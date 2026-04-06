A Libertadores 2026 chegou e começa com a disputa da primeira rodada entre os dias 7 e 9 de abril. Paralelamente ao principal torneio sul-americano, a Champions League entra em sua fase decisiva, com os jogos das quartas de final sendo realizados nesta terça e quarta-feira. Diante do cenário de grandes competições em andamento, o Lance! reuniu nomes de destaque que hoje atuam na América do Sul e já disputaram a principal competição de clubes da Europa.

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Veja jogadores que já disputaram Champions e estão na Libertadores

Jorginho

O meio-campista Jorginho conquistou a Champions League na temporada 2020/21 pelo Chelsea e também acumulou participações no torneio atuando por Napoli e Arsenal. Posteriormente, o volante ítalo-brasileiro se transferiu para o Flamengo, onde foi peça importante na campanha do título da Libertadores de 2025, atuando como um dos pilares do meio-campo rubro-negro.

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Jorginho comemora Libertadores do Flamengo. (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Danilo

O lateral-direito Danilo venceu a Champions League de forma consecutiva nas temporadas de 2015/16 e 2016/17, pelo Real Madrid. O defensor atuou na mesma competição europeia pelas equipes do Porto, do Manchester City e da Juventus. Na Libertadores, o jogador conquistou a edição de 2011 pelo Santos e o de 2025 pelo Flamengo, na qual fez o gol do título sobre o Palmeiras.

Danilo ergue taça da Libertadores - Flamengo campeão da edição 2025 (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Ángel Di María

O atacante Ángel Di María foi eleito o melhor jogador da final da Champions League conquistada pelo Real Madrid e ainda chegou à decisão do torneio em 2019/20 com o Paris Saint-Germain. Com passagens por Benfica, Manchester United e Juventus, o argentino também tem história na América do Sul, onde disputou a Libertadores de 2006 pelo Rosario Central, clube que o revelou e ao qual retornou em 2025.

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Di María levanta o troféu de campeão argentino (Foto: Divulgação / Rosário Central)

Edinson Cavani

Edinson Cavani foi finalista da Champions League em 2019/20 pelo PSG, clube no qual se tornou um dos maiores artilheiros da história. O uruguaio também atuou na competição por Napoli e Manchester United. No futebol sul-americano, defende o Boca Juniors, onde chegou como principal estrela e disputou a final da Libertadores de 2023, vencida pelo Fluminense no Maracanã.

Cavani é o principal astro do Boca Juniors (Foto: Alejandro Pagni/ AFP)

Memphis Depay

Com passagens por grandes clubes europeus, Memphis Depay teve destaque na Champions League atuando por PSV, Barcelona, Atlético de Madrid e, principalmente, Lyon, onde liderou a campanha surpreendente até as semifinais em 2019/20, com seis gols em oito jogos.

Em 2024, o holandês assinou com o Corinthians e assumiu o protagonismo no ataque do Timão junto a Yuri Alberto, contribuindo com gols e assistências importantes, pincipalmente na Copa do Brasil de 2025, em que o clube venceu a decisão sobre o Vasco e se garantiu na Libertadores.

Memphis em ação pelo Corinthians (Foto: Reprodução/X/Brasileirão)

Outros jogadores que jogaram as duas competições

Guillermo Varela: Disputou a Champions League no início da carreira pelo Manchester United e FC Copenhagen; na América do Sul, tornou-se uma peça importante para o Flamengo no título da Libertadores em 2025.

Fernando Muslera: Ídolo do Galatasaray, o goleiro uruguaio disputou inúmeras edições da Champions League ao longo de mais de uma década, sendo o grande pilar defensivo da equipe turca. No início da carreira, jogou a Libertadores pelo Nacional-URU e, atualmente, defende o Estudiantes, da Argentina.

Muslera, goleiro do Estudiantes (Foto: Divulgação)

Alex Sandro: Vice-campeão da Champions League com a Juventus em 2017, consolidando-se como um dos principais laterais da época. Já havia conquistado a Libertadores com o Santos, em 2011, e voltou a vencer o torneio em 2025 pelo Flamengo.

Samuel Lino: Após passagens de destaque no Atlético de Madrid, Samuel Lino retornou ao futebol brasileiro em 2025 para vestir a camisa do Flamengo. Logo que chegou, o meia foi importante na campanha que o Rubro-Negro se tornou campeão da América.

Paulo Henrique Ganso: O meia teve uma passagem pela Champions atuando pelo Sevilla. Na Libertadores, Ganso levantou os títulos em 2011, com o Santos, e, 12 anos depois, comandou o meio-campo no título inédito do Fluminense em 2023.

Ganso com a taça da Libertadores em 2023 (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Lucas Silva: O volante disputou a Champions League durante sua passagem pelo Real Madrid na temporada 2014/15. No Brasil, consolidou-se jogando a Libertadores em grandes campanhas por Cruzeiro e Grêmio.

Emerson Royal: O lateral acumulou bagagem na Champions League defendendo Tottenham e Milan. Na Libertadores, Emerson Royal teve as primeiras experiências na Libertadores pelo Atlético-MG e se tornou campeão da América com o Flamengo em 2025.

Everton Cebolinha: Teve sua experiência de Champions League jogando pelo Benfica. Contudo, é na Libertadores que seu nome brilha forte, tendo sido campeão com o o Grêmio, em 2017 e também levantado a taça com o Flamengo em 2022 e 2025.

Saúl Ñíguez: Símbolo do Atlético de Madrid por muitos anos, disputou finais de Champions League e foi bicampeão da Europa League com o clube colchonero. Em 2025, tornou-se campeão da Libertadores pelo Flamengo.

Saúl com troféu da Libertadores (Foto: Adriano Fontes/CRF)

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