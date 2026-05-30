Veja gols de Bahia x Botafogo: Huguinho faz golaço, e Ferraresi marca contra

Bahia e Botafogo estão se enfrentando, na tarde deste sábado (30), em jogo válido pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Glorioso vence por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, com golaço de Huguinho. Veja abaixo:

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Bahia 0x1 Botafogo



⚽️ Huguinho - golaço



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Bahia 1x1 Botafogo



⚽️ Nahuel Ferraresi (contra)



BIZARRO



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Onde assistir Bahia x Botafogo

Bahia e Botafogo se enfrentam neste sábado (30), às 17h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view. Clique aqui para assistir a Bahia x Botafogo:

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O Botafogo, comandado por Franclim Carvalho, chega embalado para o duelo após sequência positiva de quatro jogos, sendo três vitórias e um empate, e a classificação como melhor campanha na Sul-Americana. Ainda com o extracampo abalado, o elenco alvinegro vai respondendo no gramado e engatando o trabalho do treinador português.

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Huguinho abriu o placar em Bahia x Botafogo (Foto: Vitor Silva/ Botafogo)<br>

Do outro lado, o mandante Bahia vive momento conturbado e chega pressionado. A equipe comandada por Rogério Ceni não vence há oito partidas, acumulando cinco derrotas e três empates, e vê a atmosfera da Fonte Nova como aliada na missão de recuperar a boa fase.

A partida será apitada pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES), que terá Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas, também do Espírito Santo, como auxiliares. O VAR será Marcelo Henrique de Gois, da Federação Paulista.

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