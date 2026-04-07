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Ex-companheiro explica comemoração histórica de Messi contra Real Madrid

Lionel Messi protagonizou uma das cenas mais históricas do futebol mundial

Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 07/04/2026
13:28
Comemoração de Messi marca El Clásico de 5 gols (Foto: Reprodução/FC Barcelona)
imagem cameraComemoração de Messi marca El Clásico de 5 gols (Foto: Reprodução/FC Barcelona)
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Durante o maior confronto entre times, o El Clásico, Lionel Messi protagoniza atitude histórica que após anos, ainda é falada. O jogo em questão aconteceu no ano de 2017 e ficou marcado como um dos mais emblemáticos da história do futebol.

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Disputado no Santiago Bernabéu, o duelo terminou em 3 a 2 para o Barcelona, com um gol decisivo nos acréscimos.

Estrela de Lionel Messi

Ex-companheiro de equipe no Inter Miami e principalmente no Barcelona, Jordi Alba revelou os bastidores daquela comemoração simbólica de Messi:

- Poucas pessoas sabem por que Messi levantou a camisa naquela noite. Durante a partida, houve cânticos e insultos dirigidos a Messi, chegaram a chamá-lo de deficiente e anão. Messi não achou graça nenhuma. No vestiário, no intervalo, ele se irritou e disse a Suárez que aquelas pessoas não pertenciam ao futebol, e continuaram fazendo aquilo no segundo tempo. Quando Messi marcou o gol da vitória, ele se aproximou da torcida, levantou a camisa, silenciou a todos e disse: 'Lembrem-se do meu nome' - revelou o ex-atleta.

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Como foi esse jogo histórico

O Real Madrid começou melhor e saiu na frente com Casemiro, mas Barcelona reagiu com Lionel Messi, que empatou ainda no primeiro tempo e virou o jogo na etapa final. O Real Madrid buscou o empate com James Rodríguez, mantendo o clássico aberto até os minutos finais.

Nos acréscimos, Messi marcou novamente e garantiu a vitória por 3 a 2, celebrando de forma icônica no Bernabéu. O resultado igualou a pontuação na liderança da La Liga e consagrou a atuação histórica do argentino.

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Ídolo do Barcelona conta bastidores de El Clásico protagonizado por Messi (Foto: Reprodução/FC Barcelona)
Ídolo do Barcelona conta bastidores de El Clásico protagonizado por Messi (Foto: Reprodução/FC Barcelona)

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