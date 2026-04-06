De Jorge Jesus a Neymar: Marcos Braz revela bastidores em entrevista ao Fut&Papo

O ex-dirigente do Flamengo, Marcos Braz, foi o convidado do programa Fut&Papo, do Lance!, nesta segunda-feira (6). Durante a entrevista, Braz falou sobre diversos temas do futebol brasileiro, incluindo sua passagem pelo Remo, que terminou com o acesso do clube paraense à Série A após 32 anos, e detalhou bastidores da montagem do elenco do Flamengo no ano mágico de 2019.

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Braz comentou a demissão de Filipe Luís e a contratação de Leonardo Jardim pelo Flamengo em 2026, avaliando a decisão da atual diretoria. O ex-dirigente também revelou que chegou a conversar com o pai de Neymar sobre uma possível contratação do atacante quando ele ainda estava no PSG, mas a negociação não avançou por questões financeiras e contratuais. Braz explicou que, na época, o clube francês tinha opção de estender o vínculo do jogador, o que inviabilizou a tentativa.

Outro tema abordado foi a passagem de Braz pelo Remo, que resultou no acesso inédito do clube paraense à Série A após mais de três décadas. O ex-dirigente destacou as dificuldades logísticas e a intensidade da rivalidade local, que ele considera uma das mais fortes do Brasil.

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Braz também falou sobre sua relação com Jorge Jesus, contratado pelo Flamengo em 2019. Ele contou como foi a negociação com o português, revelando que a conversa decisiva aconteceu em um hotel, quando o técnico ainda estava no Brasil. Braz destacou que Jesus era visto como rígido, mas que no Flamengo deu mais liberdade aos jogadores do que em toda a sua carreira.

Ex-dirigente do Flamengo, Marcos Braz concede entrevista ao Lance! (Foto: Reprodução)

Marcos Braz também falou sobre ano mágico do Flamengo em 2019 e a tragédia do Ninho

O ex-dirigente ainda relembrou a montagem do elenco campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2019, citando a contratação de nove reforços, sendo oito titulares. Braz também falou sobre o incêndio no Ninho do Urubu, que matou dez jovens da base do clube. Ele classificou o episódio como o pior da história do Flamengo e revelou que tinha apenas 34 dias de gestão quando o acidente ocorreu.

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