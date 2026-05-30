Atitude de Jorge Jesus em Flamengo x Coritiba viraliza: 'Ninguém mais'

Flamengo e Coritiba estão se enfrentando, na tarde deste sábado (30), em jogo válido pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Rubro-Negro vence por 3 a 0, e uma atitude de Jorge Jesus chamou a atenção de torcedores nas redes sociais.

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No primeiro tempo, a zaga do Coritiba se enrolou, Pedro tocou de letra, e Samuel Lino finalizou na saída do goleiro para abrir o placar em Flamengo x Coritiba. No camarote, Jorge Jesus comemorou o gol do Rubro-Negro.

➡️Veja gols de Flamengo x Coritiba: Samuel Lino e Pedro marcam

Nas redes sociais, o vídeo do ex-técnico do Flamengo enlouqueceu alguns rubro-negros. Veja a cena e os comentários abaixo:

Flamengo e Coritiba no Maracanã (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

Veja cena e comentários dos torcedores

Ninguém ilude mais do que esse velho — Luiz Felipe (@FelipeSallees) May 30, 2026

Eu amo tanto esse velho 🥹🥹🥹 — Thai (@ThaiAlv68) May 30, 2026

Espero que ele esteja com saudades — lais (@porfiro_lais) May 30, 2026

2027 ele vai estar treinando esses jogadores — vnᴛeles ᶜᣴᶠ (@vnteless) May 30, 2026

Onde assistir Flamengo x Coritiba

O Flamengo entra em campo neste sábado (30), às 16h (horário de Brasília), para sua última apresentação antes da paralisação do Brasileirão para a Copa do Mundo. O adversário é o perigoso Coritiba, em duelo válido pela 18ª rodada, no Maracanã.

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A equipe comandada por Leonardo Jardim é, de longe, a mais afetada pela Copa do Mundo. São nove jogadores convocados, além de lesões de última hora, como a do volante Jorginho. Vice-líder com 31 pontos, o Flamengo precisa mostrar a força do seu elenco para não deixar o líder escapar e, de quebra, manter a escrita: o clube não perde para o Coxa no Rio de Janeiro desde 2017.

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Do outro lado, o Coritiba de Fernando Seabra vive um sonho. Recém-chegado da Série B, o Coxa ocupa a 6ª posição (26 pontos) e joga um futebol vistoso, vindo de triunfos sobre Santos e Bahia. Para os paranaenses, visitar o Maracanã é a oportunidade de ouro de quebrar um jejum que dura desde 2015 e entrar de vez na briga pelo G-4 antes da pausa.

Flamengo e Coritiba se enfrentam pelo Brasileirão (Arte / Lance!)

A escalação do Flamengo para enfrentar o Coritiba tem: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo e Erick Pulgar; Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.