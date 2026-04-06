Flamengo divulga lista de inscritos na Libertadores 2026

O Flamengo divulgou na noite desta segunda-feira (6) a lista de inscritos para a Libertadores de 2026 com 50 jogadores. Atual campeão, o clube busca o quinto título e terá pela frente Cusco, Estudiantes e Independiente Medellín no Grupo A.

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A estreia será na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Cusco, em partida disputada no Peru, em altitude de 3.400 metros. O Rubro-Negro tem cinco desfalques confirmados para o jogo: Alex Sandro, Erick Pulgar, Everton Cebolinha, Jorginho e Saúl Ñíguez. Todos, contudo, estão inscritos na competição.

A lista inclui atletas do elenco profissional e 27 jogadores das categorias de base e conta com cinco goleiros, oito zagueiros, nove laterais, 15 meio-campistas e 13 atacantes. Confira abaixo na íntegra.

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Jogadores do Flamengo inscritos na fase de grupos da Libertadores

Goleiros: Rossi, Andrew, Dyogo Alves, Léo Nannetti e Werneck. Zagueiros: Léo Ortiz, Léo Pereira, Da Mata, Vitão, Muñoz, João Victor, Johnny e Daniel Silva. Laterais: Guillermo Varela, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Alex Sandro, Daniel Sales, Gustavo Ramíres, Gustavo e Gabriel Amancio. Meio-campistas: Erick Pulgar, Saúl Ñíguez, De Arrascaeta, Carrascal, De La Cruz, Lucas Paquetá, Jorginho, Guilherme, Sayago, Everton Araujo, Pablo Lucio, Alan Santos, Kaio Nobrega, Lucas Vieira e Luiz Felipe. Atacantes: L. Araújo, Pedro, E. Cebolinha, S. Lino, Plata, B. Henrique, Josmar, Wallace Yan, Joshua, Camargo, Douglas Telles, Jheferson e Ryan Roberto.

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Lista de jogadores inscritos pelo Flamengo para a fase de grupos da Libertadores de 2026 (Foto: Divulgação / Flamengo)

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