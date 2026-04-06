De Jorge Jesus a Neymar: Marcos Braz revela bastidores em entrevista ao Fut&Papo
Dirigente foi o convidado especial do programa nesta segunda-feira
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O ex-dirigente do Flamengo, Marcos Braz, foi o convidado do programa Fut&Papo, do Lance!, nesta segunda-feira (6). Durante a entrevista, Braz falou sobre diversos temas do futebol brasileiro, incluindo sua passagem pelo Remo, que terminou com o acesso do clube paraense à Série A após 32 anos, e detalhou bastidores da montagem do elenco do Flamengo no ano mágico de 2019.
Marcos Braz revela bastidores de ‘ano mágico’ do Flamengo em 2019
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Braz comentou a demissão de Filipe Luís e a contratação de Leonardo Jardim pelo Flamengo em 2026, avaliando a decisão da atual diretoria. O ex-dirigente também revelou que chegou a conversar com o pai de Neymar sobre uma possível contratação do atacante quando ele ainda estava no PSG, mas a negociação não avançou por questões financeiras e contratuais. Braz explicou que, na época, o clube francês tinha opção de estender o vínculo do jogador, o que inviabilizou a tentativa.
Outro tema abordado foi a passagem de Braz pelo Remo, que resultou no acesso inédito do clube paraense à Série A após mais de três décadas. O ex-dirigente destacou as dificuldades logísticas e a intensidade da rivalidade local, que ele considera uma das mais fortes do Brasil.
Braz também falou sobre sua relação com Jorge Jesus, contratado pelo Flamengo em 2019. Ele contou como foi a negociação com o português, revelando que a conversa decisiva aconteceu em um hotel, quando o técnico ainda estava no Brasil. Braz destacou que Jesus era visto como rígido, mas que no Flamengo deu mais liberdade aos jogadores do que em toda a sua carreira.
Marcos Braz também falou sobre ano mágico do Flamengo em 2019 e a tragédia do Ninho
O ex-dirigente ainda relembrou a montagem do elenco campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2019, citando a contratação de nove reforços, sendo oito titulares. Braz também falou sobre o incêndio no Ninho do Urubu, que matou dez jovens da base do clube. Ele classificou o episódio como o pior da história do Flamengo e revelou que tinha apenas 34 dias de gestão quando o acidente ocorreu.
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