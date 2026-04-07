Vidente aponta clube brasileiro como favorito ao título da Libertadores
Torneio continental começa nesta terça-feira (7)
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A Libertadores de 2026 começa nesta terça-feira (7) com o início da fase de grupos do torneio. Para a ocasião, o vidente Athael Arcanjo apontou o clube brasileiro que terá mais chances de título na competição desta temporada. Ao todo, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras e Mirassol.
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Ao analisar o futuro das equipes, o tarólogo descartou as possibilidades de título para Corinthians, Mirassol e Fluminense. De acordo com a previsão, as três equipes vão enfrentar dificuldades no torneio continental.
Favoritos ao título da Libertadores
Diante deste cenário, Athael Arcanjo apontou Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo como as principais equipes nacionais na busca pela taça mais desejada da América do Sul. Apesar das três equipes terem chances, o vidente apontou o alviverde paulista como o grande favorito.
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O tarólogo destacou que a tendência é que a equipe de Abel Ferreira dê shows ao longo da competição. Ou seja, irá vencer, convencer e encantar durante a disputa da Taça da Copa Libertadores.
Por outro lado, Athael destacou que o Flamengo tem chances de ir longe, e de até enfrentar novamente o Palmeiras em uma eventual final. Contudo, o Rubro-Negro não deve vencer a competição.
Para o Cruzeiro, o destino traçado foi semelhante. Athael apontou uma melhora na equipe celeste em comparação ao desempenho no Brasileirão. Apesar disso, o time mineiro deve cair em uma fase avançada do torneio, antes de uma possível final.
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