Veja gols em Grêmio x Corinthians: André Luiz marca dois e Kaio Cesar amplia

Grêmio e Corinthians fazem duelo neste sábado (30) com o mesmo objetivo, se afastar da zona do rebaixamento no Brasileirão. A partida pela 18ª rodada está marcada para às 17h30 e coloca frente a frente dois adversários com 21 pontos, três a mais que o Santos, primeiro time da zona do rebaixamento. Gabriel Mec, promessa da base gremista, foi o autor do primeiro gol do duelo e André Luiz o doblete para uma virada do Timão. Kaio Cesar marca na segunda etapa da partida.

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Veja gol em Grêmio x Corinthians

O Grêmio inaugura o marcador com um belo gol na Arena #BrasileirãoNaGlobo pic.twitter.com/5zmYKW5bUA — Luiz (@Bagulino) May 30, 2026

GOL DE EMPATE DO CORINTHIANS!



ANDRÉ LUIZ. pic.twitter.com/a7UO51Y9Xe — Coringavioes/News (@CorinthiansN23) May 30, 2026

🚨 GOOOL! André (2)!



Grêmio 1 - [2] Corinthians pic.twitter.com/aM1xCT1oqa — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) May 30, 2026

Marcação via WIFI e o Kaio Cesar marca seu PRIMEIRO pelo Corinthians



O Timão vai conseguindo uma vitoria MUITO importante pré Copa pic.twitter.com/9MmXzAz6rl — Noite de Copa (@Noitedecopa) May 30, 2026

Como chegam as equipes

Os dois elencos têm ausências de jogadores convocados para a Copa do Mundo. O lado gremista tem Weverton, que entrou na lista de Ancelotti para defender a Seleção Brasileira no Mundial, além do zagueiro Balbuena, chamado para o Paraguai. Enquanto isso, o Corinthians perde Memphis Depay, chamado pela Holanda.

Para além dos convocados, o técnico Luis Castro precisará mudar o time por lesões. O zagueiro Luis Eduardo se lesionou contra o Montevideo City Torque, pela Sul-Americana, e está fora. Wagner Leonardo deve ser o titular ao lado de Vierry. No mesmo jogo, Pavón também sentiu e está fora. Marcos Rocha e Vitor Ramon são as opções.

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No meio, Arthur se recuperou de lesão mas ainda não confirmação de titularidade. Assim como Villansanti, que está na pré-lista do Paraguai para a Copa, mas retorna de uma lesão grave e não viajou para se apresentar à seleção antes da convocação oficial. Por isso, a dupla de volantes deve ser Leo Pérez e Noriega. Enamorado, Amuzu e Gabriel Mec devem estar no onze inicial, além de Carlos Vinicius.

Do lado corintiano, outro gringo europeu do elenco está fora. Jese Lingard foi liberado pela diretoria do Corinthians para resolver questões pessoais. Assim, Kaio César deve ser o nome escolhido por Fernando Diniz para fazer dupla com Yuri Alberto. No meio, a dúvida é André ou Carrillo. Raniele, Bidon e Garro serão titulares. A defesa será formada por Gabriel Paulista e Gustavo Henrique na zaga, além de Matheuzinho e Matheus Bidu nas laterais.

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