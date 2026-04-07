Ex-companheiro explica comemoração histórica de Messi contra Real Madrid

Durante o maior confronto entre times, o El Clásico, Lionel Messi protagoniza atitude histórica que após anos, ainda é falada. O jogo em questão aconteceu no ano de 2017 e ficou marcado como um dos mais emblemáticos da história do futebol.

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Disputado no Santiago Bernabéu, o duelo terminou em 3 a 2 para o Barcelona, com um gol decisivo nos acréscimos.

Estrela de Lionel Messi

Ex-companheiro de equipe no Inter Miami e principalmente no Barcelona, Jordi Alba revelou os bastidores daquela comemoração simbólica de Messi:

- Poucas pessoas sabem por que Messi levantou a camisa naquela noite. Durante a partida, houve cânticos e insultos dirigidos a Messi, chegaram a chamá-lo de deficiente e anão. Messi não achou graça nenhuma. No vestiário, no intervalo, ele se irritou e disse a Suárez que aquelas pessoas não pertenciam ao futebol, e continuaram fazendo aquilo no segundo tempo. Quando Messi marcou o gol da vitória, ele se aproximou da torcida, levantou a camisa, silenciou a todos e disse: 'Lembrem-se do meu nome' - revelou o ex-atleta.

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Como foi esse jogo histórico

O Real Madrid começou melhor e saiu na frente com Casemiro, mas Barcelona reagiu com Lionel Messi, que empatou ainda no primeiro tempo e virou o jogo na etapa final. O Real Madrid buscou o empate com James Rodríguez, mantendo o clássico aberto até os minutos finais.

Nos acréscimos, Messi marcou novamente e garantiu a vitória por 3 a 2, celebrando de forma icônica no Bernabéu. O resultado igualou a pontuação na liderança da La Liga e consagrou a atuação histórica do argentino.

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Ídolo do Barcelona conta bastidores de El Clásico protagonizado por Messi (Foto: Reprodução/FC Barcelona)

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