase de recuperação estão os atacantes Vitor Roque e Paulinho, que estão com a delegação em Salvador e viajarão para a Colômbia. O camisa 9 do Verdão está mais perto de retornar, mas ainda não deve atuar neste jogo da Libertadores fora de casa. Paulinho, que passou por uma cirurgia complexa em julho, não pulará nenhuma etapa do seu processo de recuperação.

Recorde do Palmeiras no Brasileirão

Líder da atual edição do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras alcançou o recorde de vezes ocupando a ponta da tabela da competição na era dos pontos corridos: são 131 rodadas na primeira posição, ao lado do Corinthians e seguido por Cruzeiro, com 109, São Paulo, com 94, Flamengo, com 88.

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