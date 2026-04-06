Champions x Libertadores: os jogadores que já disputaram os dois maiores torneios
Dos jogadores, oito atuam pelo Flamengo
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A Libertadores 2026 chegou e começa com a disputa da primeira rodada entre os dias 7 e 9 de abril. Paralelamente ao principal torneio sul-americano, a Champions League entra em sua fase decisiva, com os jogos das quartas de final sendo realizados nesta terça e quarta-feira. Diante do cenário de grandes competições em andamento, o Lance! reuniu nomes de destaque que hoje atuam na América do Sul e já disputaram a principal competição de clubes da Europa.
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Veja jogadores que já disputaram Champions e estão na Libertadores
Jorginho
O meio-campista Jorginho conquistou a Champions League na temporada 2020/21 pelo Chelsea e também acumulou participações no torneio atuando por Napoli e Arsenal. Posteriormente, o volante ítalo-brasileiro se transferiu para o Flamengo, onde foi peça importante na campanha do título da Libertadores de 2025, atuando como um dos pilares do meio-campo rubro-negro.
Danilo
O lateral-direito Danilo venceu a Champions League de forma consecutiva nas temporadas de 2015/16 e 2016/17, pelo Real Madrid. O defensor atuou na mesma competição europeia pelas equipes do Porto, do Manchester City e da Juventus. Na Libertadores, o jogador conquistou a edição de 2011 pelo Santos e o de 2025 pelo Flamengo, na qual fez o gol do título sobre o Palmeiras.
Ángel Di María
O atacante Ángel Di María foi eleito o melhor jogador da final da Champions League conquistada pelo Real Madrid e ainda chegou à decisão do torneio em 2019/20 com o Paris Saint-Germain. Com passagens por Benfica, Manchester United e Juventus, o argentino também tem história na América do Sul, onde disputou a Libertadores de 2006 pelo Rosario Central, clube que o revelou e ao qual retornou em 2025.
Edinson Cavani
Edinson Cavani foi finalista da Champions League em 2019/20 pelo PSG, clube no qual se tornou um dos maiores artilheiros da história. O uruguaio também atuou na competição por Napoli e Manchester United. No futebol sul-americano, defende o Boca Juniors, onde chegou como principal estrela e disputou a final da Libertadores de 2023, vencida pelo Fluminense no Maracanã.
Memphis Depay
Com passagens por grandes clubes europeus, Memphis Depay teve destaque na Champions League atuando por PSV, Barcelona, Atlético de Madrid e, principalmente, Lyon, onde liderou a campanha surpreendente até as semifinais em 2019/20, com seis gols em oito jogos.
Em 2024, o holandês assinou com o Corinthians e assumiu o protagonismo no ataque do Timão junto a Yuri Alberto, contribuindo com gols e assistências importantes, pincipalmente na Copa do Brasil de 2025, em que o clube venceu a decisão sobre o Vasco e se garantiu na Libertadores.
Outros jogadores que jogaram as duas competições
Guillermo Varela: Disputou a Champions League no início da carreira pelo Manchester United e FC Copenhagen; na América do Sul, tornou-se uma peça importante para o Flamengo no título da Libertadores em 2025.
Fernando Muslera: Ídolo do Galatasaray, o goleiro uruguaio disputou inúmeras edições da Champions League ao longo de mais de uma década, sendo o grande pilar defensivo da equipe turca. No início da carreira, jogou a Libertadores pelo Nacional-URU e, atualmente, defende o Estudiantes, da Argentina.
Alex Sandro: Vice-campeão da Champions League com a Juventus em 2017, consolidando-se como um dos principais laterais da época. Já havia conquistado a Libertadores com o Santos, em 2011, e voltou a vencer o torneio em 2025 pelo Flamengo.
Samuel Lino: Após passagens de destaque no Atlético de Madrid, Samuel Lino retornou ao futebol brasileiro em 2025 para vestir a camisa do Flamengo. Logo que chegou, o meia foi importante na campanha que o Rubro-Negro se tornou campeão da América.
Paulo Henrique Ganso: O meia teve uma passagem pela Champions atuando pelo Sevilla. Na Libertadores, Ganso levantou os títulos em 2011, com o Santos, e, 12 anos depois, comandou o meio-campo no título inédito do Fluminense em 2023.
Lucas Silva: O volante disputou a Champions League durante sua passagem pelo Real Madrid na temporada 2014/15. No Brasil, consolidou-se jogando a Libertadores em grandes campanhas por Cruzeiro e Grêmio.
Emerson Royal: O lateral acumulou bagagem na Champions League defendendo Tottenham e Milan. Na Libertadores, Emerson Royal teve as primeiras experiências na Libertadores pelo Atlético-MG e se tornou campeão da América com o Flamengo em 2025.
Everton Cebolinha: Teve sua experiência de Champions League jogando pelo Benfica. Contudo, é na Libertadores que seu nome brilha forte, tendo sido campeão com o o Grêmio, em 2017 e também levantado a taça com o Flamengo em 2022 e 2025.
Saúl Ñíguez: Símbolo do Atlético de Madrid por muitos anos, disputou finais de Champions League e foi bicampeão da Europa League com o clube colchonero. Em 2025, tornou-se campeão da Libertadores pelo Flamengo.
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